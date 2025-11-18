Live TV

Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă

Vânzător stradal Turcia
Foto: Profimedia
Ce știm despre anchetă? Posibila intoxicație alimentară în centrul atenției

Un hotel din Istanbul a fost evacuat în urma decesului unei femei germano-turce și al celor doi copii ai săi, din cauza unei presupuse otrăviri, au raportat mass-media locale.

Soțul femeii și tatăl copiilor a murit luni după ce a petrecut câteva zile într-un spital în stare critică, a declarat luni seara șeful regional al sănătății din oraș, Abdullah Emre Guner, pentru X, scrie DW.

Alți doi turiști cazați la același hotel ca familia, în cartierul Fatih din cel mai mare oraș al Turciei, au fost spitalizați sâmbătă după ce au prezentat simptome de greață și vărsături, a informat ziarul BirGun.

Citește și

O turistă din Germania și cei doi copii ai săi au murit la Istanbul după ce au consumat mâncare preparată pe stradă. Soțul ei, la ATI

Ce știm despre anchetă?

Deși până acum s-a pus accentul pe intoxicația alimentară ca posibilă cauză a decesului, anchetatorii au descoperit că o cameră de la parterul hotelului fusese recent pulverizată cu substanțe chimice, probabil pesticide, a raportat sâmbătă site-ul de știri Hurriyet.

Poliția a reținut un angajat al hotelului și doi lucrători de la dezinsecție, a adăugat acesta.

Ziarele Cumhuriyet și Sabah au raportat că un brutar care lucra în apropierea hotelului a fost, de asemenea, arestat, ceea ce înseamnă că opt persoane au fost arestate în legătură cu decesele.

Când a fost întrebat de CNN Türk despre o posibilă intoxicație alimentară la hotel, unul dintre proprietarii hotelului a spus că nu există restaurant acolo și că oaspeților li se oferă doar apă.

Anchetatorii medico-legali au prelevat deja probe din apa potabilă.

Posibila intoxicație alimentară în centrul atenției

Familia s-a îmbolnăvit după ce a mâncat midii umplute de la un vânzător ambulant și supă și un fel de mâncare preparat din intestine de vițel, cunoscut în turcă sub numele de kokorec, la un alt magazin, potrivit cotidianului Sabah.

Se știe, de asemenea, că au cumpărat delicatese turcești și apă, în timp ce agenția de știri Anadolu a raportat că au mâncat și pui.

Cei doi copii, în vârstă de 3 și 6 ani, au fost internați miercuri în spital și tratați pentru greață și vărsături, dar au fost inițial externați. Toți cei patru membri ai familiei au fost internați din nou în timpul nopții, când starea copiilor s-a deteriorat.

Copiii au murit la scurt timp după aceea, urmați de mamă.

Cei trei au fost înmormântați sâmbătă într-un oraș din provincia Afyonkarahisar, din vestul Turciei, potrivit Anadolu.

Patru persoane care vând mâncare pe stradă se află printre cele opt arestate în legătură cu acest caz.

 

