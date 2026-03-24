Confruntarea cu rețeaua de influență a Iran devine nu doar o miză de securitate pentru Israel, ci și un test personal pentru premierul Benjamin Netanyahu. Pe fondul presiunilor interne și al unei anchete sensibile legate de evenimentele de pe 7 octombrie (n.r. atacurile conduse de Hamas din 7 octombrie 2023), liderul de la Tel Aviv încearcă să transforme confruntarea cu Iran și cu aliații săi regionali într-un argument politic care să-i consolideze poziția și să-i redefinească moștenirea politică, arată The Guardian.

Netanyahu speră că distrugerea „axei răului” iraniene îi va reabilita imaginea

În cele trei săptămâni de război, rachetele iraniene au ucis cel puțin 15 persoane pe teritoriul Israelului și au rănit multe altele, inclusiv aproximativ 200 în atacurile din apropierea unei instalații nucleare din sudul țării.

Însă acestea nu au afectat sprijinul public pentru război. O majoritate covârșitoare a evreilor israelieni susține decizia de a declanșa un nou conflict, Institutul pentru Democrație din Israel estimând acest sprijin la peste 90% în două sondaje realizate pe durata războiului.

Neclintiți de sirenele de raid aerian care sună regulat, de școlile închise, de zborurile anulate sau de avertismentele că campania ar putea dura săptămâni, mai mult de jumătate dintre ei doreau, de asemenea, ca SUA și Israelul să continue bombardarea Iranului până la căderea guvernului său.

Politicienii din opoziție au pus deoparte campania pentru alegerile parlamentare programate în această toamnă, susținând decizia de a ataca Iranul într-o demonstrație aproape unanimă de unitate națională.

Entuziasmul față de război a dat naștere la speculații în Israel potrivit cărora prim-ministrul Benjamin Netanyahu ar putea dizolva Parlamentul înainte de termen pentru a profita de sprijinul acordat de SUA în acest conflict, precum și de asasinarea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

Alegerile din acest an vor reprezenta prima ocazie pentru israelieni de a-și exprima direct opinia cu privire la guvernul lor de la atacurile conduse de Hamas din 7 octombrie 2023.

„Pentru Netanyahu, drumul către secțiile de votare trece prin Washington și Teheran”

Netanyahu i-a uimit atât pe adversarii politici, cât și pe aliați, reușind să se mențină la putere după cea mai sângeroasă zi din istoria Israelului. El a refuzat să-și asume responsabilitatea personală pentru eșecurile în materie de securitate din acea zi, chiar dacă aproape toate celelalte personalități de rang înalt din domeniul politic, militar și al serviciilor de informații aflate în funcție la momentul respectiv și-au cerut scuze și și-au dat demisia.

Dar chiar și în timp ce menținea o coaliție divizată, sondajele de opinie au arătat că, în cea mai mare parte a ultimilor doi ani, sprijinul a rămas cu încăpățânare sub nivelurile care l-ar fi readus la putere.

Mulți israelieni cred că el a văzut în răsturnarea regimului iranian sau în distrugerea capacităților sale militare cea mai bună șansă de a-i convinge pe alegători să-i reconsidere moștenirea - chiar dacă războiul de 12 zile de anul trecut împotriva Iranului a avut un impact neglijabil asupra sprijinului.

„În ceea ce-l privește pe Netanyahu, drumul către secțiile de votare trece prin Washington și Teheran”, a declarat un ministru apropiat premierului pentru ziarul Haaretz, cu puțin timp înainte de începerea războiului.

Distrugerea axei răului iraniene este mișcarea pe care Netanyahu a considerat-o, după 7 octombrie, că îi va reabilita imaginea

Acest consens a stârnit întrebări cu privire la intențiile lui Netanyahu la scurt timp după ce primele bombe au căzut asupra Teheranului. În ziarul Yedioth Ahronoth, comentatoarea Sima Kadmon s-a întrebat dacă războiul răspundea „unei necesități de securitate sau unei necesități de coaliție”.

„Știe cineva când se va termina războiul? Știe cineva de ce am intrat în el? Pune cineva întrebări?”

Scepticismul ei nu a fost însă împărtășit de majoritatea israelienilor. Când Netanyahu a declarat națiunii că a atacat Iranul pentru a elimina o „amenințare existențială”, majoritatea oamenilor l-au crezut, chiar dacă nu și-au schimbat intențiile de vot, a spus Dahlia Scheindlin, cercetătoare în domeniul opiniei publice din Tel Aviv.

„Unul dintre cele mai importante date pentru mine este că, în iunie 2025, aproape două treimi dintre israelieni credeau că el a acționat din motive de securitate autentice”, a spus ea. „Acest lucru face diferența, având în vedere că, timp de doi ani după atacurile din 7 octombrie, oamenii au crezut că el lua decizii strategice majore privind războiul din Gaza din motive politice.”

Provocările politice la adresa războiului din interiorul Israelului au venit în mare parte din partea cetățenilor palestinieni ai țării sau a unor persoane din afară, precum Jonathan Shimriz, un candidat la prima sa candidatură.

Fratele lui Shimriz a fost luat ostatic pe 7 octombrie 2023 și ulterior împușcat de forțele israeliene în Gaza. El a decis să intre în politică după ce a fondat o mișcare de bază pentru familiile îndoliate în urma atacurilor conduse de Hamas.

„În concluzie, nu există o opoziție”, a spus el într-o postare pe rețelele sociale. „Știe cineva când se va termina războiul? Știe cineva de ce am intrat în el în primul rând? Pune cineva întrebări?”

Războiul ca strategie politică

Triumfalismul israelian contrastează puternic cu percepția asupra războiului din afara țării, unde știrile sunt dominate de temerile legate de o escaladare regională, de creșterea vertiginoasă a prețurilor la energie și de paralizarea unor sectoare ale economiei regionale din Golf, bazate pe turism și siguranță, arată BBC în analiza sa.

Într-o săptămână în care s-a acordat o atenție intensă bombardamentului unei școli de fete din Iran, probabil de către forțele americane, care a ucis cel puțin 175 de persoane, prima pagină a ziarului Jerusalem Post a prezentat o pilotă de vânătoare israeliană mână în mână cu o femeie iraniană anonimă. „Femei, viață, libertate. Modul israelian”, se putea citi pe afiș, preluând sloganul protestelor anti-regim care au început în 2022.

Pentru mulți americani, prezentarea atacurilor aeriene ca pe o campanie pentru drepturile femeilor trezește amintiri ale invaziei din Afganistan.

Trump a făcut campanie împotriva intervențiilor străine, inclusiv a acelui război, iar schimbarea sa de atitudine nu a fost împărtășită de toți alegătorii săi. Sondajele sugerează că o majoritate a americanilor, inclusiv democrați și un număr semnificativ de republicani, se opun a ceea ce consideră a fi un război de alegere.

Trump amestecă acum amenințările cu o misiune terestră cu sugestii că dorește să „încheie” conflictul rapid. Iranul ar susține că această decizie nu poate fi luată doar de Washington, iar dacă conflictul se prelungește, s-ar putea căuta țapi ispășitori politici înainte de alegerile intermediare din noiembrie din SUA.

Cel mai vizibil critic al războiului din interiorul administrației Trump, fostul director de extremă dreapta al Centrului Național de Combatere a Terorismului, a țintit direct Israelul când și-a dat demisia săptămâna trecută. „Iranul nu reprezenta o amenințare iminentă pentru națiunea noastră și este clar că am început acest război din cauza presiunii exercitate de Israel și de puternicul său lobby american”, a scris Joe Kent într-o scrisoare publicată pe X.

Dacă acest sentiment câștigă teren - într-un moment în care sprijinul bipartizan pentru Israel este deja în declin - ar putea afecta grav cea mai importantă relație diplomatică a țării, a declarat un fost înalt oficial al serviciilor de informații israeliene.

„Cred că cel mai mare risc al acestui război este pierderea sprijinului poporului american”, a spus el, făcând referire la sondajele dinaintea războiului, care arătau deja o scădere a sprijinului acordat Israelului atât în rândul republicanilor, cât și al democraților. „Dacă vor fi mulți americani uciși, prețurile la combustibil vor crește vertiginos, iar rezultatul nu va părea o victorie, atunci acest lucru nu va face decât să accentueze tendințele negative față de Israel pe care le observăm deja în SUA.”

În timp ce relația dintre SUA și Israel amenință să devină o povară pentru Trump și partidul său, aceasta reprezintă un atu electoral pentru Netanyahu, care și-a bazat adesea campania pe statutul său de om de stat internațional.

Războiul cu „axa iraniană” și lupta pentru supraviețuire politică

Trump are programată o vizită la Tel Aviv în luna mai pentru a primi Premiul Israel, una dintre cele mai înalte distincții ale țării. Dacă războiul se va fi încheiat, ceremonia ar reprezenta o ocazie prețioasă de a-și etala legăturile personale strânse cu Trump înainte ca alegătorii să ia o decizie într-un scrutin cu miză deosebit de mare pentru Netanyahu.

Cu țara angajată într-o luptă privind natura comisiei naționale de anchetare a atacurilor din 7 octombrie, cariera politică a lui Netanyahu, moștenirea sa și, potențial, chiar și libertatea sa personală ar putea fi în joc.

Prim-ministrul se luptă în instanță cu un dosar de corupție de lungă durată, după ce a fost pus sub acuzare pentru mită, fraudă și abuz de încredere. Dacă își pierde puterea, va depune mărturie în calitate de cetățean obișnuit sau, cel mult, de deputat al opoziției.

Netanyahu a încercat să obțină o grațiere preventivă cu sprijinul entuziast al lui Trump și a ridicat problema la prima sa conferință de presă din timpul războiului. Ministerul Justiției din Israel a recomandat să nu se renunțe la acuzații.

Politicienii israelieni care susțin războiul spun că se tem totuși că Netanyahu va încerca să obțină avantaje personale dintr-un sacrificiu național.

Naama Lazimi, deputată a partidului de centru-stânga Democrații, a declarat: „De când Netanyahu a devenit inculpat, comportamentul său politic a fost din ce în ce mai determinat de supraviețuirea sa personală. De aceea există îngrijorări legitime că, uneori, considerentele sale politice pot depăși interesele de securitate națională ale Israelului. „Nu există nicio îndoială că amenințarea iraniană este una existențială și trebuie tratată cu toată seriozitatea. Cu toate acestea, nu putem avea încredere că Benjamin Netanyahu nu va exploata războiul și realizările Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) în scopul propriului său supraviețuire politică.”

Însă, chiar dacă Netanyahu a declanșat războiul având în vedere, cel puțin parțial, perspectivele sale electorale, campania de bombardamente nu s-a tradus în impulsul sperat.

Scheindlin a declarat:

Nu a existat o creștere semnificativă a încrederii în guvern, ci doar câteva puncte care au scăzut rapid la nivelurile dinainte de război. Acest [război] are potențialul de a reorganiza întregul Orient Mijlociu - iar publicul israelian abia ridică o sprânceană.

Între timp, campania împotriva Teheranului a estompat acoperirea mediatică a catastrofei umanitare și a atacurilor continue din Gaza, precum și a violenței israeliene în creștere din Cisiordania ocupată.

Totuși, dacă sondajele sunt corecte și alegătorii israelieni vor alege un parlament fără majoritate, acest conflict ar putea reveni brusc în centrul atenției.

Criza din regiune și ancheta din umbră

Partidele care reprezintă cetățenii palestinieni din Israel sunt susceptibile de a oferi singura cale pentru partidele de opoziție de a forma un guvern.

Principalele partide de opoziție evreiești s-au angajat să nu se asocieze cu acestea și nu propun o agendă substanțial diferită de cea a lui Netanyahu în materie de securitate externă sau internă.

Printre principalii contracandidați se numără fostul prim-ministru Naftali Bennett, care a condus consiliul pentru așezările israeliene ilegale din Palestina ocupată. Toți se opun unui stat palestinian, în ciuda sprijinului și recunoașterii internaționale tot mai puternice.

Pe măsură ce s-au intensificat criticile la nivel mondial la adresa războiului Israelului din Gaza - despre care cercetătorii, organizațiile pentru drepturile omului și o comisie a ONU afirmă că se încadrează în definiția genocidului -, Statele Unite s-au dovedit un aliat diplomatic și militar crucial pentru o națiune din ce în ce mai izolată.

Dacă războiul cu Iranul va provoca daune durabile acestei relații, orice triumf militar s-ar putea dovedi de scurtă durată. „Ce se va întâmpla dacă a doua zi ne vom trezi singuri?”, a scris Eli Leon în Maariv. „Dacă prețul pentru răsturnarea regimului iranian este ruperea alianței cu Statele Unite, aceasta va fi o victorie care, în cele din urmă, ne va costa capacitatea de a supraviețui în această regiune pe termen lung.”

