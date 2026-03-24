Declarațiile surprinzătoare ale președintelui american Donald Trump, potrivit căruia SUA negociază cu Iranul și că el a ordonat armatei americane să amâne atacurile asupra infrastructurii energetice iraniene timp de cinci zile au dat un impuls piețelor bursiere, care s-au redresat puțin. Iranul, însă, neagă că ar fi cerut negocieri Statelor Unite și susține că va „folosi toate mijloacele necesare pentru a asigura securitatea, după cum va fi necesar”. Teheranul „controlează Strâmtoarea Ormuz într-un mod foarte inteligent și puternic” și „țările din afara regiunii nu au dreptul să se amestece”, spune regimul iranian. La Ierusalim, premierul Benjamin Netanyahu a spus că Israelul va continua loviturile asupra Iranului și Libanului. Un oficial iranian a declarat pentru Al Jazeera că „au fost transmise mesaje între Teheran și Washington prin intermediul Egiptului și Turciei”, dar un oficial pakistanez afirmă că discuțiile dintre SUA și Itan ar putea avea loc la Islamabad în această săptămână.

Discuțiile directe privind încetarea războiului cu Iranul ar putea avea loc la Islamabad încă din această săptămână, au declarat luni pentru Reuters un oficial pakistanez și o a doua sursă, potrivit Haaretz.

Oficialul pakistanez a declarat că vicepreședintele SUA, JD Vance, precum și trimișii SUA Steve Witkoff și Jared Kushner, ar urma să se întâlnească cu oficiali iranieni la Islamabad în această săptămână, în urma unei convorbiri telefonice între Trump și șeful armatei pakistaneze.

Biroul prim-ministrului pakistanez și Ministerul de Externe nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea Reuters.

La Teheran, consilierul ayatollahului Mojtaba Khamenei, generalul Mohsen Rezaei, a declarat că actualul conflict nu se va limita la „12 zile” și că, de fapt, durează de zeci de ani.

„Războiul va continua până când toate daunele vor fi compensate integral, toate sancțiunile economice vor fi ridicate și se vor oferi garanții că Statele Unite nu se vor amesteca în afacerile interne ale Iranului”, a spus el.

Potrivit acestuia, nu este vorba de un conflict pe termen scurt, ci de un „război de 47 de ani” — așa că și cerințele sunt maxime.

Piețele bursiere americane se redresează după ce Trump a amânat atacul asupra centralelor electrice iraniene

Cei trei indici bursieri principali din SUA au încheiat ziua cu o creștere de peste 1%, pe fondul scăderii prețurilor petrolului, după ce Donald Trump a declarat că a ordonat armatei să amâne atacurile asupra centralelor electrice iraniene, scrie Al Jazeera.

După scăderea înregistrată săptămâna trecută, acțiunile americane au înregistrat o revenire bruscă în urma afirmațiilor președintelui potrivit cărora SUA au purtat „discuții productive” cu Teheranul – o afirmație pe care Iranul a negat-o.

Pe fondul stabilizării prețurilor petrolului cu peste 10% astăzi, cei trei indici bursieri principali de pe Wall Street au înregistrat cele mai mari creșteri procentuale într-o singură zi de la 6 februarie.

Donald Trump a afirmat luni că o „schimbare de regim”este în curs în Iran, amenințând în același timp că va „continua să bombardeze fără milă” în cazul în care negocierile în curs cu un grup de lideri iranieni neidentificați ar eșua. Unul s-ar detașa însă, potrivit lui Trump.

Nu este clar cu cine au purtat discuții Statele Unite. Donald Trump nu a menționat numele acelei persoane, ci a spus doar: „Nu vreau să fie ucis”.

Cu toate acestea, Axios scrie, pe baza informațiilor furnizate de un oficial israelian, că Steve Witkoff și Jared Kushner, doi negociatori ai președintelui, au purtat discuții cu președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, care are legături cu liderul suprem și dispune de relații solide în Iran.

Cert este că nu știm cu adevărat cu cine au purtat americanii discuții. Știm că Iranul afirmă că nu este implicat în negocieri. Dar rezultatul este o pauză de cinci zile în amenințarea lui Trump de a ataca principalele instalații energetice ale Iranului.

Oficiali americani: Minele iraniene amenință Strâmtoarea Ormuz pe fondul unor negocieri tensionate, relatează CBS

Oficiali americani, citând informații recente ale serviciilor secrete americane, au declarat pentru CBS News că aproximativ o duzină de mine navale iraniene se află în prezent în Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală de tranzit al petrolului. Un oficial a afirmat că numărul ar putea fi puțin mai mic, scrie Haaretz.

Președintele Donald Trump a atenuat amenințările anterioare de a lovi centralele electrice ale Iranului, spunând că strâmtoarea „va fi deschisă foarte curând, dacă acest lucru funcționează”, adăugând că controlul asupra fluxului de petrol din strâmtoare va fi în cele din urmă împărțit între „mine și Ayatollah, oricine ar fi Ayatollahul”, a relatat CBS. Teheranul a negat că ar fi avut loc vreo discuție directă.

Oficialii americani au subliniat amenințarea reprezentată de minele iraniene: Maham 3 este o mină magneto-acustică ancorată care se poate activa fără contact, în timp ce Maham 7, o „mină adezivă” care se așează pe fundul apei, este concepută pentru a evita detectarea și a viza nave de dimensiuni medii, ambarcațiuni de debarcare și submarine mici. Ambele pot fi lansate de pe bărci mici sau aeronave, a scris CBS, citând experți în armament.

Raportul menționează că Comandamentul Central al SUA a efectuat multiple atacuri asupra navelor iraniene de amplasare a minelor și asupra depozitelor de mine, inclusiv pe Insula Kharg, vizând peste 120 de nave și 44 de mijloace de amplasare a minelor. Casa Albă afirmă că partenerii internaționali sprijină eforturile de prevenire a perturbării fluxurilor energetice globale.

Impactul economic și public continuă. Aproximativ 20% din petrolul mondial trecea prin strâmtoare înainte de începerea războiului pe 28 februarie, iar prețurile la benzină din SUA au crescut brusc.

Consiliul de Securitate al ONU analizează o rezoluție privind utilizarea forței în Strâmtoarea Ormuz

Consiliul de Securitate al ONU negociază un proiect de rezoluție prezentat de Bahrain pentru a autoriza statele să utilizeze „toate mijloacele necesare” în vederea asigurării libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, potrivit unor informații care citează surse diplomatice.

Proiectul de text, consultat de AFP, cere, de asemenea, ca Iranul „să înceteze imediat toate atacurile împotriva navelor comerciale și orice încercare de a împiedica tranzitul legal sau libertatea de navigație” în și în jurul strâmtorii, scrie Al Jazeera.

În mod normal, aproximativ o cincime din petrolul brut și gazul natural lichefiat la nivel mondial trec prin Strâmtoarea Ormuz.

Proiectul de rezoluție propune să se permită statelor membre „să utilizeze toate mijloacele necesare” – inclusiv în apele teritoriale ale statelor riverane din interiorul sau de-a lungul strâmtorii – „pentru a asigura tranzitul și pentru a reprima, neutraliza și descuraja încercările de a închide, obstrucționa sau interfera în alt mod cu navigația internațională” din această zonă.

Proiectul amenință, de asemenea, cu sancțiuni țintite împotriva celor care „subminează drepturile și libertățile de navigație” în strâmtoare.

Șansele sale de aprobare de către Consiliu, unde cei cinci membri permanenți au drept de veto, rămân neclare.

Bahrain, acționând în numele statelor din Golf, a stat în spatele unei rezoluții adoptate de Consiliu la mijlocul lunii martie, care cerea „încetarea imediată” a atacurilor iraniene împotriva statelor din Golf și a Iordaniei.

Editor : M.C