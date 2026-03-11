Live TV

Libertatea presei, în declin în SUA după revenirea la putere a lui Donald Trump, arată un raport IAPA

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump
Foto: Profimedia
Din articol
America de Nord America de Sud

Libertatea presei a suferit un declin dramatic în America de Sud dar și în America de Nord, unde revenirea la putere a lui Donald Trump și-a pus amprenta, relatează AFP.

America de Nord

Statele Unite au cunoscut un declin „semnificativ” al libertăţii presei de la revenirea la putere a lui Donald Trump, în urmă cu mai bine de un an, potrivit unui raport annual al Asociaţiei Interamericane de Presă (IAPA). Trump se referă în mod regulat la mass-media drept „mincinoşi” şi „duşmani ai poporului”.

Ţara a căzut de pe locul patru pe locul 11 în clasamentul organizaţiei, care citează concedierea a peste 500 de angajaţi ai postului public internaţional de radio Voice of America, precum şi cele 170 de atacuri asupra jurnaliştilor din Statele Unite în ultimul an, ca exemple ale acestei deteriorări.

America de Sud

Asociaţia Interamericană de Presă (IAPA) clasifică două dintre cele 23 de ţări analizate, Venezuela şi Nicaragua, ca neavând libertate de presă.

Alte opt ţări - Ecuador, Bolivia, Honduras, Peru, Mexic, Haiti, Cuba şi El Salvador - restricţionează sever libertatea presei.

„Acesta este unul dintre cei mai grei ani pentru jurnalism în regiune, marcat de crime, arestări arbitrare, exil şi impunitate pe scară largă”, deplânge IAPA, menţionând că această deteriorare afectează guvernele din întreg spectrul politic.

În fruntea clasamentului stabilit de organizaţia împreună cu Universitatea Catolică "Andrés Bello" din Caracas, Republica Dominicană este singura ţară de pe continent care garantează pe deplin libertatea de exprimare.

Urmează Chile, Canada, Brazilia, Uruguay, Jamaica şi Panama, unde restricţiile impuse presei au rămas relativ limitate între 2 noiembrie 2024 şi 1 noiembrie 2025.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
2
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
emmanuel macron
3
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
rebelii Houthi din Yemen
4
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
cască pilot
5
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând primele ținte...
Acuzată de trădare, a primit azil în Australia. Acum s-a răzgândit și le-a spus iranienilor unde se află refugiatele
Digi Sport
Acuzată de trădare, a primit azil în Australia. Acum s-a răzgândit și le-a spus iranienilor unde se află refugiatele
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută aliaţi. România trebuie să acţioneze rapid
Erika Kirk
Donald Trump a numit-o pe văduva lui Charlie Kirk  în consiliul consultativ al Academiei Forțelor Aeriene ale SUA
Gianni Infantino, Donald Trump
Gianni Infantino a primit asigurări de la Donald Trump că echipa Iranului poate merge în SUA pentru Cupa Mondială. Un precedent ciudat
Pete Hegseth
Pete Hegseth a desființat birourile care acum ar fi anchetat atacul asupra școlii din Iran unde au murit 170 de copii
Submarin nuclear francez
De ce își mărește Franța arsenalul nuclear și cum ar putea înlocui SUA ca garant al securității Europei. Avantajul militar al Parisului
Recomandările redacţiei
CSAT
Ședință CSAT pentru noi forțe militare și echipamente SUA în România...
Missile trails and interceptions by Israel’s Iron Dome air defense system light up the sky over Tel Aviv
Război în Orientul Mijlociu, ziua 12. Iranul cere „ochi pentru ochi”...
Cristian Păun
Deficitul și datoria publică pun presiune pe buget. Cristian Păun...
DHL Cargo Aircraft, Eindhoven, The Netherlands - 22 Dec 2020
Plan de sabotaj al Rusiei în Europa: mărturia unui suspect despre...
Ultimele știri
Putin ar putea trimite trupe în Iran, spune Zelenski: „La fel cum s-a întâmplat când Coreea de Nord a trimis soldați în Rusia”
Cum se implică Rusia în alegerile din Ungaria: campanie de dezinformare susținută de Kremlin pentru menținerea lui Orban la putere
Tot mai puţini români sunt interesaţi de un loc de muncă în străinătate. Ce destinații sunt preferate și care țări scad în preferințe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
După luni de blocaje, Jupiter aduce vești bune. Zodiile care intră într-o perioadă de noroc începând cu 11...
Cancan
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
ÎPS Teodosie lucrează cu un fost angajat SRI în dosarul de corupție. Cine e ”spionul vocilor”, românul care a...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Președintele FIFA a făcut anunțul cu privire la participarea Iranului la Cupa Mondială! „Am vorbit cu Donald...
dr_adriana_camuescu
Analiza simplă ce poate pune întrebări importante
Playtech
Care sunt cele mai solide buncăre antiatomice din România. Sunt peste 5.000 de adăposturi în toată ţara, însă...
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
Pro FM
Katy Perry, lăudată de fiul cel mare al iubitului ei, Justin Trudeau: "E cool, e foarte drăguță. Am vorbit...
Film Now
Joshua Jackson, despre moartea lui James Van Der Beek, colegul lui din „Dawson’s Creek”: „Pierderea este...
Adevarul
Ce va pune capăt războiului SUA împotriva Iranului, potrivit unui înalt oficial iranian
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau joi pensia pe card: Am transferat banii. Când ajung în cont?
Digi FM
Elena Udrea spune că fiica ei a vizitat-o de 156 de ori la Penitenciarul Târgșor în timpul detenției...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât timp durează, de fapt, să te îndrăgostești? Iată ce spune știința
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Quentin Tarantino o pune la zid pe Rosanna Arquette după criticile privind limbajul rasist: „Ai acceptat...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026