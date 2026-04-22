Președintele Greciei: „Fragmentarea Occidentului ar avea consecințe grave pentru securitate. Europa are nevoie de America”

Președintele Greciei, Konstantinos Tassoulas. Sursa: Profimedia

Președintele Republicii Elene, Konstantinos Tassoulas, a avertizat la Forumul Economic de la Delphi că orice fragmentare a relației transatlantice dintre Europa și Statele Unite ar avea consecințe grave asupra securității și prosperității globale. Oficialul grec a subliniat interdependența celor două părți ale lumii occidentale și a atras atenția asupra presiunilor generate de tendințele naționaliste și abordările tranzacționale din politica internațională, arată Agerpres.

„Europa are nevoie de America la fel de mult cum America are nevoie de Europa. Orice fragmentare a acestor doi piloni ai lumii occidentale, sub presiunea abordărilor tranzacţionale şi a curentelor naţionaliste şi populiste, ar avea consecinţe extrem de grave pentru securitatea şi prosperitatea noastră a tuturor, atât în Europa, cât şi în America", a subliniat preşedintele Republicii Elene, Konstantinos Tassoulas, miercuri în discursul de deschidere a Forumului economic de la Delphi.

În ceea ce priveşte Europa, preşedintele grec a subliniat că „provocarea este dublă: pe de o parte, să-şi păstreze autonomia strategică prin consolidarea competitivităţii economice, precum şi a capacităţilor şi puterii sale de apărare, a interconectării energetice şi a sectorului tehnologic inovator; pe de altă parte, respectarea angajamentelor asumate în cadrul alianţei, rămânând în acelaşi timp fidelă valorilor fundamentale care îi definesc identitatea, precum democraţia, drepturile omului şi statul de drept."

În acelaşi timp, el a remarcat că lumea traversează o perioadă de transformare rapidă şi profundă.

„Evoluţiile şi crizele din geopolitică, economie, energie, tehnologie şi climă nu se mai desfăşoară liniar, ci interacţionează dinamic, accelerând schimbarea şi răsturnând adesea percepţiile şi certitudinile stabilite", a spus Konstantinos Tassoulas.

Forumul economic de la Delphi, ajuns la cea de-a XI-a ediţie, se desfăşoară până sâmbătă, reunind reprezentanţi din din 70 de ţări.

România rămâne țara cu cel mai mare deficit bugetar din UE în 2025, potrivit Eurostat. Cum arată situația comparativ cu alte state

