Fraudă de peste 7 milioane de euro la Inspectoratul Școlar Județean Constanța. Un raport al Corpului de Control al Ministerului Educației indică mai multe nereguli grave. În urma rezultatului, instituția va sesiza inclusiv DNA și Parchetul General.

Corpul de control al Ministerului Educației a înaintat un raport prin care arată mai multe nereguli constatate în județul Constanța. Documentul arată că, în perioada 2012-2025, Trezoreria Constanța ar fi decontat personalului de la Inspectoratul Școlar Constanța peste 792 de cecuri, în valoare de peste 35 de milioane de lei.

Aceste sume de bani nu au fost trecute în registrul de casă al Inspectoratului Școlar Constanța, ci în documentele financiar-administrative, ca fiind cheltuieli.

Corpul de control nu a găsit documente justificative pentru anumite sume și, totodată, a notat în raport faptul că mai multe dintre documente lipseau sau erau deteriorate.

De asemenea, Corpul de control a recomandat ca Ministerul să sesizeze Parchetul General, respectiv DNA.

Din același raport reiese și faptul că la o grădiniță din Constanța s-a descoperit revocarea ilegală din funcția de director a unui angajat din sistemul de învățământ.

Într-o altă unitate de învățământ, în urma controlului s-a descoperit faptul că din comisia de admitere s-ar fi scurs informații cu caracter personal, referitoare la unul dintre elevii care ar fi urmat să fie admiși.

Până în acest moment, Inspectoratul nu a răspuns solicitării Digi24 de a oferi un punct de vedere.

Editor : C.S.