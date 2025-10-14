Javier Milei face o vizită la Casa Albă pentru discuții cu Donald Trump, după ce SUA au acceptat să acorde sprijin financiar Argentinei

Președintele argentinian Javier Milei este primit marți de către omologul său american, Donald Trump, la Casa Albă. Întâlnirea față în față dintre cei doi lideri are loc la doar câteva săptămâni după anunțul unui viitor ajutor financiar al Statelor Unite pentru Argentina, unul dintre principalii săi aliați din America de Sud, anunță The New York Times.



Această reuniune, care are loc cu 12 zile înainte de alegerile legislative cruciale din Argentina, consolidează „alianța strategică” dintre cele două țări, a afirmat guvernul Milei într-un comunicat.

În timpul unui interviu acordat la New York în cursul Adunării Generale a Națiunilor Unite, Donald Trump a făcut un gest puternic față de aliatul său ultraliberal, slăbit de turbulențe financiare și eșecuri politice, exprimându-și disponibilitatea de a cumpăra titluri ale datoriei argentiniene și de a facilita accesul la dolar.



Anunțul ajutorului financiar din partea Statelor Unite sub forma unei linii de schimb de 20 de miliarde de dolari cu Banca centrală a Argentinei a contribuit la stoparea crizei pesoului care îl pusese în dificultate pe Javier Milei, cu mai puțin de o lună înaintea alegerilor legislative din 26 octombrie.



Ajutorul american ar include, de asemenea, cumpărarea de datorie publică argentiniană și o linie de credit pe lângă guvernul Statelor Unite.



Argentina beneficiază de „un sprijin nemaivăzut în istorie din partea președintelui Statelor Unite, Donald Trump”, a declarat marți Milei într-un interviu acordat canalului de televiziune A24.



„În cazul în care Argentina va avea nevoie de fonduri, Statele Unite ne vor oferi banii pentru a onora datoria”, a declarat președintele, referindu-se la mecanismul de „swap” sau schimb valutar, pe care țara sa îl are deja cu China.



Argentina se confruntă cu scadențe de aproximativ 4 miliarde de dolari în ianuarie și 4,5 miliarde de dolari în iulie.



Sub efectul austerității bugetare drastice și a reducerilor masive ale cheltuielilor publice, președintele Milei, învestit în funcție în decembrie 2023, a reușit să limiteze inflația cronică. Dar măsurile sale au dus la o contracție economică în 2024 și la un cost social ridicat.



În aprilie, guvernul său a semnat un nou acord de împrumut de 20 de miliarde de dolari cu Fondul Monetar Internațional, după un împrumut masiv de 44 de miliarde de dolari obținut de la Fond în 2018 pentru care a fost negociată refinanțarea în 2022.

