Reacțiile liderilor mondiali la armistițiul convenit de Israel și Hamas: „Miza nu a fost niciodată mai mare”

După doi ani de conflict, Israelul și gruparea islamistă palestiniană Hamas au ajuns la un acord pentru încetarea focului în Gaza și eliberarea ostaticilor, iar anunțul a stârnit reacții din partea liderilor mondiali, conform Reuters.

„Salut vestea că s-a ajuns la un acord privind prima etapă a planului de pace al președintelui Trump pentru Gaza”, a transmis premierul britanic Keir Starmer într-un comunicat.

„Este un moment de profundă ușurare care va fi resimțit în întreaga lume, dar în special de către ostatici, familiile acestora și populația civilă din Gaza, care au îndurat suferințe inimaginabile în ultimii doi ani. Acest acord trebuie acum pus în aplicare în întregime, fără întârziere, și însoțit de ridicarea imediată a tuturor restricțiilor privind ajutorul umanitar vital pentru Gaza.

Solicităm tuturor părților să își respecte angajamentele asumate, să pună capăt războiului și să pună bazele unei soluționări juste și durabile a conflictului și a unui parcurs sustenabil către o pace pe termen lung”, a mai transmis Starmer.

„Canada salută acordul dintre Israel și Hamas de a pune în aplicare prima fază a planului de pace propus de președintele Trump și facilitat de Qatar, Egipt și Turcia”, a transmis pe X Global Affairs Canada, care gestionează relațiile diplomatice și consulare ale țării.

„După doi ani lungi, ostaticii se vor reuni în sfârșit cu familiile lor, iar trupele israeliene se vor retrage în spatele liniilor convenite. Trebuie furnizat ajutor umanitar imediat și fără obstacole numeroaselor persoane aflate în situație de urgență din Gaza. Canada va sprijini toate eforturile de transformare a acestui pas pozitiv într-o pace durabilă pentru israelieni și palestinieni.”

Ce au transmis Donald Trump și Benjamin Netanyahu

Totodată, președintele SUA a precizat că ostaticii ar urma să fie eliberați „foarte curând”, adăugând că toate părțile vor fi „tratate în mod echitabil”.

„Sunt foarte mândru să anunț că Israelul și Hamas au semnat prima fază a planului nostru de pace”, a transmis președintele american Donald Trump pe Truth Social.

„Asta înseamnă că TOȚI ostaticii vor fi eliberați foarte curând, iar Israelul își va retrage trupele la o linie convenită, ca prim pas către o pace puternică, durabilă și veșnică. Toate părțile vor fi tratate în mod echitabil! Este o zi MARE pentru lumea arabă și musulmană, pentru Israel, pentru toate națiunile învecinate și pentru Statele Unite ale Americii, și le mulțumim mediatorilor din Qatar, Egipt și Turcia, care au colaborat cu noi pentru a face posibil acest eveniment istoric și fără precedent. BINECUVÂNTAȚI SĂ FIE PACIFICATORII!”, a mai transmis liderul american.

O reacție a venit și din partea premierului israelian Benjamin Netanyahu: „O zi importantă pentru Israel”.

„Mâine voi convoca guvernul pentru a aproba acordul și a-i aduce acasă pe toți ostaticii noștri dragi”, a mai transmis prim-ministrul israelian.

Netanyahu a ținut să mulțumească soldaților IDF și „tuturor forțelor de securitate pentru curajul și sacrificiul lor”.

„Mulțumesc din suflet președintelui Trump și echipei sale pentru dedicarea lor față de această misiune sacră de eliberare a ostaticilor noștri. Cu ajutorul lui Dumnezeu, împreună vom continua să ne atingem toate obiectivele și să extindem pacea cu vecinii noștri”, a mai afirmat Netanyahu.

Mesajul grupării Hamas

Și gruparea islamistă palestiniană Hamas a reacționat: „Apreciem foarte mult eforturile fraților și mediatorilor noștri din Qatar, Egipt și Turcia și apreciem, de asemenea, eforturile președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului și de a obține retragerea completă a ocupației din Fâșia Gaza”.

„Facem apel la președintele Trump, la statele garante ale acordului și la toate părțile arabe, islamice și internaționale să oblige guvernul de ocupație să își îndeplinească integral obligațiile asumate în cadrul acordului și să împiedice sustragerea sau întârzierea punerii în aplicare a ceea ce s-a convenit.

Salutăm poporul nostru minunat din Fâșia Gaza, din Ierusalim și Cisiordania, precum și din întreaga noastră patrie și diaspora, care a dat dovadă de onoare, curaj și eroism fără egal, confruntându-se cu proiectele de ocupație fasciste care i-au vizat pe ei și drepturile lor naționale. Aceste sacrificii și poziții ferme au zădărnicit planurile de subjugare și strămutare ale ocupației israeliene.

Afirmăm că sacrificiile poporului nostru nu vor fi în zadar și că vom rămâne fideli angajamentului nostru — de a nu renunța niciodată la drepturile naționale ale poporului nostru până când nu vom obține libertatea, independența și autodeterminarea.”, a mai afirmat gruparea.

„Salut anunțul privind acordul de încetare a focului și eliberarea ostaticilor din Gaza, bazat pe propunerea prezentată de președintele Donald J. Trump. Apreciez eforturile diplomatice depuse de Statele Unite, Qatar, Egipt și Turcia în negocierea acestui acord atât de necesar”, a transmis secretarul general al ONU, Antonio Guterres, într-un comunicat.

„Îndemn toate părțile implicate să respecte în totalitate termenii acordului. Toți ostaticii trebuie eliberați în mod demn. Trebuie asigurată o încetare permanentă a focului. Luptele trebuie să înceteze pentru totdeauna. Trebuie asigurată intrarea imediată și fără obstacole a ajutoarelor umanitare și a materialelor comerciale esențiale în Gaza. Suferința trebuie să înceteze.

Guterres a susținut că ONU va sprijini punerea în aplicare a acordului și că va intensifica furnizarea de sprijin umanitar.

„Îndemn toate părțile interesate să profite de această ocazie importantă pentru a stabili o cale politică credibilă către încetarea ocupației, recunoașterea dreptului la autodeterminare al poporului palestinian și realizarea unei soluții cu două state care să permită israelienilor și palestinienilor să trăiască în pace și siguranță.

Miza nu a fost niciodată mai mare.”

Reacții din Noua Zeelandă, Australia și Argentina

„Hamas trebuie să elibereze toți ostaticii, iar Israelul trebuie să-și retragă trupele până la linia convenită”, a reacționat și ministrul de Externe al Noii Zeelande, Winston Peters.

„Acesta este un prim pas esențial către realizarea unei păci durabile. Îndemnăm Israelul și Hamas să continue eforturile în vederea unei soluționări complete”, a mai adăugat Peters.

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a descris acordul ca fiind o „rază de lumină”, conform The Guardian. Acesta a adus „speranța că, după opt decenii de conflict și teroare, putem rupe acest ciclu al violenței și construi ceva mai bun”.

Președintele Argentinei, Javier Milei, a transmis pe platformele sociale: „Doresc să profit de această ocazie pentru a anunța că voi semna candidatura lui Donald J. Trump la Premiul Nobel pentru Pace, în semn de recunoaștere a contribuției sale extraordinare la pacea internațională. Orice alt lider cu realizări similare ar fi primit acest premiu cu mult timp în urmă”, a scris liderul libertarian și aliatul lui Trump.

