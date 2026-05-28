SUA au lansat noi atacuri în Iran, Teheranul susține că a lovit o bază americană. Israelul a ordonat noi evacuări în sudului Libanului

Armata SUA a efectuat noi atacuri în Iran, vizând o bază militară despre care oficialii considerau că reprezintă o ameninţare pentru forţele americane şi traficul maritim comercial din Strâmtoarea Ormuz, a declarat miercuri un oficial american pentru Reuters. Președintele american, Donald Trump, spune că SUA nu sunt mulțumite de discuțiile cu Iranul, la numai câteva zile după ce a susținut că se apropie de un acord. În același timp, Iranul susține că a atacat o bază americană din Orientul Mijlociu. Israelul a ordonat noi evacuări în sudul Libanului, scrie Al Jazeera.

Armata SUA a interceptat şi a doborât mai multe drone iraniene care reprezentau o ameninţare similară.

Trei explozii au fost auzite la est de Bandar Abbas, un oraş portuar strategic şi bază navală iraniană situată în apropierea Strâmtorii Ormuz, a relatat agenţia de ştiri semi-oficială iraniană Fars în primele ore ale zilei de joi.

Explozia a fost semnalată în jurul orei 01:30, ora locală, şi a determinat activarea temporară a sistemelor de apărare aeriană din Bandar Abbas, potrivit Fars, un canal media având legături cu Gărzile Revoluţiiei Islamice Iraniene (IRGC).

„Locul exact şi sursa acestor zgomote sunt încă necunoscute, iar investigaţiile continuă pentru a le identifica”, a relatat Fars.

La rândul său, Iranul susține că a atacat o bază americană în Orientul Mijlociu, potrivit agenției de știri de stat Tasnim. Nu este clar ce bază a fost atacată și dacă au existat pagube.



Atacul ar fi fost, se pare, un răspuns la recentele atacuri americane, pe care SUA le-au numit „autoapărare”. Iranul neagă că atacul ar fi o încălcare a armistițiului.

Armistițiu teoretic

Aceste lovituri americane au loc în contextul unui armistiţiu teoretic între cele două ţări şi al negocierilor în curs pentru încetarea războiului.

Un anunţ similar fusese făcut şi în noaptea de luni spre marţi, iar CENTCOM, comandamentul central american, a confirmat ulterior că armata SUA a efectuat luni „atacuri de autoapărare” care au vizat baze de lansare a rachetelor şi ambarcaţiuni iraniene din zona Strâmtorii Ormuz. Atacurile au vizat acelaşi oraş, Bandar Abbas. Iranul a calificat acţiunea drept o încălcare a fragilului armistiţiu dintre cele două ţări.

Pe de altă parte, Iranul a anunțat că forțele sale armate au tras asupra a patru nave care încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz, a relatat joi televiziunea de stat (Irib).

„Patru nave au încercat să traverseze strâmtoarea Ormuz şi să intre în Golful Persic fără coordonare cu forţele de securitate”, a scris Irib pe Telegram, precizând că incidentul a avut loc în jurul orei 00:35 (21:05 GMT), dar fără a oferi detalii despre tipul navelor sau naţionalitatea acestora.

„Au fost avertizaţi, dar, întrucât au ignorat avertismentul, s-au tras focuri de avertisment în direcţia lor, forţându-i să se întoarcă”, a adăugat aceasta.

Prețurile petrolului au crescut cu aproximativ 2% în primele ore de tranzacționare de joi dimineață, în urma informațiilor privind noi atacuri aeriene ale SUA asupra unei baze militare iraniene.

La ora 00:15 GMT, contractele futures pe țițeiul Brent au avansat cu 1,90 dolari, sau 2,02%, ajungând la 96,19 dolari pe baril, în timp ce contractele futures pe țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) au crescut cu 1,73 dolari, sau 1,95%, ajungând la 90,41 dolari.

Poziția lui Trump s-a modificat din nou

Miercuri, poziţia lui Donald Trump în legătură cu Iranul a părut să se înăsprească, după ce anterior dăduse asigurări că un memorandum de înţelegere cu Teheranul este aproape de a fi încheiat.

Preşedintele SUA a respins miercuri informaţiile din presa iraniană potrivit cărora Iranul şi Omanul ar urma să gestioneze în comun traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, ca parte a unui acord de pace. Trump a afirmat că această cale navigabilă va rămâne deschisă.

Departamentul de Stat al SUA a publicat un videoclip cu declarațiile lui Trump privind importanța menținerii Strâmtorii Ormuz deschise, incluzând remarci adresate Omanului, care se învecinează cu această cale navigabilă.

„Strâmtoarea va fi deschisă tuturor. Sunt ape internaționale”, a spus Trump.

PRESIDENT TRUMP: The Strait is going to be open to everybody. It’s international waters. We’ll watch over it, but nobody’s going to control it.



Oman will behave like everybody else or we’ll have to blow them up. They understand that. pic.twitter.com/hCs1tIhZGP — Department of State (@StateDept) May 27, 2026

Aceasta este a douăsprezecea ședință de cabinet pe care președintele Trump a organizat-o de la revenirea sa în Biroul Oval.

El a profitat de ocazie pentru a aborda o serie întreagă de chestiuni de politică internă, printre care imigrația, inflația și situația economică generală – toate acestea fiind teme sensibile din punct de vedere politic în perspectiva viitoarelor alegeri de la jumătatea mandatului.

Însă tema negocierilor cu Iranul a dominat aceste discuții.

Când a fost întrebat în mod specific despre stadiul negocierilor, el a spus că „i-ar plăcea să obțină un acord excelent, iar dacă nu este unul excelent, nu îl vom încheia”.

Presiunea pentru încheierea conflictului crește

Casa Albă încearcă cel puțin să dea impresia că negocierile privind un acord de pace între SUA și Iran se află într-un moment favorabil, pe măsură ce presiunea pentru încheierea acestui conflict continuă să crească, comentează Al Jazeera.

Trump se află sub o presiune considerabilă atât din partea republicanilor, cât și a democraților, precum și a membrilor bazei sale electorale, pentru a pune capăt acestui conflict.

Însă, așa cum a afirmat președintele, el dorește să încheie un acord excelent, iar orice soluție care nu este satisfăcătoare și nu corespunde intereselor SUA pur și simplu nu este acceptabilă.

Israelul își vede de treabă în sudul Libanului

Armata israeliană a declarat „zonă de luptă” întregul teritoriu libanez situat la sud de râul Zahrani, la aproximativ 40 de kilometri de graniţă, şi a somat din nou joi dimineaţă locuitorii să se evacueze înainte de noi atacuri împotriva Hezbollahului.

Armata israeliană a emis noi ordine de evacuare forțată care vizează în mod specific localitatea Zaqqoq al-Mufdi din districtul Tyre din sudul Libanului și locuitorii orașului Tyre.

Amenințările precizau că locuitorii clădirilor marcate cu roșu pe hărțile militare publicate pe rețelele de socializare, precum și ai clădirilor adiacente, au primit ordin să evacueze imediat și să se deplaseze la nord de râul Zahrani, la aproximativ 40 km (25 mile) de granița Libanului cu Israelul.

Armata a susținut că clădirile vizate se află în apropierea unor instalații ale Hezbollah și a avertizat că locuitorii care rămân în zonă vor fi expuși la pericol.

