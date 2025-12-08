Live TV

India modifică legea energiei atomice: acces facilitat pentru companiile private în proiecte nucleare uriaşe

Data actualizării: Data publicării:
India energie nucleara uzina
Foto: Profimedia Images

Revizuirea legislaţiei în domeniul energiei va deschide sectorul energiei atomice din India pentru noi investiţii, astfel că ţara asiatică se va alătura unei renaşteri globale a energiei nucleare cu proiecte în valoare de până la 19.300 miliarde de rupii (214 miliarde de dolari), a declarat pentru Bloomberg un ministru din Guvernul de la New Delhi.

Proiectul de lege ar putea fi aprobat de Cabinet săptămâna aceasta, înainte de a fi depus în parlament în sesiunea în curs, care se încheie pe 19 decembrie, a declarat Jitendra Singh, ministrul responsabil cu energia atomică, într-un interviu acordat sâmbătă Bloomberg News în Panchkula, la aproximativ 260 de kilometri de New Delhi, mai scrie Bloomberg, potrivit Agerpres.

Obiectivul noii politici nucleare este acela de a facilita implicarea „sectorului privat, de a le facilita afacerile”, a spus Singh.

Prim-ministrul Narendra Modi are nevoie de investiţii private pentru a instala capacităţi de producţie a energiei nucleare de 100 de gigawaţi până în 2047, acesta fiind şi obiectivul său, de a transforma India într-o economie dezvoltată. Însă proiectele dezvoltate în parteneriat cu firme precum Electricite de France şi Westinghouse Electric Co. au fost blocate ani de zile din motive precum preţurile şi legislaţia unică a Indiei, care îi face pe furnizorii de tehnologie nucleară vulnerabili la procese în caz de accidente.

De obicei, normele globale îi trag la răspundere pe operatorii de centrale nucleare, nu pe furnizorii de tehnologie.

Singh a refuzat să ofere detalii despre noul proiectul de lege.

La începutul acestei luni, premierul Modi a declarat că autorităţile de la New Delhi intenţionează să modifice legea privind energia atomică, veche de decenii, pentru a permite jucătorilor privaţi să participe la producţia de energie nucleară. În prezent, rolul lor este limitat la furnizarea de echipamente. Guvernul de la New Delhi a declarat, de asemenea, că va modifica legislaţia cu privire răspundere.

„Toate acestea sunt revizuite înainte de a veni în parlament şi a prezenta un document care este unul mult mai uşor de utilizat”, a spus Singh.

Intenţia Indiei de a promova energia nucleară reflectă o tendinţă globală. Odată cu o expansiune rapidă a inteligenţei artificiale şi a centrelor de date care stimulează cererea de energie electrică curată, ţările renunţă din ce în ce mai mult la preocupările legate de siguranţă pentru a adopta energia nucleară. În timp ce Japonia continuă să repornească reactoarele, China, Coreea de Sud şi Bangladesh se numără printre statele care construiesc altele noi.

În prezent, centrala Kudankulam, de lângă vârful sudic al Indiei, care operează reactoare ruseşti de 1 gigawatt, este singura care utilizează tehnologie străină. Centrala are două reactoare instalate şi alte patru urmează să fie construite.

Modificările legislative propuse par să deschidă porţile pentru un al doilea proiect care utilizează reactoare ruseşti. Ambele ţări au convenit să accelereze găsirea unui amplasament în timpul vizitei preşedintelui Vladimir Putin la New Delhi, efectuată săptămâna trecută.

Singh a declarat că se poartă discuţii privind detaliile colaborării cu Rusia.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
3
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
4
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
Dmitri Medvedev
5
Reacția lui Dmitri Medvedev, după ce Elon Musk a cerut „abolirea” Uniunii Europene. I-a...
"Fetele lui Dan Petrescu au venit în țară și i-au fost alături". Ultimele detalii despre starea antrenorului
Digi Sport
"Fetele lui Dan Petrescu au venit în țară și i-au fost alături". Ultimele detalii despre starea antrenorului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin - Narendra Modi
Vladimir Putin susține că Rusia va continua „să livreze fără întreruperi petrol” Indiei. Cum l-a descris Narendra Modi pe liderul rus
Modi îl îmbrățișează pe Putin
Petrol, apărare şi geopolitică. Mizele vizitei lui Vladimir Putin în India
sirop de tuse
Cum a ajuns un sirop de tuse să ucidă cel puțin 24 de copii din India (Reuters)
radu burnete administratia prezidentiala
Burnete, despre un cost mai mic la energie: Investiţii în reţele, stocare, regenerabile, nuclear şi hidro. Politicul, scos din companii
vladimir putin
Putin cheamă China şi India să-şi coordoneze politicile energetice cu Rusia, afectată de sancţiunile SUA
Recomandările redacţiei
traian basescu pe strada
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu, declarații despre primele măsuri la PMB după...
pupitru psd
Nervi întinși în PSD după pierderea alegerilor din București. Liderii...
Screenshot 2025-11-29 121217
Ludovic Orban: Am susținut oameni care s-au lăsat corupți de putere...
Ultimele știri
Băsescu: PSD nu iese de la guvernare înainte să se definitiveze bugetul, ca să știe cum primesc primarii lor resurse financiare
Salariul minim ar putea rămâne neschimbat în 2026. Guvernul pregătește o ordonanță pentru înghețarea acestuia (surse)
Noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare din 14 decembrie, cu modificări pe rutele interne și internaționale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 8–14 decembrie 2025. O zodie are parte de tensiuni, altele descoperă succesul și se...
Cancan
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Fanatik.ro
Cine este soția lui Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. Cei doi dețin împreună o firmă de consultanță
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Ngezana, ultimele informații despre stoperul sud-african. „Când te doare ceva, șchiopătezi! El, însă?!”
Adevărul
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță la ferma pentru care...
Playtech
Pensie pe caz de boală gradul 3, la final de 2025. Suma primită de la stat
Digi FM
Un antrenor de fitness din Rusia a murit după un "maraton" de mâncare nesănătoasă. Ce a vrut să demonstreze...
Digi Sport
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
Pro FM
Alina Sorescu, despre coșmarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: „Eram prizonieră și nu credeam că mai...
Film Now
Michael Caine, premiu onorific la 92 de ani, la Red Sea Festival. Vin Diesel: Unul dintre cei mai buni actori...
Adevarul
Avertismentul unui politolog: „În Federația Rusă se înmulțesc semnele unei mobilizări generale mascate”
Newsweek
Ajutor la pensie pentru facturi. Ce se întâmplă dacă nu folosești un tichet? Până când poți folosi banii?
Digi FM
A murit înghețată pe cel mai înalt vârf din Austria, după ce a fost abandonată de iubit. Momente-cheie...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
Sylvester Stallone a stârnit îngrijorare după ce s-a ajutat de un baston, la o gală în Washington. Frumoasa...
UTV
Andra și Eva Măruță au emoționat publicul cu un duet surpriză. Cele două au interpretat melodia „Colindăm...