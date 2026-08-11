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Netanyahu respinge planul în 15 puncte al lui Trump pentru Gaza. De ce decizia s-ar putea schimba

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Trump Hosts Netanyahu of Israel for Dinner
Benjamin Netanyahu. Foto: Profimedia Images
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Din articol
O aparentă pauză în atacurile Israelului asupra Gazei Trump anunță „o etapă importantă” pentru planul de pace Netanyahu: „Israelul nu acceptă documentul cu cele 15 puncte” Netanyahu, prins între alegători și presiunea lui Trump Presiunea Washingtonului ar putea crește

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins categoric noua foaie de parcurs a Consiliului pentru Pace privind dezarmarea Hamas în Gaza, dar este puțin probabil ca acesta să fie cuvântul final, scrie BBC.

Casa Albă nu a făcut încă un comentariu oficial. Cu toate acestea, se pare că nu este „deranjată” de declarația lui Netanyahu și o consideră retorică electorală în perioada premergătoare unor alegeri generale aprige.

„Înțelegem nevoile politice ale lui Bibi”, îl citează jurnalistul israelian Barak Ravid pe un înalt oficial american – folosind o poreclă pentru a se referi la liderul israelian. „Nu avem nicio problemă cu asta, atâta timp cât el continuă să facă ceea ce îi cerem – în special în ceea ce privește limitarea atacurilor în Gaza.”

O aparentă pauză în atacurile Israelului asupra Gazei

În ultimele zile s-a înregistrat o aparentă pauză în atacurile Israelului asupra Gazei – lucru pe care Hamas îl ceruse atunci când a semnat foaia de parcurs în 15 puncte susținută de SUA.

Există, de asemenea, o altă indicație că Israelul este pregătit să promoveze planul de pace al președintelui american Donald Trump pentru Gaza – pregătindu-se pentru desfășurarea Forței Internaționale de Stabilizare (ISF). Forța este alcătuită din trupe internaționale, planul fiind ca acestea să colaboreze cu o nouă forță de poliție palestiniană pentru a asigura securitatea teritoriului.

Conform postului public de radio israelian Kan News, construcția primei baze a ISF este programată să înceapă, conform planului, printre ruinele din Rafah, în sudul Gazei, la sfârșitul acestei luni, ceea ce ar permite, în sfârșit, începerea reconstruirii.

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Trump anunță „o etapă importantă” pentru planul de pace

În iulie, după luni de negocieri delicate, Trump a anunțat o „etapă importantă” în punerea în aplicare a planului său de a pune capăt războiului Israelului din Gaza.

Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump a declarat că Consiliul pentru Pace a ajuns la un acord privind dezarmarea completă a Hamas și a altor grupări armate palestiniene din teritoriu.

Acordul urmează să fie pus în aplicare în etape, toate armele urmând să fie scoase din uz și depozitate de o nouă administrație palestiniană din Gaza – care se subordonează Consiliului pentru Pace –, iar forțele israeliene urmând să se retragă din cele peste 60% din teritoriul Gazei pe care îl controlează în prezent.

Înalți oficiali ai Hamas au confirmat că au acceptat noul cadru, condiționându-l de respectarea reciprocă a angajamentelor de către Israel. Acest lucru a fost considerat pe scară largă ca o potențială evoluție majoră în conflict. Marea Britanie a salutat acest demers, iar Uniunea Europeană l-a calificat drept un „pas crucial”.

Cu toate acestea, timp de mai bine de o săptămână, Israelul nu a dat un răspuns oficial.

Un purtător de cuvânt israelian s-a limitat să declare că foaia de parcurs nu „reflectă pozițiile Israelului”. Un membru de extremă dreapta al guvernului, Itamar Ben-Gvir, a scris pe X că acordul este „inacceptabil”.

Din ce în ce mai mult, și politicienii din opoziția israeliană mainstream și-au exprimat îndoielile. Aceștia au pus sub semnul întrebării dacă toate armele de calibru mic vor fi dezafectate, precum și ordinea de execuție a planului.

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Netanyahu: „Israelul nu acceptă documentul cu cele 15 puncte”

În cele din urmă, duminică, Netanyahu a declarat în fața cabinetului său: „Doresc să fiu precis în această privință: Israelul nu acceptă documentul cu cele 15 puncte.”

El a adăugat: „IDF [Forțele de Apărare ale Israelului] nu vor efectua nicio retragere până când Hamas nu va fi dezarmat. Și când spun dezarmarea Hamas, mă refer la armamentul greu, la cel ușor, la tot armamentul. Și vorbim despre o dezarmare reală, nu despre una fictivă.”

În aceeași declarație, prim-ministrul l-a descris pe președintele Trump drept „cel mai mare dintre prietenii noștri de la Casa Albă”, dar a afirmat că Israelul știe „cum să rămână ferm” în fața ideilor inacceptabile.

În Israel, există un scepticism generalizat cu privire la intenția Hamas de a-și respecta angajamentele.

Mișcarea islamistă a considerat de multă vreme „lupta armată” ca un principiu fundamental, răspunsul său legitim la ocupația israeliană a teritoriilor palestiniene. În ultimele luni, au existat semne că aceasta își reafirmă autoritatea în Gaza.

„Israelul nu poate, cu siguranță, să accepte niciodată să se retragă dintr-o zonă în care gruparea teroristă care a provocat cele mai grave masacre de la Holocaust încoace este încă prezentă și continuă să controleze Fâșia Gaza”, a declarat pentru BBC Fleur Hassan-Nahoum, comentatoare israeliană și fostă viceprimăriță a Ierusalimului.

Ea a subliniat că „trauma poporului israelian” provocată de atacurile mortale conduse de Hamas din 7 octombrie 2023, care au declanșat războiul devastator din Gaza, nu trebuie subestimată.

Netanyahu, prins între alegători și presiunea lui Trump

Orice potențiale concesii pentru Netanyahu ar veni într-un moment sensibil din punct de vedere politic.

El se confruntă cu o campanie electorală dificilă în cadrul viitoarelor alegeri generale, programate pentru 27 octombrie. Vor fi primele alegeri din Israel de la atacul din 7 octombrie și, la trei ani distanță, Netanyahu nu a reușit să obțină ceea ce a promis: „victoria absolută” asupra Hamas.

Fostul diplomat american și negociator veteran pentru Orientul Mijlociu, Aaron David Miller, a declarat că liderul israelian se confruntă cu „cele mai importante alegeri” din viața sa politică.

„El se află pe o linie foarte subțire între a-și menține alegătorii mulțumiți și a nu-l supăra sau a nu-l îndepărta pe președintele Trump”, a declarat el pentru BBC.

Deocamdată, el consideră că Casa Albă înțelege situația și îi acordă lui Netanyahu „o șansă”.

Miller a adăugat: „Este greu de crezut că se va înregistra vreo evoluție semnificativă înainte de formarea unui nou guvern israelian”.

Între timp, Consiliul pentru Pace a încercat să liniștească opinia publică israeliană cu privire la foaia de parcurs.

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Înaltul Comisar pentru Gaza, Nickolay Mladenov – care a condus luni întregi de negocieri delicate cu Hamas – a acordat un interviu postului israelian Channel 12 la doar câteva ore după respingerea oficială a foii de parcurs de către Netanyahu.

„Scopul său este să se asigure că Gaza nu va mai reprezenta niciodată o amenințare la adresa securității israeliene și că ceea ce s-a întâmplat înainte, pe 7 octombrie, nu se va mai repeta niciodată”, a afirmat el.

El a precizat că acordul adoptă „o abordare pas cu pas”, ceea ce înseamnă: „Dacă se verifică dezarmarea, adică dacă armele sunt confiscate de la facțiuni, depozitate și, în cele din urmă, scoase din uz, atunci Israelul se retrage din Gaza.”

În cele din urmă, Mladenov a afirmat că nimic nu se construiește „pe baza încrederii”, ci pe „verificare”.

De atunci, Hamas a indicat că rămâne în continuare angajat față de foaia de parcurs. Organizația a făcut apel la mediatori și la Consiliul pentru Pace să facă presiuni asupra Israelului pentru ca acesta să respecte termenii conveniți.

Prim-ministrul israelian a confirmat că discuțiile cu americanii continuă.

Presiunea Washingtonului ar putea crește

Între timp, este probabil ca presiunea puternică din partea Washingtonului să crească.

Trump se confruntă, de asemenea, cu o alegere importantă în acest an – alegerile intermediare din noiembrie pentru Congresul SUA. Partidul său republican se confruntă cu perspectiva unor pierderi importante, pe fondul creșterii prețurilor la benzină și la produsele alimentare, parțial din cauza războiului nepopular de cinci luni purtat de Washington în Iran.

Popularitatea președintelui SUA a scăzut drastic, iar acesta ar putea foarte bine să solicite evoluții pozitive în planul său de pace pentru Gaza, în efortul de a obține o victorie atât de necesară în politica externă.

Editor : Ana Petrescu

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