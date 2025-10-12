Live TV

Video Gest scandalos la Vatican: un bărbat a urinat pe altarul Bazilicii Sfântul Petru

Data actualizării: Data publicării:
urinat baldachin baroc basilica sf petru vatican
Bărbatul a uricnat pe celebrul baldachin baroc, creație a lui Gian Lorenzo Bernini. Foto: captură video X și Profimedia.

Un bărbat a fost reţinut vineri după ce a urinat pe altarul din Bazilica Sfântul Petru de la Vatican, relatează Le Figaro. Bărbatul s-a apropiat de altar trecând peste barierele de securitate care interzic accesul şi şi-a dat jos pantalonii sub privirile credincioşilor stupefiaţi, înainte de a profana altarul, în faţa celebrului baldachin baroc.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Individul a fost rapid reţinut de jandarmii în civil prezenţi în bazilică, care l-au scos apoi din biserică.

Corriere della Sera a confirmat incidentul după ce imagini au circulat pe reţele sociale. Potrivit Il Tempo, papa Leon al XIV-lea ar fi fost informat despre incident şi şi-ar fi exprimat tristeţea.

Zona din jurul altarului a fost apoi închisă vizitatorilor pentru a curăţa locul.

Acest episod este ultimul dintr-o serie de incidente recente: în iunie 2023, un bărbat s-a dezbrăcat în acelaşi loc, pentru a-şi manifesta sprijinul faţă de copiii ucraineni victime ale războiului, iar în februarie anul trecut, un român s-a urcat pe altar şi a aruncat pe jos şase candelabre preţioase din secolul al XIX-lea. În 2019, o altă persoană a distrus un candelabru.

Frecvenţa în creştere a acestor acte ridică semne de întrebare în Vatican cu privire la securitatea bazilicii.

Jandarmeria Statului Cetăţii Vaticanului, compusă din aproximativ 150 de agenţi, este responsabilă de securitatea papei şi de protecţia clădirilor Vaticanului. Deşi se află pe teritoriul Italiei, Sfântul Scaun exercită suveranitatea asupra Vaticanului, care beneficiază, graţie acordurilor de la Lateran, de un regim de extrateritorialitate. Jandarmeria Vaticanului se află astfel sub autoritatea papei, dar urmăririle penale pentru faptele comise în Vatican sunt de cele mai multe ori efectuate de autorităţile italiene, în acord cu Vaticanul şi pe cheltuiala acestuia.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bogdan ivan
1
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
bancnote false 100 euro prop copy
2
Miliardul de euro în „bancnote contrafăcute” era de fapt recuzită pentru filme. Cum...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
3
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
N13 NEBUN CU BENZINA RETINUT-SINCRON 101025_00578
4
„Dacă aveam o mitralieră, vă împușcam pe toți”. Declarații șocante ale bărbatului care a...
ludovic orban si klaus iohannis
5
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă...
"Hoția secolului" în preliminarii: trei roșii în câteva secunde! N-au mai suportat și au "sărit" la arbitru
Digi Sport
"Hoția secolului" în preliminarii: trei roșii în câteva secunde! N-au mai suportat și au "sărit" la arbitru
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Mark Zuckerberg / ilustrație cu un buncăr de lux pentru apocalipsă
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De...
tanara certata la locul de munca
Piața muncii, o provocare pentru tineri. Acuzați că nu vor să...
Screenshot 2025-10-12 at 08.52.53
Detalii în cazul doctoriței bătute și înjurate la Spitalul din...
edlpromo 2 in fata ta bujduveanu_00122
Stelian Bujduveanu, despre o posibilă candidatură la Primăria...
Ultimele știri
LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc - Duminică, 12 octombrie 2025, la 6/49 reportul la categoria I depășește 7,64 milioane de euro
Urmărire în viteză pe străzile din Constanța: polițiștii l-au pierdut pe șofer, dar l-au prins pe pasagerul din dreapta
Trei oficiali din Qatar au murit într-un accident de mașină lângă Sharm el-Sheikh, în Egipt
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1029944870
Papa Leon face un apel fără precedent la mass-media. „Fără clickbait, vă rog!”
regele charles
Regele Charles al III-lea și regina Camilia, prima întâlnire la Vatican cu noul suveran pontif. Când va avea loc vizita
ITALY - POPE LEO XIV RECEVING THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA MAIA SANDU IN APOSTOLIC PALACE , VATICAN - 2025/9/12
Maia Sandu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea. Subiectele discutate de cei doi
Carlo Acutis, 'God's Influencer,' To Be Canonized Next Month
Carlo Acutis, „influencerul lui Dumnezeu”, a devenit primul sfânt al generației milenialilor. Papa Leon al XIV-lea l-a canonizat azi
Carlo Acutis, 'God's Influencer,' To Be Canonized Next Month
Papa Leon se pregătește să-l canonizeze pe milenialul Carlo Acutis, adolescentul poreclit „influencerul lui Dumnezeu”
Partenerii noștri
Pe Roz
Parisul, la picioarele ei. Zendaya, impecabilă într-o rochie „sacou” foarte scurtă și pantofi cu tocuri înalte
Cancan
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Fanatik.ro
TOP 10 fotbaliști celebri care au pierdut toți banii pe care i-au câștigat în carieră. Pe ce au cheltuit zeci...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Cum batem Austria! Mutările lui Mircea Lucescu ce pot aduce României 3 puncte vitale pentru calificarea la CM...
Adevărul
Povestea cutremurătoare a celui mai trist geniu al României. Era considerat un al doilea Eminescu și a trăit...
Playtech
Cum să păstrezi căldura într-un apartament din bloc vechi fără să dai drumul la calorifer la maximum
Digi FM
Michael Douglas, topit după soția lui și la 25 de ani de la nuntă: "Sunt înnebunit după ea"
Digi Sport
Zeci de ”poze private” cu Diletta Leotta, publicate pe internet! ”Cel mai greu moment din viața mea”
Pro FM
Cum arată Susan Boyle la 63 de ani. Femeia care a impresionat o lume întreagă în 2009 și a devenit un star...
Film Now
Sandra Bullock a dezvăluit care e singurul rol pe care și-ar fi dorit să nu-l interpreteze: „Încă îmi e...
Adevarul
„Darul” inedit de la nunta lui George Simion. S-a aflat cât a plătit Gigi Becali pe cele trei tone de brânză...
Newsweek
1000 lei în plus la pensie pentru plata facturilor. Guvernul are 3 scheme de ajutor. Cum accesezi?
Digi FM
Marinela Chelaru și iubirea care i-a definit viața. S-a căsătorit la 20 de ani, a divorțat, dar dragostea i-a...
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
Diane Keaton nu a fost căsătorită niciodată, dar avea doi copii. S-a iubit cu bărbați celebri, printre care...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu