Atac fără precedent al Vaticanului la adresa UE: „Aplică dublu standard”. Ce-i nemulțumește pe cardinalii Bisericii Catolice

La deschiderea conferinței cu ușile închise a cardinalilor din întreaga lume, organizată de papa Leon al XIV-lea pe tema războiului, șeful departamentului doctrinar al Vaticanului a acuzat Uniunea Europeană că aplică dreptul internațional în mod selectiv, sancționând unele invazii militare, în timp ce pe altele le tratează diferit. Această reuniune rară a fost convocată de suveranul pontif pentru a examina ceea ce el numește o „cultură a puterii” globală, care alimentează conflictele moderne, și pentru a analiza modul în care Biserica ar trebui să răspundă. Un punct central al discuțiilor a fost efortul papei de a regândi doctrina tradițională a războiului just, despre care susține că a fost invocată prea des pentru a justifica acțiunile militare, arată Politico.

Această poziție l-a pus deja pe Leon în conflict cu vicepreședintele SUA, JD Vance, care a contestat interpretarea papei asupra învățăturii catolice după ce suveranul pontif a pus sub semnul întrebării dacă atacurile americano-israeliene din Iran ar putea îndeplini criteriile unui război just.

În deschiderea discuțiilor de vineri, cardinalul Victor Manuel Fernandez, prefect al Dicasterului pentru Doctrina Credinței, a susținut că guvernele aplică din ce în ce mai mult principiile morale și juridice în funcție de conveniența politică, mai degrabă decât de standarde universale.

„Dacă o țară este inamică, este condamnată ca fiind nedemocratică și sancționată în diverse moduri; dar dacă este aliată, faptul că nu respectă libertatea de exprimare, drepturile omului sau democrația este ignorat”, a spus el.

Referindu-se la Europa, Fernandez a acuzat UE de inconsecvență în politica externă: „Uniunea Europeană, de fapt, impune sancțiuni economice unei țări și trimite ajutor financiar și arme unei alte țări; totuși, nu face același lucru în fața altor invazii, chiar mai grave, cu consecințe și mai brutale pentru populații întregi”, a afirmat el.

„Aceste contradicții sugerează că, în practică, preocupările se reduc la interesele politice și economice ale diferitelor regiuni ale globului”, a adăugat Fernandez. „Nu mai există un cadru real și stabil al adevărului și al valorilor.”

Acesta a mai precizat că guvernele au extins conceptul de autoapărare legitimă în război până la a-l face de nerecunoscut, menționând că Rusia, Statele Unite și alte puteri se bazează pe pretenții largi de autoapărare pentru a justifica intervenția militară, de la Ucraina până în Orientul Mijlociu.

Însuși învățătura catolică privind războiul just este manipulată de unii pentru a legitima „cele mai nedrepte războaie”, a spus el. „În loc să oprească războaiele, aceasta contribuie la justificarea lor.”

Pentru a preveni acest lucru, Victor Manuel Fernandez a susținut că justificarea autoapărării legitime trebuie înțeleasă „în sensul cel mai strict”, respingând logica largă a războiului preventiv pe care guvernele o invocă din ce în ce mai des pentru a justifica acțiunile militare. Această poziție va adânci probabil dezacordul lui Leon cu Vance, care a apărat o interpretare mai largă a învățăturii catolice privind războiul just, conform Politico.

Observațiile sale par să fi găsit ecou în cadrul colegiului global al cardinalilor. În urma discuțiilor, Vaticanul a declarat într-o sinteză a dezbaterilor că „multe” dintre grupurile de lucru ale cardinalilor au convenit asupra necesității de a depăși doctrina tradițională a războiului just.

În discursul său final adresat grupului, sâmbătă, papa a dat de înțeles că dezbaterea privind războiul drept este departe de a fi încheiată. El a salutat recomandările cardinalilor privind reexaminarea învățăturii Bisericii cu privire la autoapărarea legitimă „în lumina schimbărilor profunde survenite în natura conflictelor contemporane”, angajându-se să abordeze această chestiune „cu rigoarea teologică și pastorală necesară”.

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Editor : C.A.