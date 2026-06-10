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India vrea să întrerupă accesul Pakistanului la apa din fluviile sale. „Nicio picătură de apă nu va curge în următorii ani”

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Huge number of citizens are enjoying at Indus River as they are consuming their 4th day of Eid holidays during pleasant weather of summer season on the occasion of Eid-ul-Azha, in Jamshoro, pakistan
India vrea să blocheze cursurile de apă spre Pakistan. Foto: Profimedia
Din articol
Tratatul fluviului Indus Planul Indiei

India şi-a confirmat intenţia de a întrerupe accesul Pakistanului la apa din râurile care izvorăsc din interiorul graniţelor sale, la un an după ce s-a retras unilateral dintr-un acord de împărţire a apelor, ca represalii pentru un atac atribuit Islamabadului.

„Este evident, nicio picătură de apă nu va curge (în Pakistan) în următorii ani”, a declarat marţi ministrul indian al Apelor, CR Patil, într-un interviu acordat marţi agenţiei de ştiri ANI, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Lucrăm activ la acest lucru”, a adăugat Patil, sub „directiva” prim-ministrului Narendra Modi.

Săptămâna trecută, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe pakistanez a criticat New Delhi pentru două proiecte de dezvoltare în bazinul fluviului Chenab, despre care a spus că ar afecta debitul acestuia în aval.

„Aceste proiecte confirmă faptul că India doreşte să transforme problema apei într-o armă”, a declarat Tahir Andrabi presei, „ceea ce ar avea consecinţe periculoase nu numai pentru Pakistan, ci şi pentru stabilitatea regională şi pacea şi securitatea internaţionale”.

Islamabadul reiterează că orice încercare de a modifica debitul râurilor ar fi considerată un „act de război”.

Tratatul fluviului Indus

Semnat în 1960, Tratatul bilateral privind fluviul Indus împarte controlul asupra bazinului în şase cursuri de apă care izvorăsc din partea Kashmirului administrată de India şi converg în aval pentru a forma fluviul Indus în Pakistan.

India controlează cele trei râuri estice (Ravi, Beas şi Sutlej), în timp ce Pakistanul controlează cele trei mai vestice (Indus, Jhelum şi Chenab), care împreună reprezintă 80% din volumul total de apă al bazinului.

Anul trecut, New Delhi a dat vina pe Islamabad pentru atentatul de la Pahalgam, care a ucis 26 de persoane pe 22 aprilie 2025. Ca răspuns, Modi a anunţat suspendarea participării la Tratatul fluviului Indus şi intenţia sa de a „întrerupe aprovizionarea cu apă” a Pakistanului.

Între cele două puteri nucleare a urmat o confruntare militară violentă, cea mai sângeroasă - peste 70 de morţi - din ultimii douăzeci de ani.

Planul Indiei

În luna mai, compania hidroelectrică naţională şi-a anunţat intenţia de a construi un tunel care ar devia apa din bazinul râului Chenab către bazinul râului Beas.

Experţii subliniază că barajele aflate în funcţiune în prezent în India nu pot bloca şi devia apa care curge spre Pakistan, ci doar îi pot regla debitul.

Cu toate acestea, deversările în amonte sau blocarea apei pot perturba serios irigarea culturilor.

Doar construirea de noi baraje în India ar putea bloca apa care curge în aval, un proiect care ar dura câţiva ani.

Editor : B.P.

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