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JD Vance a ajuns în Elveția pentru discuții de pace cu Iranul. Problema Strâmtorii Ormuz complică dialogul

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JD Vance a ajuns în Elveția pentru discuții de pace cu Iranul. Foto: Profimedia
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Vicepreşedintele american JD Vance a ajuns, duminică, în Elveţia, pentru negocieri de pace cu iranienii, în timp ce Washingtonul și Teheranul se contrazic privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, potrivit Reuters.

Washingtonul şi Teheranul au convenit un armistiţiu de 60 de zile pe durata tratativelor, dar Gardienii Revoluţiei - armata ideologică de elită a Republicii Islamice - au declarat sâmbătă că Strâmtoarea Ormuz este închisă. Militarii americani susţin însă că navele comerciale continuă să navigheze pe ruta maritimă care asigura înainte de conflict o cincime din transporturile mondiale de petrol şi gaze naturale.

Situaţia strâmtorii poate complica dialogul în care ambele părţi urmăresc dezvoltarea acordului interimar de pace mediat de Pakistan şi semnat miercuri de preşedinţii Donald Trump şi Masoud Pezeshkian, după aproape patru luni de război.

Gardienii Revoluţiei (IRGC) au avertizat navele care încearcă să circule prin strâmtoare că se expun la riscuri şi au pus decizia de a închide din nou traficul maritim prin faptul că Israelul a comis noi „crime” în Liban, prin care au încălcat angajamentele SUA faţă de Iran.

Comandamentul Central al SUA, răspunzător de Orientul Mijlociu, a comunicat însă că 55 de nave comerciale au trecut sâmbătă prin Strâmtoarea Ormuz, având la bord peste 17 milioane de barili de petrol destinat pieţelor internaţionale. Forţele americane au dat asigurări că vor garanta continuarea traficului comercial.

Editor : Ș.R.

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