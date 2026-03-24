Japonia va începe cea mai mare eliberare de petrol din rezervele naționale din istorie, pe fondul crizei energetice globale

Japonia va începe săptămâna aceasta cea mai mare eliberare de petrol din rezervele sale strategice, a declarat prim-ministrul Sanae Takaichi, în contextul în care țara se pregătește pentru posibile penurii cauzate de războiul SUA și al Israelului împotriva Iranului, potrivit The Guardian.

Guvernul a aprobat săptămâna trecută eliberarea a 15 zile de rezerve din sectorul privat, pe fondul îngrijorării că conflictul din Orientul Mijlociu va continua să împiedice fluxul traficului de petroliere de-a lungul strâmtorii Ormuz.

Eliberarea rezervelor de stat va începe joi, a anunțat Takaichi, într-o postare pe X.

Japonia, o țară săracă în resurse și cu o economie uriașă, importă peste 90% din țițeiul său din Orientul Mijlociu, ceea ce o face deosebit de vulnerabilă la închiderea căii navigabile.

Takaichi, care săptămâna trecută a rezistat apelurilor lui Donald Trump de a trimite forțe maritime japoneze de autoapărare în regiune, a declarat că pacea și stabilitatea în Orientul Mijlociu sunt „extrem de importante pentru Japonia și pentru comunitatea internațională”. Ea a adăugat că Tokio va continua „să depună toate eforturile diplomatice necesare în strânsă coordonare cu țările implicate”.

Takaichi i-a spus lui Trump în timpul summitului lor de la Washington că constituția postbelică a Japoniei o împiedică să trimită forțele navale ale țării în Strâmtoarea Ormuz.

În total, aproximativ 80 de milioane de barili de petrol stocați – echivalentul a 45 de zile de cerere internă – sunt furnizate rafinăriilor locale. Aceasta este de 1,8 ori cantitatea pusă la dispoziție după ce un cutremur și un tsunami au avariat grav centrala nucleară Fukushima Daiichi în martie 2011, ducând la închiderea temporară a tuturor centralelor atomice din Japonia.

La sfârșitul anului trecut, Japonia deținea rezerve de aproximativ 470 de milioane de barili de petrol, echivalentul a 254 de zile de consum intern.

Guvernul a introdus săptămâna trecută subvenții pentru combustibili pentru a plafona prețurile benzinei la aproximativ 170 yeni (1,10 dolari) pe litru. Măsura a venit după ce prețul mediu de vânzare cu amănuntul al benzinei a crescut la un nivel record de 190,8 yeni pe litru. Subvenția inițială va fi revizuită săptămânal în funcție de prețurile petrolului.

Îngrijorarea că Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne închisă pentru o perioadă extinsă a stârnit anxietate în rândul unor consumatori japonezi cu privire la disponibilitatea hârtiei igienice și a altor produse de uz casnic esențiale.

Săptămâna aceasta, Ministerul Comerțului și Industriei a sfătuit consumatorii să nu acumuleze hârtie igienică, după ce postările de pe rețelele sociale au stârnit temeri că prețul și aprovizionarea ar putea fi afectate negativ de perturbările importurilor de petrol.

Într-o postare pe X, ministerul a îndemnat cumpărătorii să ia „decizii raționale cu privire la achizițiile de hârtie igienică bazate pe informații precise”, în încercarea de a preveni repetarea penuriilor grave experimentate în primele zile ale pandemiei de COVID-19 și în timpul „șocului petrolier” din Orientul Mijlociu din 1973, care a inaugurat o eră de creștere scăzută pentru economia Japoniei, anterior înfloritoare.

