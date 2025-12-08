India modifică legea energiei atomice: acces facilitat pentru companiile private în proiecte nucleare uriaşe

Revizuirea legislaţiei în domeniul energiei va deschide sectorul energiei atomice din India pentru noi investiţii, astfel că ţara asiatică se va alătura unei renaşteri globale a energiei nucleare cu proiecte în valoare de până la 19.300 miliarde de rupii (214 miliarde de dolari), a declarat pentru Bloomberg un ministru din Guvernul de la New Delhi.

Proiectul de lege ar putea fi aprobat de Cabinet săptămâna aceasta, înainte de a fi depus în parlament în sesiunea în curs, care se încheie pe 19 decembrie, a declarat Jitendra Singh, ministrul responsabil cu energia atomică, într-un interviu acordat sâmbătă Bloomberg News în Panchkula, la aproximativ 260 de kilometri de New Delhi, mai scrie Bloomberg, potrivit Agerpres.

Obiectivul noii politici nucleare este acela de a facilita implicarea „sectorului privat, de a le facilita afacerile”, a spus Singh.

Prim-ministrul Narendra Modi are nevoie de investiţii private pentru a instala capacităţi de producţie a energiei nucleare de 100 de gigawaţi până în 2047, acesta fiind şi obiectivul său, de a transforma India într-o economie dezvoltată. Însă proiectele dezvoltate în parteneriat cu firme precum Electricite de France şi Westinghouse Electric Co. au fost blocate ani de zile din motive precum preţurile şi legislaţia unică a Indiei, care îi face pe furnizorii de tehnologie nucleară vulnerabili la procese în caz de accidente.

De obicei, normele globale îi trag la răspundere pe operatorii de centrale nucleare, nu pe furnizorii de tehnologie.

Singh a refuzat să ofere detalii despre noul proiectul de lege.

La începutul acestei luni, premierul Modi a declarat că autorităţile de la New Delhi intenţionează să modifice legea privind energia atomică, veche de decenii, pentru a permite jucătorilor privaţi să participe la producţia de energie nucleară. În prezent, rolul lor este limitat la furnizarea de echipamente. Guvernul de la New Delhi a declarat, de asemenea, că va modifica legislaţia cu privire răspundere.

„Toate acestea sunt revizuite înainte de a veni în parlament şi a prezenta un document care este unul mult mai uşor de utilizat”, a spus Singh.

Intenţia Indiei de a promova energia nucleară reflectă o tendinţă globală. Odată cu o expansiune rapidă a inteligenţei artificiale şi a centrelor de date care stimulează cererea de energie electrică curată, ţările renunţă din ce în ce mai mult la preocupările legate de siguranţă pentru a adopta energia nucleară. În timp ce Japonia continuă să repornească reactoarele, China, Coreea de Sud şi Bangladesh se numără printre statele care construiesc altele noi.

În prezent, centrala Kudankulam, de lângă vârful sudic al Indiei, care operează reactoare ruseşti de 1 gigawatt, este singura care utilizează tehnologie străină. Centrala are două reactoare instalate şi alte patru urmează să fie construite.

Modificările legislative propuse par să deschidă porţile pentru un al doilea proiect care utilizează reactoare ruseşti. Ambele ţări au convenit să accelereze găsirea unui amplasament în timpul vizitei preşedintelui Vladimir Putin la New Delhi, efectuată săptămâna trecută.

Singh a declarat că se poartă discuţii privind detaliile colaborării cu Rusia.

