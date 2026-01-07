Iranul a executat un bărbat acuzat că a spionat pentru Mossad

Iranul a executat un bărbat acuzat de spionaj în favoarea Israelului, anunță Reuters. El ar fi fost recrutat de Mossad prin intermediul spaţiului cibernetic şi a îndeplinit misiuni în schimbul unor plăţi în criptomonede. În timpul procesului, ar fi recunoscut că era pe deplin conştient de comunicarea sa directă cu ofiţerii Mossad.

Anunţul a fost făcut, miercuri, de către Student News Network, care a precizat că inculpatul se numeşte Ali Ardestani, scrie Reuters, potrivit News.ro.

Potrivit presei internaţionale, Iranul a executat sentinţa de condamnare la moarte a lui Ali Ardastani, condamnat pentru spionaj în favoarea agenţiei de spionaj israeliene Mossad.

Potrivit surselor oficiale, sentinţa de condamnare la moarte a lui Ali Ardastani a fost executată miercuri dimineaţă, după aprobarea finală a Curţii Supreme din Iran.

Ardastani a fost condamnat pentru spionaj în favoarea serviciului de spionaj şi securitate israelian Mossad şi pentru transferul de informaţii sensibile şi clasificate ale ţării către sionişti.

Plătit în criptomonede

În dosarul de acuzare se arată că Ali Ardastani ar fi fost recrutat de Mossad prin intermediul spaţiului cibernetic şi a îndeplinit misiuni atribuite în schimbul unor plăţi şi promisiuni false.

Documentele judiciare, probele şi mărturisirile explicite arată că Ardastani, acţionând sub îndrumarea ofiţerilor Mossad, a furnizat serviciului imagini ale unor locaţii specifice şi informaţii despre persoanele vizate. După finalizarea fiecărei misiuni, el a primit plăţi sub formă de criptomonede.

Cazul indică, de asemenea, că Ardastani s-a întâlnit personal cu o persoană identificată ca având legături cu Mossad în Iran, în diferite locaţii, predând informaţiile, fotografiile şi videoclipurile colectate înainte de a primi noi misiuni.

În timpul mai multor etape ale procedurilor judiciare, Ardastani a recunoscut că era pe deplin conştient de comunicarea sa directă cu ofiţerii Mossad şi că a transferat în mod conştient informaţii valoroase către ceea ce autorităţile au descris ca fiind inamicul.

Editor : B.P.