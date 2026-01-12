Explozii, poluare marină și deșeuri spațiale: Cum ar putea un întreg sat de pescari să dispară din cauza super-rachetelor lui Elon Musk

Membrii comunității de pescari din Playa Bagdad, Mexic, trăiesc la doar câțiva kilometrii de Starbase, locul unde SpaceX testează cea mai mare rachetă spațială construită vreodată, Starship. În mai puțin de doi ani de la prima lansare, aproape toți peștii din zonă au dispărut, iar pescarii care au încercat să se aventureze mai departe de țărm au fost arestați de Paza de Coastă a Statelor Unite. Povestea acestui mic sat din nord-estul Mexicului scoate în evidență aspectele mai puțin studiate ale impactului cursei spațiale globale asupra mediului și a societății.

Prima dată când Daniel Santiago a văzut una dintre super-rachetele lui Elon Musk decolând de pe rampa de lansare din Starbase, de partea cealaltă a graniței dintre Mexic și SUA, el a fost complet fascinat.

După câteva astfel de lansări, însă, Santiago a început să se teamă că nu va mai avea din ce să trăiască. Oficialii mexicani și ecologiștii au avertizat că lansările de rachete au afectat mediul, iar pescarii au fost primii care au văzut cu ochii lor consecințele.

Este de așteptat ca lansările SpaceX să aibă un impact negativ asupra mediului, având în vedere „zgomotul, gunoiul și exploziile” produse, a explicat oceanograful Felix Gutierrez Villanueva de la Universitatea Autonomă din Tamaulipas, Mexic.

Pe măsură ce tot mai multe rachete spațiale sunt lansate în fiecare an, cercetătorii au început să studieze impactul deșeurilor spațiale, poluării maritime și perturbării habitatului animalelor. Foto: Profimedia Images

Dispariția peștilor din zonele de coastă l-a forțat pe Santiago să se aventureze tot mai departe în Golful Mexic. De această dată, însă, nu doar peștii au fost cei care au căzut în plasă.

Santiago și alți trei pescari au fost prinși de Paza de Coastă a Statelor Unite la 22 de kilometri la nord de granița maritimă dintre Mexic și SUA. În barca lor, autoritățile americane au găsit 1.200 de cârlige și peste 300 de kilograme de snapper roșu (Lutjanus campechanus).

Pescarii ar fi fost, cel mai probabil, eliberați acum câțiva ani, însă din cauza pedepselor mult mai aspre anunțate de Departamentul de Justiție pentru pescarii mexicani prinși în zona economică exclusivă a Statelor Unite, aceștia au fost arestați. Santiago a stat cinci luni de zile la închisoare, potrivit Washington Post.

Pe măsură ce tot mai multe rachete spațiale sunt lansate în fiecare an, cercetătorii au început să studieze impactul deșeurilor spațiale, poluării maritime și perturbării habitatului animalelor și să atragă atenția asupra măsurilor foarte limitate luate pentru a adresa aceste pericole.

Pescarii din Playa Bagdad se tem pentru soarta satului lor, știind că sunt slabe șanse ca reclamațiile lor să îl forțeze pe Elon Musk, „cel mai puternic om din lume”, să mai schimbe ceva. „Nu avem nicio speranță”, a spus unul dintre pescari.

Editor : Raul Nețoiu