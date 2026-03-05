Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că Phenianul își echipează marina cu arme nucleare, în timp ce a inspectat un nou distrugător din clasa Choe Hyon și a supervizat lansarea unei rachete de croazieră, în cadrul unor teste desfășurate în această săptămână, potrivit agenției oficiale de presă KCNA.

Kim a inspectat marţi o navă de război din clasa Choe Hyon, una dintre cele două lansate anul trecut într-un moment în care Coreea de Nord încearcă să-şi consolideze capacităţile navale. El a mai supervizat miercuri un tir de rachete care, potrivit KCNA, a fost efectuat „cu succes”.

Kim Jong Un accelerează programul militar. Sursa foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a susţinut că Phenianul îşi echipează marina cu arme nucleare, în timp ce superviza săptămâna aceasta testele unui distrugător prezentat ca fiind de ultimă generaţie, a relatat joi presa de stat. „Înarmarea marinei cu arme nucleare avansează în mod satisfăcător”, a declarat Kim Jong Un, citat de agenţia oficială de ştiri KCNA, salutând totodată „o schimbare radicală în apărarea suveranităţii noastre maritime, lucru pe care nu l-am putut realiza de o jumătate de secol”.

Choe Hyon este una dintre cele două nave de război de 5.000 de tone din arsenalul Coreei de Nord, ambele fiind programate să fie finalizate în 2025. O a treia navă, pe care liderul nord-coreean a inspectat-o de asemenea miercuri, este în construcţie, conform KCNA.

Phenianul a declarat anterior că Choe Hyon este echipată cu „cele mai puternice arme”. Nava ar putea transporta rachete tactice cu rază scurtă de acţiune, capabile să transmită focoase nucleare, cred unii analişti, deşi Coreea de Nord nu a dovedit că are capacitatea de a-şi miniaturiza arsenalul nuclear.

Odată cu testele noului distrugător, Kim Jong Un pare să facă o „demonstraţie de forţă în contextul situaţiei actuale din Iran şi înaintea viitoarelor exerciţii militare comune dintre Coreea de Sud şi Statele Unite”, a declarat pentru AFP Yang Moo-jin, fost preşedinte al Universităţii de Studii Nord-Coreene.

Aceste teste au avut loc la scurt timp după congresul partidului muncitorilor, care are loc la fiecare cinci ani, în cursul căruia Kim Jong Un şi-a reiterat angajamentul de a consolida capacităţile militare ale ţării sale - care este dotată cu arma nucleară - şi a promis un răspuns ferm la orice ameninţare.

De asemenea, acestea au avut loc la puţin timp după ce Statele Unite şi Israelul au lansat un atac împotriva Iranului, menit să distrugă programul său nuclear, rachetele şi Marina. Săptămâna trecută, Phenianul a condamnat atacul american şi israelian în derulare asupra Iranului, numindu-l un „act ilegal de agresiune„ şi susţinând că acesta dezvăluie natura „necinstită” a Washingtonului.

„În fiecare an, în timpul noii perioade a planului cincinal, trebuie să construim două nave de suprafaţă din această clasă sau dintr-o clasă superioară”, a declarat Kim Jong Un după testele pe mare.

