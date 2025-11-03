Live TV

Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare, a fost găsit mort în celula sa

Fugitive crypto exchange founder Ozer extradited to Turkiye
Foto: Profimedia Images
Șeful platformei de criptomonede, condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare în Turcia 

Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, Faruk Fatih Özer, a fost găsit mort în celula sa din închisoarea de maximă siguranță Tekirdağ, potrivit Deutsche-Welle.  

Özer, care fusese condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare pentru „înființarea, gestionarea și apartenența la o organizație”, „fraudă agravată” și „spălare de bani”, a fost găsit spânzurat în baia celulei sale din închisoare luni dimineață. Oficialii care au efectuat verificarea au confirmat că Özer era mort. Deși se crede că Özer s-a sinucis, a fost lansată o anchetă asupra incidentului.  

Ministrul turc al Justiției, Yılmaz Tunç, a declarat, de asemenea, că există „suspiciuni de sinucidere”. Tunç a răspuns la întrebarea unui jurnalist cu privire la găsirea lui Özer mort în închisoare. „Am primit vestea cu puțin timp în urmă”, a spus Tunç, adăugând: „Desigur, am contactat imediat administrația închisorii și directorul general al închisorilor. În mod firesc, se vorbește aici despre o presupusă sinucidere”. Afirmând că a fost deschisă o anchetă, Tunç a adăugat: „Cauza exactă a decesului va fi stabilită în urma anchetei. Dar, în acest moment, concluziile inițiale indică sinuciderea”. Tunç a spus că există camere de supraveghere la intrările în celulele închisorii, adăugând: „A existat vreo activitate suspectă? Toate acestea vor fi investigate”.  

Șeful platformei de criptomonede, condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare în Turcia 

Faruk Fatih Özer, acuzat că a înșelat multe persoane prin intermediul platformei sale de criptomonede Thodex, a fost arestat în Albania, unde fugise, la 30 august 2022 și a fost adus înapoi în Turcia.  

În actul de acuzare întocmit de Parchetul General din Istanbul Anatolia în cadrul anchetei privind Thodex, 21 de suspecți, printre care Faruk Fatih Özer, au fost acuzați de „înființarea și gestionarea unei organizații în scopul comiterii unei infracțiuni”, „fraudă folosind sisteme informatice, bănci sau instituții de credit ca mijloc” și „fraudă și spălare de bani proveniți din infracțiuni de către comercianți, manageri de companii sau manageri de cooperative”.  

La ședința de judecată din 8 septembrie 2023 în cazul care a implicat un total de 21 de inculpați, judecat de Curtea Penală din Anatolia, inculpații arestați Faruk Fatih Özer și frații săi Güven Özer și Serap Özer au fost condamnați la 11.196 de ani, 10 luni și 15 zile de închisoare pentru „înființarea și gestionarea unei organizații în scopul comiterii de infracțiuni și apartenența la o astfel de organizație”, „fraudă agravată” și „spălare de valori patrimoniale”. Instanța a achitat 16 inculpați din cauza insuficienței probelor, în timp ce ceilalți au primit pedepse cu închisoarea de diferite durate pentru diverse infracțiuni.  

Cu toate acestea, avocații părților au contestat decizia la curtea de apel. Curtea de Apel Regională din Istanbul, care a examinat apelurile, a anulat decizia emisă de Curtea Penală din Anatolia, Istanbul, în hotărârea sa anunțată la 30 ianuarie 2025. Curtea a hotărât că inculpații Faruk Fatih Özer, Güven Özer și Serap Özer trebuie eliberați din arest pentru infracțiunea de „constituire de organizație în scopul comiterii unei infracțiuni”, dar că detenția lor trebuie să continue pentru infracțiunile de „fraudă agravată” și „spălare de bani”. Cazul a fost trimis înapoi la instanța locală pentru o nouă hotărâre. 

