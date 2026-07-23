Germania era pregătită să contribuie la menținerea unui acord de pace în Ormuz. Acum își recheamă navele militare în Mediterană

Germania intenționează să mute două nave militare din Djibouti în estul Mediteranei în următoarele zile, după ce a ajuns la concluzia că nu sunt încă întrunite condițiile pentru o posibilă misiune militară de securizare a Strâmtorii Ormuz, având în vedere războiul în curs SUA-Iran, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării, citat de DPA.

Navele sunt în prezent acostate în Djibouti, în Golful Aden, a declarat joi purtătorul de cuvânt.

Germania a trimis navele în regiune pentru a aștepta o posibilă operațiune de deminare în Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă cheie, vitală pentru comerțul global cu energie.

Traficul maritim din strâmtoare a fost grav perturbat de când Statele Unite și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie.

Ministerul Apărării de la Berlin a precizat într-un comunicat că nu se așteaptă ca situația politică volatilă să se stabilizeze suficient de repede pe termen scurt pentru a permite o misiune de securizare a rutei. Navele vor rămâne în așteptare în Marea Mediterană până când începerea unei misiuni devine previzibilă, a precizat acesta.

Ministrul Apărării de la Berlin, Boris Pistorius, anunțase deja la începutul lunii iulie că ar putea aduce navele acasă în lunile următoare, având în vedere incertitudinea prelungită.

Condițiile pentru o desfășurare în Strâmtoarea Orrmuz includ un acord privind încetarea permanentă a ostilităților, consimțământul statelor care se învecinează direct cu Iranul și Omanul și o bază juridică - inclusiv aprobarea Parlamentului german.

Editor : Ș.R.