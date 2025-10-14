Live TV

Hamas își întărește controlul în Gaza, după armistițiu. Militanții au executat localnici acuzați de cooperare cu Israelul

Hamas Hands Over Israeli Hostages To Red Cross - Gaza
Ostatic israelian eliberat de Hamas, imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images
Luptătorii Hamas și-au întărit controlul asupra Fâșiei Gaza marți, după ce au efectuat execuții publice, sfidând afirmația Israelului că războiul nu se poate încheia în conformitate cu planul președintelui american Donald Trump până când militanții nu vor fi dezarmați, anunță Reuters.

Luptătorii Hamas au executat bărbați pe care i-au acuzat de colaborare cu forțele israeliene. Într-un videoclip difuzat luni seara, teroriștii au târât șapte bărbați dintr-un cerc de oameni în orașul Gaza, i-au forțat să îngenuncheze și i-au împușcat. O sursă Hamas a confirmat autenticitatea videoclipului, anunță Reuters.

Surse palestiniene din domeniul securității afirmă că zeci de persoane au fost ucise în confruntările dintre luptătorii Hamas și rivalii lor în ultimele zile.

Ceasefire between Israel and Hamas in Gaza
Foto: Reuters

Deși trupele israeliene s-au retras din zonele urbane din Gaza, în conformitate cu armistițiul care a început săptămâna trecută, cinci persoane au fost ucise de focurile trase de drone în timp ce se duceau să verifice locuințele dintr-o suburbie din estul orașului Gaza, iar un atac aerian a ucis o persoană și a rănit o alta în apropiere de Khan Younis, au declarat autoritățile sanitare din Gaza, controlate însă de militanți.

Hamas a acuzat Israelul că a încălcat armistițiul. Armata israeliană a declarat că a tras asupra persoanelor care au trecut linia de armistițiu și s-au apropiat de forțele sale, după ce au ignorat somațiile de a se întoarce.

Obstacolele persistă în Gaza, în ciuda armistițiului

Revenirea Hamas la putere în Gaza și continuarea violențelor subliniază obstacolele descurajante din calea eforturilor de a transforma planul de încetare a focului al lui Trump într-o soluție pe termen lung a conflictului.

În timp ce Donald Trump a proclamat luni în fața parlamentului israelian „începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu”, unele dintre cele mai dificile elemente ale planului său trebuie încă negociate pentru a rezolva problemele care au distrus eforturile anterioare de a pune capăt războiului.

Israel-Palestinian conflict - Khan Yunis
Mii de palestinieni strămutați au pornit spre nordul teritoriului devastat de război. Sursa foto: Profimedia Images

Forțele israeliene rămân înrădăcinate în mare parte din Gaza, după retragerea parțială din micul teritoriu supraaglomerat. Creșterile promise ale livrărilor de ajutoare nu s-au materializat încă pentru o populație de 2,2 milioane de oameni, mulți dintre ei confruntându-se în continuare  cu foametea.

Summitul co-găzduit de Trump în Egipt, luni, s-a încheiat fără niciun anunț public privind progrese majore în direcția înființării unei forțe militare internaționale pentru Gaza sau a unui nou organism de guvernare. Rămășițele a cel puțin 23 de ostatici morți rămân în Gaza.

Hamas își consolidează controlul

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a susținut în mod constant că războiul nu se poate încheia până când Hamas nu renunță la arme și nu încetează să controleze Gaza, o cerere pe care luptătorii au respins-o, torpilând toate eforturile de pace anterioare.

Când luptătorii Hamas au apărut pe străzi, în timpul ultimului armistițiu din ianuarie-martie, Israelul a abandonat înțelegerea și a anulat negocierile privind încheierea războiului. Dar Trump, după ce a anunțat că războiul s-a încheiat, a declarat luni că Hamas are încă undă verde temporară pentru a menține ordinea.

„Ei vor să pună capăt problemelor și au fost deschiși în privința asta, iar noi le-am dat aprobarea pentru o perioadă de timp”, a spus el.

Surse din cadrul Hamas au declarat marți pentru Reuters că grupul nu va mai tolera încălcări ale ordinii în Gaza și va viza colaboratorii Israelului, jefuitorii înarmați și traficanții de droguri.

hamas
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Grupul, deși foarte slăbit după doi ani de bombardamente israeliene intense și incursiuni terestre, și-a reafirmat treptat prezența, luptătorii rămași revenind pe străzi de la intrarea în vigoare a armistițiului, în weekend.

Grupul, care guvernează Gaza din 2007, a mobilizat, de asemenea, sute de muncitori pentru a începe curățarea molozului de pe rutele-cheie necesare, pentru a accesa locuințele avariate sau distruse și pentru a repara conductele de apă sparte.

De asemenea, va fi necesară curățarea drumurilor și asigurarea securității pentru a crește livrarea de ajutoare.

Hamas afirmă că sute de polițiști au fost uciși de Israel în timp ce protejau rutele de ajutor în timpul războiului. Israelul a declarat că ținta sa erau luptătorii Hamas.

Nevoie stringentă de ajutoare

Armistițiul a pus capăt unui război devastator de doi ani în Gaza, declanșat de atacul din 7 octombrie 2023, în care, potrivit datelor israeliene, militanții Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane și au luat 251 de ostatici.

Campania militară a Israelului în Gaza a ucis aproape 68.000 de persoane, potrivit autorităților sanitare locale, iar mii sunt date dispărute sub dărâmături. Serviciul de Apărare Civilă din Gaza a declarat că 250 de cadavre au fost recuperate de la începutul armistițiului.

Porțiuni întregi din Gaza sunt în ruine, iar foametea face ravagii.

Purtătoarea de cuvânt a UNICEF, Tess Ingram, a declarat că, deși ajutoarele ajung în Gaza sub formă de corturi, prelate, haine de iarnă, truse de igienă pentru familii și alte articole esențiale, ea speră ca volumul acestora să crească semnificativ în cursul acestei săptămâni.

