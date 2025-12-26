În plin avânt al mașinilor electrice, un constructor american reînvie un motor V8 de 5,7 l și nu mai poate face față comenzilor

Autovehiculele electrice și-au luat un avânt substanțial în ultimii ani, dar este posibil ca elanul căpătat să se disipe în fumul motoarelor cu ardere internă. În Statele Unite un producător auto a avut inspirația să propună pe unul dintre modelele sale un propulsor V8 de 5,7l, la care renunțase, iar succesul a luat pe toată lumea prin surprindere.

Ram nu a făcut multă vâlvă și nu a făcut investiții substanțiale în marketing când a readus motorul Hemi V8 pe modelul 1500, dar vestea s-a răspândit repede. Rezultatul? Comenzile au început să curgă. Hemi de 5,7 litri abia dispăruse când cumpărătorii, prin comportamentul lor, au demonstrat clar că îl vor înapoi, iar graba de a plasa comenzi a dovedit acest lucru.

Acum, Ram se confruntă cu o altă provocare: construirea unui număr suficient de motoare Hemi pentru a satisface cererea. Din cauza constrângerilor de aprovizionare, producția este încă în creștere, iar camioanele Hemi se vând de două ori mai repede decât modelele cu motor Hurricane. În prezent, aproximativ 30% din modelele Ram 1500 vândute sunt Hemi, iar acest număr ar putea crește, cu condiția ca aprovizionarea să ajungă la nivelul cererii.

Foto: Profimedia

„Probabil că avem nevoie de încă peste 100.000 de motoare Hemi pentru a satisface cererea consumatorilor”, a declarat managerul Tim Kuniskis într-o conferință de presă.

Ram se așteaptă ca oferta de motoare Hemi să se îmbunătățească pe măsură ce producția va recupera decalajul. Mai multe versiuni vor fi echipate cu motorul V8, iar Kuniskis consideră că Hemi ar putea reprezenta aproape 40% din vânzările modelului Ram 1500. Nu este vorba doar de vânzarea de unități, ci și de păstrarea clienților fideli, în special a celor care consideră motorul V8 un element indispensabil.

Editor : Sebastian Eduard