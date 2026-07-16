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Fumul incendiilor din Canada sufocă nord-estul SUA. New York, în alertă din cauza calității aerului

Data actualizării: Data publicării:
Thorn Fire Near Boulevard In USA, 15 Jul 2026
Foto care are un caracter ilustrativ / Profimedia Images
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Din articol
Localităţi evacuate

Fumul provenit de la incendiile forestiere care fac ravagii în zone îndepărtate din provincia canadiană Ontario s-a răspândit joi către nord-estul Statelor Unite şi New York, milioane de persoane fiind expuse la o calitate necorespunzătoare a aerului.

După imaginile din Toronto, scufundat miercuri într-o atmosferă de un galben apocaliptic, statele Minnesota, Wisconsin, Michigan şi Illinois, care se învecinează cu Canada, au fost joi cele mai afectate, informează AFP preluată de Agerpres. Oraşul New York urma să fie afectat de acest fum în cursul după-amiezii.

Conform datelor colectate de compania IQAir, Toronto a continuat să fie joi dimineaţă al doilea oraş cel mai poluat din lume, după Detroit, după ce a fost cel mai poluat o mare parte a zilei precedente. Minneapolis şi Chicago figurează, de asemenea, în fruntea acestui clasament.

Aerul din regiunea oraşului New York urma să atingă un prag calificat drept „periculos pentru sănătate” din cauza particulelor fine provenite de la incendii, au avertizat autorităţile, care i-au încurajat pe locuitori să petreacă cât mai mult timp posibil în interior.

„Acesta ar putea fi cel mai grav episod de fum din New York după 2023, iar situaţia va fi monitorizată îndeaproape”, a subliniat municipalitatea. În biblioteci şi gări au fost distribuie măşti de protecţie.

În 2023, cerul a căpătat o nuanţă portocalie în acest oraş, situaţie care i-a marcat pe locuitori. Indicele de calitate a aerului a atins nivelul periculos de 465.

Această valoare a fost deja depăşită joi la Detroit, situându-se în jurul valorii de 600, potrivit instrumentului de monitorizare al Agenţiei Americane pentru Protecţia Mediului (EPA), după ce a urcat şi mai mult în cursul nopţii.

Localităţi evacuate

Aceste condiţii nefavorabile ar urma să continue cel puţin până vineri, au avertizat autorităţile din statul american Michigan, situat la sud de Ontario.

În nord-vestul acestei provincii canadiene, autorităţile au înregistrat peste 130 de incendii active, dintre care 63 nu erau aduse sub control. Suprafeţele afectate sunt imense - un singur incendiu a cuprins deja aproape 300.000 de hectare -, iar flăcările se apropie de zonele locuite.

Autorităţile din Ontario au cerut joi, în mod oficial, ajutor suplimentar din partea guvernului federal canadian, solicitând în special mijloace aeriene pentru evacuarea localităţilor izolate.

„Peste 150 de echipe de pompieri lucrează neîncetat pentru a proteja locuitorii de incendii”, a precizat joi premierul provinciei Ontario, Doug Ford, pe reţeaua socială X.

Deşi până în prezent nu a fost comunicat un bilanţ al pagubelor, miercuri seara au fost dispuse măsuri de evacuare a două localităţi din provincie, care se adaugă celor aproximativ zece evacuări anterioare.

Conform celor mai recente statistici oficiale canadiene, sezonul incendiilor forestiere din ţară a fost până acum mult mai puţin grav comparativ cu situaţia din 2023 - un an record - şi din 2025.

Pe acest teritoriu imens, însă, 1,9 milioane de hectare au fost deja mistuite de flăcări în acest an, o suprafaţă aproximativ echivalentă cu cea a Sloveniei, notează AFP.

Editor : Ana Petrescu

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