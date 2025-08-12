Extrema dreaptă urcă pe primul loc în preferințele germanilor. AfD, înaintea cancelarului Merz (sondaj)

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a depășit blocul conservator condus de cancelarul Friedrich Merz, devenind cel mai popular partid din țară, potrivit unui sondaj surprinzător publicat marți, relatează Politico.

Dacă acum ar avea loc alegeri federale, 26% dintre germani ar vota cu AfD, conform unui sondaj realizat de Institutul Forsa pentru Cercetare Socială și Analiză Statistică. Acest rezultat plasează formațiunea de extremă dreapta înaintea blocului conservator de centru-dreapta condus de cancelarul german Friedrich Merz, care a coborât pe locul al doilea, cu 24% sprijin.

În contextul în care partidul de extremă dreapta Adunarea Națională conduce deja detașat în Franța, sondajul „bombă” din Germania este probabil să amplifice îngrijorarea liderilor politici tradiționali din întreaga Europă. Partidele populiste de dreapta au obținut rezultate puternice în alegeri în ultimii ani, de la Polonia la România și de la Portugalia la Țările de Jos.

În Marea Britanie, partidul dur de dreapta Reform UK, condus de Nigel Farage, se află, de asemenea, în fruntea sondajelor, pe fondul nemulțumirii larg răspândite față de guvernul laburist al premierului Keir Starmer.

Deși Poll of Polls realizat de Politico arată că Uniunea Creștin-Democrată din Germania (CDU) păstrează un mic avans față de AfD în media sondajelor de opinie, formațiunea de extremă dreapta a crescut constant după ce a obținut aproape 21% din voturi la alegerile federale din februarie, cel mai bun rezultat din istoria sa. AfD este în prezent cel mai mare partid de opoziție din Bundestag.

AfD a fost fondată inițial, în urmă cu mai bine de un deceniu, ca un partid cu o singură temă, de către un grup de profesori de economie care, în timpul crizei datoriilor din Europa, se opuneau monedei euro și sprijinului financiar pentru statele îndatorate. În primii ani, obținea frecvent scoruri de o singură cifră la alegerile federale și regionale.

Acum, sub conducerea radicală declarată a lui Alice Weidel, fost economist, AfD promovează poziții dure anti-imigrație și un discurs populist de dreapta. Unii politicieni mainstream susțin că partidul este atât de extremist încât ar trebui interzis în baza prevederilor constituției germane menite să prevină repetarea trecutului nazist al țării.

Sondajul Forsa mai indică faptul că, pe măsură ce Merz se concentrează pe probleme de politică externă, precum războiul din Ucraina și relația Europei cu SUA sub președintele Donald Trump, se confruntă cu tot mai multe dificultăți politice pe plan intern.

Majoritatea germanilor sunt nemulțumiți de mandatul său de cancelar: 67% spun că „nu sunt mulțumiți” de activitatea sa după 100 de zile în funcție, potrivit sondajului. Următoarele alegeri federale din Germania vor avea loc în 2029.

