Live TV

Explozii, poluare marină și deșeuri spațiale: Cum ar putea un întreg sat de pescari să dispară din cauza super-rachetelor lui Elon Musk

Data publicării:
lansare a rachetei Starship de la SpaceX
Oficialii mexicani și ecologiștii au avertizat că lansările de rachete Starship au afectat mediul, iar pescarii din Mexic au fost primii care au văzut cu ochii lor consecințele. Foto: Profimedia Images

Membrii comunității de pescari din Playa Bagdad, Mexic, trăiesc la doar câțiva kilometrii de Starbase, locul unde SpaceX testează cea mai mare rachetă spațială construită vreodată, Starship. În mai puțin de doi ani de la prima lansare, aproape toți peștii din zonă au dispărut, iar pescarii care au încercat să se aventureze mai departe de țărm au fost arestați de Paza de Coastă a Statelor Unite. Povestea acestui mic sat din nord-estul Mexicului scoate în evidență aspectele mai puțin studiate ale impactului cursei spațiale globale asupra mediului și a societății.

Prima dată când Daniel Santiago a văzut una dintre super-rachetele lui Elon Musk decolând de pe rampa de lansare din Starbase, de partea cealaltă a graniței dintre Mexic și SUA, el a fost complet fascinat.

După câteva astfel de lansări, însă, Santiago a început să se teamă că nu va mai avea din ce să trăiască. Oficialii mexicani și ecologiștii au avertizat că lansările de rachete au afectat mediul, iar pescarii au fost primii care au văzut cu ochii lor consecințele.

Este de așteptat ca lansările SpaceX să aibă un impact negativ asupra mediului, având în vedere „zgomotul, gunoiul și exploziile” produse, a explicat oceanograful Felix Gutierrez Villanueva de la Universitatea Autonomă din Tamaulipas, Mexic.

rachetă Starship
Pe măsură ce tot mai multe rachete spațiale sunt lansate în fiecare an, cercetătorii au început să studieze impactul deșeurilor spațiale, poluării maritime și perturbării habitatului animalelor. Foto: Profimedia Images

Dispariția peștilor din zonele de coastă l-a forțat pe Santiago să se aventureze tot mai departe în Golful Mexic. De această dată, însă, nu doar peștii au fost cei care au căzut în plasă.

Santiago și alți trei pescari au fost prinși de Paza de Coastă a Statelor Unite la 22 de kilometri la nord de granița maritimă dintre Mexic și SUA. În barca lor, autoritățile americane au găsit 1.200 de cârlige și peste 300 de kilograme de snapper roșu (Lutjanus campechanus).

Pescarii ar fi fost, cel mai probabil, eliberați acum câțiva ani, însă din cauza pedepselor mult mai aspre anunțate de Departamentul de Justiție pentru pescarii mexicani prinși în zona economică exclusivă a Statelor Unite, aceștia au fost arestați. Santiago a stat cinci luni de zile la închisoare, potrivit Washington Post.

Pe măsură ce tot mai multe rachete spațiale sunt lansate în fiecare an, cercetătorii au început să studieze impactul deșeurilor spațiale, poluării maritime și perturbării habitatului animalelor și să atragă atenția asupra măsurilor foarte limitate luate pentru a adresa aceste pericole.

Pescarii din Playa Bagdad se tem pentru soarta satului lor, știind că sunt slabe șanse ca reclamațiile lor să îl forțeze pe Elon Musk, „cel mai puternic om din lume”, să mai schimbe ceva. „Nu avem nicio speranță”, a spus unul dintre pescari.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
Avionul apocalipsei. Foto captură video
2
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport...
maduro
3
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
4
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Cubans Face New Reality As Ties With U.S. Renewed After Years Under Strict Embargo
5
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de...
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
Digi Sport
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Elon Musk.
De ce susține Elon Musk că economisirea pentru pensie ar putea deveni „inutilă” în viitor. Sfatul celui mai bogat om din lume
Protests in Iran January 8
Prințul moștenitor al Iranului îndeamnă la grevă generală, într-un nou mesaj adresat protestatarilor din țară
New York, USA - June 11, 2025: Grok AI assistant icon on computer screen close up macro view
Grok limitează generatorul de imagini după scandalul deepfake-urilor sexualizate cu femei și minori
Protests in Iran January 8
Regimul iranian blochează accesul la internet la nivel național. Ayatollahul Khamenei îi cere lui Trump să-și vadă de propria țară
donald trump
Trump anunţă că SUA vor începe „atacuri terestre” împotriva cartelurilor de droguri
Recomandările redacţiei
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
„Dominația americană” și lumea împărțită în sfere de influență. De ce...
Oana Gheorghiu:
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului...
globurile de aur
Globurile de Aur 2026: One Battle After Another, Hamnet și...
(SCO Tianjin Summit) CHINA TIANJIN XI JINPING SCO PLUS MEETING (CN)
Cum consolidează „doctrina Donroe” viziunea lui Xi Jinping asupra...
Ultimele știri
„Dacă bărbatul decide, femeia va naște”. Cum a inclus Kremlinul corpul femeilor în strategia de creștere a natalității
Prezența „dinozaurilor cu coarne” în Europa, contestată de peste un secol, a fost confirmată cu ajutorul unor descoperiri din România
Ultimul „refugiu” al lumii înghețate. În timp ce toate calotele glaciare se topesc, un ghețar din Asia Centrală este în expansiune
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Momente cruciale pentru mai multe zodii. Jupiter retrograd, opoziție cu Venus, Mercur și Marte. Presiuni...
Cancan
Sofia Vicoveanca a suferit un INFARCT! Artista, internată la Spitalului Clinic Județean de Urgență 'Sf. Ioan...
Fanatik.ro
Programatorul acuzat că a donat peste 1 milion de euro pentru campania lui Călin Georgescu a solicitat...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
„E dezamăgitor!”. Nota primită de Cristi Chivu după Inter – Napoli 2-2. Ce i-au reproșat italienii
Adevărul
Prețul securității pentru România în era Trump: „Ecuația este schimbată”. De ce Polonia rămâne favorită la...
Playtech
Impozitul auto, recalculat în 2026. Cât plătesc şoferii anul acesta
Digi FM
Inconfundabilă, seducătoare. Sharon Stone, impresionantă la 67 de ani. A făcut furori la gala Astra Film...
Digi Sport
După divorțul cu scandal de fostul pilot de Formula 1, Cora Schumacher s-a afișat în premieră cu noul partener
Pro FM
Antonia, declarații rare despre experiența cu un medic estetician. Ce i-ar fi sugerat acesta în urmă cu un...
Film Now
Cel mai bun actor la gala Critics Choice Awards în 2026. L-a învins în mod notabil pe Leonardo DiCaprio
Adevarul
Țările din Europa pe care SUA le consideră cele mai sigure în 2026. Unde se clasează România
Newsweek
În ce orașe și la ce bănci a intrat pensia pe card? Care pensionari primesc banii cu prioritate?
Digi FM
Sofia Vicoveanca, internată de urgență la Spitalul Județean Suceava
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Cele mai aşteptate filme în 2026. Producții de la regizorii Steven Spielberg, Christopher Nolan şi Denis...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...