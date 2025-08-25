Insula din Italia unde caprele sunt o amenințare mai mare decât frecventele erupții vulcanice. Localnicii sunt terorizați de animale

Locuitorii insulei Stromboli au rezistat sute de ani la poalele unui vulcan mare și activ cultivând măsline și capere. În mod surprinzător, însă, scurgerile de lavă și căderile de pietre nu îi sperie pe aceștia la fel de mult precum caprele sălbatice, care i-au terorizat pe localnici în ultimii ani.

„Familia mea a fost aici din secolul al XVII-lea, dar dacă aceste capre continuă să se înmulțească, voi abandona Stromboli”, a spus Gianluca Giuffre, un comerciant local, pentru The Times.

Stromboli este doar una dintre Insulele Eoliene, un arhipelag vulcanic aflat la nord de Sicilia, unde localnicii se confruntă cu turmele uriașe de capre sălbatice – și caprele par să câștige lupta.

Ca și pe insula învecinată Alicudi, o „armată” tot mai mare de capre sălbatice distruge vegetația și construcțiile de piatră care îi protejează pe localnici de alunecările de teren, intră în case și îi atacă pe oameni.

Caprele „au mâncat arbuștii de capere plantați de strămoșii mei și au produs mai multe pagube în trei ani decât a făcut vulcanul în secole”, s-a plâns un localnic din Stromboli. Foto: Profimedia Images

„Eram în grădina mea când o turmă mare a dat buzna căutând ceva de mâncare”, a povestit Federico Ascheri, un locuitor al insulei Stromboli. „O capră foarte mare care conducea [turma] s-a încruntat la mine când am încercat să îi sperii și m-au atacat cu toții, aruncându-mă în aer.”

Partenera lui Ascheri, Samira Salhi, a spus despre capre că „au devenit așa de agresive că au început să se lupte între ele”.

Locuitorii insulei Stromboli se tem mai mult de caprele sălbatice decât de vulcan

Sute de capre îi terorizează pe locuitorii micuțului port Ginostra, în vestul insulei, care are o populație permanentă de doar 40 de persoane și unde Giuffre conduce o campanie pentru eradicarea caprelor.

„Câteva au scăpat în anii '90 și, pe măsură ce s-au înmulțit, au început să coboare de pe versanții vulcanului în căutare de hrană”, a explicat Giuffre. „Le găsești în cimitir, chiar și în biserică, iar tatălui meu de 78 de ani îi este teamă să mai iasă din casă.”

Caprele au călcat în picioare terasamentul de piatră, ceea ce înseamnă că au loc alunecări de teren când plouă care distrug cărările folosite de localnici pentru a evacua insula în cazul unei erupții. „Au avariat chiar și luminile heliportului.”

În timpul ultimei erupții majore din 2019, vulcanul Stromboli a emis un nor de cenușă de 2 kilometri și a aruncat lavă și roci fierbinți care au ucis un turist.

Giuffre a spus, însă, că impactul cel mare îl au caprele, nu vulcanul. „Au mâncat arbuștii de capere plantați de strămoșii mei și au produs mai multe pagube în trei ani decât a făcut vulcanul în secole.”

Până nu demult, autoritățile nu au luat în serios problema, dar acum au recunoscut că este o situație de criză care îi deranjează și pe turiști și ar putea duce la procese penale dacă cineva va fi rănit grav.

În timpul ultimei erupții majore din 2019, vulcanul Stromboli a emis un nor de cenușă de 2 kilometri și a aruncat lavă și roci fierbinți care au ucis un turist. Foto: Profimedia Images

Ar putea fi chemați vânători care să împuște sute de capre. „Ne propunem să le eradicăm”

Daniela Simoncini (78 de ani), care are o casă de vacanță lângă Ginostra, se teme că niciunul din măslinii ei de 200 de ani nu va supraviețui după ce caprele s-au urcat în pomi și au mâncat frunzele.

„Sunt eu singură împotriva unor turme de 50 de capre conduse de specimene mari cu coarne de 40 de centimetri”, a spus Simoncini, care a supraviețuit unei erupții vulcanice în 2003, după ce o rocă uriașă desprinsă din vulcan a distrus rezervorul care colecta apă de ploaie.

Cu toate că a reușit să repare rezervorul, caprele se urcă acum pe acoperișul casei și fac mizerie, ceea ce poluează apa colectată.

O altă problemă o reprezintă leșurile caprelor care se descompun în jurul casei lui Simoncini. „Au fost șapte, ceea ce indică faptul că s-ar putea să aibă o boală, iar mirosul este oribil.”

Pe insula Alicudi din același arhipelag, autoritățile plănuiesc ca în toamnă, după ce pleacă majoritatea turiștilor, să plătească vânători care să împuște sutele de capre sălbatice.

Anul trecut, planul inițial care presupunea prinderea a 800 de capre și trimiterea lor în fermele din Peninsula Italică a eșuat după ce animalele s-au dovedit a fi prea agile pentru cei care au încercat să le prindă.

„Vom vedea cum merge în Alicudi, unde ne propunem să eradicăm caprele, apoi am putea trece la Stromboli ca să facem același lucru”, a spus Giovanni Dell'Acqua, un oficial sicilian din departamentul pentru dezvoltare rurală.

Criza este mult prea mare pentru a mai ține cont de nemulțumirile activiștilor care luptă pentru drepturile animalelor, susțin localnicii. „Poți să găsești carne de capră la orice măcelar din Italia. Nu este niciun scandal”, a spus Dell'Acqua.

