Guvernul Assad a mutat în secret zeci de mii de cadavre dintr-o groapă comună pentru a-și ascunde crimele de război (Reuters)

Între 2019 și 2021, guvernul autoritar al Siriei a desfășurat o operațiune secretă pentru a muta zeci de mii de cadavre dintr-o groapă comună din Qutayfah într-un loc ascuns în deșertul din estul Damascului. Scopul reînhumării clandestine a fost acela de a ascunde dovezile atrocităților, în timp ce fostul președinte Bashar al-Assad încearcă să-și recâștige prestigiul internațional, se arată într-un reportaj Reuters.

Guvernul Assad a desfășurat o operațiune clandestină, timp de doi ani, pentru a transporta mii de cadavre dintr-unul dintre cele mai mari morminte comune cunoscute din Siria într-o locație secretă situată la mai mult de o oră distanță, în deșertul îndepărtat, potrivit unei investigații Reuters.

Conspirația armatei președintelui Bashar al-Assad de a excava mormântul comun din Qutayfah și de a crea un al doilea mormânt comun în deșertul din afara orașului Dhumair nu a fost raportată anterior.

Pentru a descoperi locația cimitirului din Dhumair și a detalia vasta operațiune, Reuters a vorbit cu 13 persoane care aveau cunoștințe directe despre efortul, desfășurat pe parcursul a doi ani, de a muta cadavrele, a examinat documentele produse de oficialii implicați și a analizat sute de imagini satelitare ale ambelor cimitire, realizate pe parcursul mai multor ani.

Operațiunea de transfer al cadavrelor din Qutayfah într-un alt loc ascuns, la zeci de kilometri distanță, a fost numită „Operațiunea Move Earth” și a durat din 2019 până în 2021. Scopul era de a acoperi crimele guvernului Assad și de a contribui la refacerea imaginii acestuia, au declarat martorii.

Reuters a informat marți guvernul președintelui Ahmed al-Sharaa cu privire la concluziile acestei investigații. Guvernul nu a răspuns imediat la întrebările referitoare la acest raport.

Operațiunea clandestină a guvernului Assad

Cu cel puțin 34 de tranșee lungi de 2 kilometri, mormântul din deșertul Dhumair este unul dintre cele mai extinse create în timpul războiului civil sirian, a descoperit Reuters. Mărturiile martorilor și dimensiunile noului sit sugerează că zeci de mii de oameni ar putea fi îngropați acolo.

Guvernul Assad a început să îngroape morții la Qutayfah în jurul anului 2012, la începutul războiului civil. Mormântul comun conținea cadavrele soldaților și prizonierilor care au murit în închisorile și spitalele militare ale dictatorului, au spus martorii.

Un activist sirian pentru drepturile omului a dezvăluit existența mormântului din Qutayfah prin publicarea unor fotografii în mass-media locală în 2014, dezvăluind existența mormântului și locația sa generală la periferia Damascului. Locația sa exactă a ieșit la iveală câțiva ani mai târziu, în mărturiile din instanță și în alte rapoarte media.

Timp de patru nopți, aproape în fiecare săptămână, din februarie 2019 până în aprilie 2021, șase până la opt camioane încărcate cu pământ și rămășițe umane au călătorit de la Qutayfah la situl din deșertul Dhumair, potrivit martorilor implicați în operațiune. Reuters nu a putut confirma dacă trupuri neînsuflețite din alte locuri au ajuns și ele la situl secret și nu a găsit nicio documentație care să menționeze Operațiunea Move Earth sau gropile comune, în general.

Fostul președinte Assad, care se află în Rusia, și mai mulți oficiali militari identificați de martori ca având roluri cheie în operațiune nu au putut fi contactați pentru a comenta. După căderea dictaturii la sfârșitul anului trecut, Assad și mulți dintre colaboratorii săi au fugit din țară.

Peste 160.000 de oameni dispăruți

Ideea de a muta mii de cadavre a apărut la sfârșitul anului 2018, când Assad era pe punctul de a câștiga războiul civil din Siria, a spus fostul ofițer al Gărzii Republicane. Dictatorul spera să recâștige recunoașterea internațională după ce a fost marginalizat de ani de sancțiuni și acuzații de brutalitate, a spus ofițerul. La acea vreme, Assad fusese deja acuzat de detenția a mii de sirieni. Dar niciun grup sirian independent sau organizație internațională nu avea acces la închisori sau la gropile comune.

Doi șoferi de camion și ofițerul au declarat pentru Reuters că li s-a spus de către comandanții militari că scopul transferului era să curețe groapa comună din Qutayfah și să ascundă dovezile crimelor în masă. Până la căderea lui Assad, toate cele 16 tranșee documentate la Qutayfah de Reuters fuseseră golite.

Peste 160.000 de persoane au dispărut în vastul aparat de securitate al dictatorului gonit de la putere și se crede că sunt îngropate în zecile de morminte comune create de acesta, potrivit grupurilor siriene pentru drepturile omului.

În Siria încă sunt săpate gropi comune, care sunt pline cu victime ale regimului președintelui Bashar al-Assad. FOTO: Profimedia Images

Excavațiile organizate și analizele ADN ar putea ajuta la aflarea adevărului despre ce s-a întâmplat cu aceste persoane, atenuând una dintre cele mai dureroase probleme ale Siriei.

Însă, având în vedere resursele limitate din Siria, chiar și gropile comune cunoscute sunt în mare parte neprotejate și neexcavate. Iar noii lideri ai țării, care l-au răsturnat pe Assad în decembrie, nu au publicat nicio documentație despre persoanele îngropate în ele, în ciuda apelurilor repetate din partea familiilor celor dispăruți, arată Reuters.

Ministrul sirian pentru Situații de Urgență și Gestionarea Dezastrelor, Raed al-Saleh, a declarat că numărul mare de victime și necesitatea de a reconstrui sistemul de justiție împiedică desfășurarea lucrărilor.

Noua Comisie Națională pentru Persoane Dispărute din Siria a anunțat planuri de creare a unei bănci de ADN și a unei platforme digitale centralizate pentru familiile persoanelor dispărute și a declarat că este urgentă necesitatea formării de specialiști în medicină legală și testarea ADN.

Anchetatorii descoperă gropi comune pline cu mii de cadavre ale opozanților regimului Assad. Foto: Profimedia

„Există o rană sângerândă atât timp cât există mame care așteaptă să găsească mormintele fiilor lor, soții care așteaptă să găsească mormintele soților lor și copii care așteaptă să găsească mormintele taților lor”, a declarat al-Saleh pentru site-ul semi-oficial de știri sirian al-Watan, la sfârșitul lunii august.

Mohamed Al Abdallah, șeful Centrului pentru Justiție și Responsabilitate din Siria, o organizație siriană care se ocupă cu urmărirea persoanelor dispărute și investigarea crimelor de război, a declarat că transferul întâmplător al cadavrelor, cum ar fi cel de la Qutayfah la Dhumair, a fost dezastruos pentru familiile îndoliate.

„Recuperarea acestor cadavre, pentru ca rămășițele complete să poată fi returnate familiilor, va fi extrem de complicată”, a declarat Al Abdallah după ce a aflat despre concluziile Reuters. El a descris înființarea comisiei pentru persoanele dispărute drept un pas pozitiv din partea noului guvern.

„Are sprijin politic, dar încă îi lipsesc resursele și experții”, a spus el.

Șoferii, mecanicii și alte persoane implicate în transfer au declarat că a vorbi deschis în timpul operațiunii secrete însemna moarte sigură.

„Nimeni nu ar încălca ordinele”, a spus un șofer. „Ai putea ajunge tu însuți în gropi”.

