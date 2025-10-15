Ahmed al Sharaa, primit de Vladimir Putin la Moscova. Președintele Siriei vrea extrădarea lui Bashar al-Assad

Președintele Siriei Ahmed al Sharaa a zburat, miercuri, la Moscova, în prima sa vizită în Rusia de când rebelii au răsturnat dictatura lui Bashar al-Assad, căruia i s-a oferit refugiu în țara condusă de Vladimir Putin, scrie The Times.

Este de așteptat ca Ahmed al-Sharaa să discute cu președintele Putin despre viitorul bazelor rusești din Siria și despre soarta lui Assad, căruia i s-a acordat refugiu de către Kremlin după insurecția din decembrie.

Sharaa ceruse anterior extrădarea lui Assad, lucru pe care Rusia l-a refuzat, și e probabil ca acesta să insiste din nou asupra problemei.

Assad fusese susținut de Rusia și Iran, dar niciuna dintre ele nu a intervenit cu forță împotriva rebelilor în timp ce aceștia se apropiau de capitală. Oficialii sirieni au declarat ulterior că Rusia a ales să nu participe la lupte, în schimbul posibilității de a-și păstra bazele în Siria.

Rusia își dorește cu disperare să mențină bazele navale și aeriene în Siria, principalul său punct de acces la Marea Mediterană și un centru logistic crucial pentru operațiunile sale din Africa. Nu e clar dacă Sharaa va lega bazele de soarta lui Assad în cadrul discuțiilor.

Bazele au fost folosite ca rampă de lansare în ultimii ani pentru desfășurări în Libia, Republica Centrafricană și Mali. Rusia menține, de asemenea, baze comune în Libia, dar bazele siriene reprezintă un punct de tranzit vital.

Este puțin probabil ca Kremlinul să riște să predea un fost aliat care a căutat refugiu în Rusia, temându-se că această mișcare i-ar îngrijora pe aliații săi autocrați. Assad s-a bazat pe puterea aeriană și trupele rusești, precum și pe miliția iraniană, pentru a recupera zone din țară în timpul războiului civil de 13 ani, soldat cu peste 500.000 de morți. Și altor foști oficiali ai regimului li s-a acordat refugiu în Rusia.

În schimb, Rusia a fost nerăbdătoare să ofere și alte servicii noului guvern, inclusiv tipărirea monedei sale, precum și oferirea de ajutor.

Sancțiunile împotriva Siriei, conduse de SUA, au fost ridicate după ce președintele Trump s-a întâlnit cu Sharaa în luna mai, în Arabia Saudită, și l-a lăudat ca fiind un lider atractiv și puternic. Sharaa, un fost comandant al-Qaeda care avea o recompensă de 10 milioane de dolari pe capul său, a vizitat ulterior SUA pentru Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

În ciuda victoriilor sale diplomatice, el nu a reușit să unifice țara, iar forțele sale au fost acuzate de crime în masă în timpul represiunilor împotriva minorităților. Israelul a intervenit militar anul acesta împotriva armatei siriene, în timp ce aceasta lupta împotriva miliției minoritare druze din sud, o zonă pe care Israelul o dorește demilitarizată.

Grupurile pentru drepturile omului au acuzat forțele sale de masacrarea a zeci de civili în timpul confruntărilor, care s-au încheiat cu retragerea trupelor armatei din zonă. Siria și Israelul negociază acum un acord de securitate în sud.

Citește și:

ANALIZĂ O imagine „suprarealistă”: un general american și un fost jihadist, pe aceeași scenă. David Petraeus l-a intervievat pe Ahmed al-Sharaa

Editor : Ș.R.