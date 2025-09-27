Live TV

Siria a emis un mandat de arestare pentru fostul preşedinte Bashar al-Assad. El va fi dat în urmărire prin Interpol

Bashar al-Assad
Bashar al-Assad.

Autorităţile siriene au emis un mandat de arestare pe numele fostului preşedinte Bashar al-Assad, care a fugit în Rusia după ce a fost înlăturat de la putere în decembrie anul trecut în urma unei ofensive fulgerătoare a rebelilor islamişti conduşi de actualul preşedinte Ahmed al-Sharaa, a anunţat sâmbătă un judecător, care a precizat că fostul preşedinte va fi dat în urmărire internaţională prin Interpol, potrivit agenţiei SANA, citată de DPA, scrie Agerpres.

Mandatul de arestare a fost emis în lipsă pentru o serie de acuzaţii, printre care crime cu premeditare şi tortură cauzatoare de moarte, în legătură cu represiunea din anul 2011 în oraşul Daraa. La acea vreme, în contextul mişcării aşa-numite "Primăvara Arabă", o serie de revolte populare succesive au avut loc în ţări din Orientul Mijlociu împotriva unor regimuri autoritare, unele dintre acestea fiind înlocuite, fără a deveni însă democraţii, iar în alte cazuri revoltele au condus la războaie civile îndelungate, cum a fost cel al Siriei.

O mişcare pro-democraţie a fost declanşată astfel în această ţară în 2011, dar preşedintele al-Assad a răspuns cu o represiune violentă. Situaţia a evoluat rapid într-un conflict armat soldat cu sute de mii de morţi, milioane de refugiaţi şi devastarea Siriei. Sute de mii de oameni au ajuns în închisori, unde au fost torturaţi sau ucişi fără urmă, conform avocaţilor pentru drepturile omului.

După înlăturarea lui al-Assad de la putere, noua conducere siriană a preşedintelui islamist interimar Ahmed al-Sharaa a încercat să proiecteze o imagine moderată şi să respecte drepturile omului, în timp ce caută să obţină sprijin internaţional pentru reconstrucţia ţării distruse de război.

