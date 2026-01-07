Live TV

Iranul a executat un bărbat acuzat că a spionat pentru Mossad

Data publicării:
The,Israeli,Flag,And,The,Iranian,Flag,Are,Both,Made
Conflict Iran-Israel. Foto: Shutterstock
Din articol
Plătit în criptomonede

Iranul a executat un bărbat acuzat de spionaj în favoarea Israelului, anunță Reuters. El ar fi fost recrutat de Mossad prin intermediul spaţiului cibernetic şi a îndeplinit misiuni în schimbul unor plăţi în criptomonede. În timpul procesului, ar fi recunoscut că era pe deplin conştient de comunicarea sa directă cu ofiţerii Mossad.

Anunţul a fost făcut, miercuri, de către Student News Network, care a precizat că inculpatul se numeşte Ali Ardestani, scrie Reuters, potrivit News.ro.

Potrivit presei internaţionale, Iranul a executat sentinţa de condamnare la moarte a lui Ali Ardastani, condamnat pentru spionaj în favoarea agenţiei de spionaj israeliene Mossad.

Potrivit surselor oficiale, sentinţa de condamnare la moarte a lui Ali Ardastani a fost executată miercuri dimineaţă, după aprobarea finală a Curţii Supreme din Iran.

Ardastani a fost condamnat pentru spionaj în favoarea serviciului de spionaj şi securitate israelian Mossad şi pentru transferul de informaţii sensibile şi clasificate ale ţării către sionişti.

Plătit în criptomonede

În dosarul de acuzare se arată că Ali Ardastani ar fi fost recrutat de Mossad prin intermediul spaţiului cibernetic şi a îndeplinit misiuni atribuite în schimbul unor plăţi şi promisiuni false.

Documentele judiciare, probele şi mărturisirile explicite arată că Ardastani, acţionând sub îndrumarea ofiţerilor Mossad, a furnizat serviciului imagini ale unor locaţii specifice şi informaţii despre persoanele vizate. După finalizarea fiecărei misiuni, el a primit plăţi sub formă de criptomonede.

Cazul indică, de asemenea, că Ardastani s-a întâlnit personal cu o persoană identificată ca având legături cu Mossad în Iran, în diferite locaţii, predând informaţiile, fotografiile şi videoclipurile colectate înainte de a primi noi misiuni.

În timpul mai multor etape ale procedurilor judiciare, Ardastani a recunoscut că era pe deplin conştient de comunicarea sa directă cu ofiţerii Mossad şi că a transferat în mod conştient informaţii valoroase către ceea ce autorităţile au descris ca fiind inamicul.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
2
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
3
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
Radoslaw Sikorski
4
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul...
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
5
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Digi Sport
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
militant din Siria trage cu o armă antitanc / tancuri israeliene Merkava în Înălțimile Golan
Siria și Israel au acceptat crearea unui grup comun de comunicare pentru dezamorsarea conflictului. Ce rol va juca administrația Trump
Bloody November in Tehran
Represalii la proteste, în Iran: 19 morți. Manifestațiile s-au extins în majoritatea provinciilor țării. Avertismentul dur al lui Trump
Fisherman holding nets
Spionajul rus este în creștere în zona de frontieră cu Norvegia. Agenții acționează sub acoperire, ca pescari și turiști
profimedia-1062173480
SUA analizează o intervenție în Iran, în sprijinul protestatarilor (Jerusalem Post)
Abu Mohamed al-Jolani. Foto: Profimedia Images
Iranul complotează să-l asasineze pe președintele sirian Ahmed al-Sharaa, susțin surse militare israeliene (JPost)
Recomandările redacţiei
Nicolas Maduro îl ascultă pe Vladimir Putin
Capturarea lui Maduro de către SUA, o „sabie cu două tăișuri” pentru...
Greenland
SUA elaborează un acord de tip Compact of Free Association (COFA)...
o persoana cu un portof4el si bani in mana
Cum ar putea boicotarea plății taxelor să ducă la o nouă creștere...
Vladimir Putin
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de...
Ultimele știri
Unde se aruncă bradul natural de Crăciun după sărbători. Ce amenzi riscă persoanele care nu respectă regulile impuse de Primării
Putin a salutat „misiunea sfântă, din porunca lui Dumnezeu” a trupelor ruse în Ucraina, la slujba de Crăciun pe stil vechi
SUA iau în calcul confiscarea navei „Marinera”, parte din flota-fantomă a Rusiei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Fanatik.ro
Jaqueline Cristian a semnat cu un celebru brand! Reacția companiei la scurt timp după decizia sportivei...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Celebra campioană olimpică confirmă că nu mai are mult de trăit. E bolnavă de cancer, la doar 38 de ani. „Nu...
Adevărul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Playtech
Renunțarea la moștenire în 2026: pașii legali de urmat dacă nu vrei partea ta
Digi FM
Până când se ia Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune rânduiala Bisericii Ortodoxe
Digi Sport
"Sub nicio formă". Patronii barului din Elveția au decis să rupă tăcerea, la cinci zile de la tragedie
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Venezuela, țara bogată care a plătit scump pentru petrol și putere
Newsweek
Cum se face calculul la pensie pentru persoanele care se pensionează în 2026? Iau punctaj în plus
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...