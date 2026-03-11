Libertatea presei, în declin în SUA după revenirea la putere a lui Donald Trump, arată un raport IAPA

Libertatea presei a suferit un declin dramatic în America de Sud dar și în America de Nord, unde revenirea la putere a lui Donald Trump și-a pus amprenta, relatează AFP.

America de Nord

Statele Unite au cunoscut un declin „semnificativ” al libertăţii presei de la revenirea la putere a lui Donald Trump, în urmă cu mai bine de un an, potrivit unui raport annual al Asociaţiei Interamericane de Presă (IAPA). Trump se referă în mod regulat la mass-media drept „mincinoşi” şi „duşmani ai poporului”.

Ţara a căzut de pe locul patru pe locul 11 în clasamentul organizaţiei, care citează concedierea a peste 500 de angajaţi ai postului public internaţional de radio Voice of America, precum şi cele 170 de atacuri asupra jurnaliştilor din Statele Unite în ultimul an, ca exemple ale acestei deteriorări.

America de Sud

Asociaţia Interamericană de Presă (IAPA) clasifică două dintre cele 23 de ţări analizate, Venezuela şi Nicaragua, ca neavând libertate de presă.

Alte opt ţări - Ecuador, Bolivia, Honduras, Peru, Mexic, Haiti, Cuba şi El Salvador - restricţionează sever libertatea presei.

„Acesta este unul dintre cei mai grei ani pentru jurnalism în regiune, marcat de crime, arestări arbitrare, exil şi impunitate pe scară largă”, deplânge IAPA, menţionând că această deteriorare afectează guvernele din întreg spectrul politic.

În fruntea clasamentului stabilit de organizaţia împreună cu Universitatea Catolică "Andrés Bello" din Caracas, Republica Dominicană este singura ţară de pe continent care garantează pe deplin libertatea de exprimare.

Urmează Chile, Canada, Brazilia, Uruguay, Jamaica şi Panama, unde restricţiile impuse presei au rămas relativ limitate între 2 noiembrie 2024 şi 1 noiembrie 2025.

