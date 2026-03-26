Trump reia atacurile la adresa aliaților NATO și ironizează portavioanele britanice, numindu-le „jucării”

Donald Trump a reluat criticile la adresa aliaților NATO, acuzându-i că nu au oferit sprijin în conflictul cu Iranul și ironizând capacitățile militare ale Marii Britanii, ale cărei portavioane le-a descris drept „jucării” în comparație cu cele ale SUA.

Donald Trump a susținut că cele două portavioane ale Marii Britanii, HMS Queen Elizabeth și HMS Prince of Wales, sunt niște „jucării”. Președintele american a făcut aceste declarații în fața camerelor, la începutul unei ședințe de cabinet la Casa Albă, scrie The Guardian.

Într-un discurs care a acoperit o gamă largă de subiecte, Trump și-a reluat criticile la adresa Regatului Unit pentru că nu a oferit sprijin militar în războiul cu Iranul.

El a spus că NATO nu a făcut „absolut nimic” pentru a sprijini SUA și a continuat: „Acum toți vor să ajute. Când sunt anihilați, când cealaltă parte este anihilată, au spus: «Ne-ar plăcea să trimitem nave». De fapt, unii chiar au făcut declarații că «vrem să ne implicăm când războiul se va încheia». Nu, ar trebui să te implici la începutul războiului sau chiar înainte să înceapă”.

„Am avut Marea Britanie spunând că «vom trimite», asta era acum trei săptămâni, «vom trimite portavioanele noastre», care, apropo, nu sunt cele mai bune portavioane. Sunt niște jucării comparativ cu ceea ce avem noi”, a declarat Trump, completând. „Dar «vom trimite portavionul nostru când războiul se va termina». I-am spus: «Oh, minunat, mulțumesc foarte mult. Nu vă mai deranjați. Nu avem nevoie».”

Nu este pentru prima dată când Trump susține că Marea Britanie ar fi oferit să trimită portavioane în Golf. Downing Street a transmis că acest lucru nu este adevărat.

Luni, întrebat despre insultele repetate ale lui Trump la adresa Regatului Unit, Keir Starmer a spus că acestea par menite să pună presiune asupra sa. El le-a declarat parlamentarilor că a ales să răspundă concentrându-se pe îndeplinirea atribuțiilor sale și acționând în interesul național.

Citește și Donald Trump acuză din nou statele NATO că „nu au făcut absolut nimic” pentru a ajuta în cazul Iranului. „SUA nu uită”

Citește și Șeful NATO afirmă că Alianța este mai solidă ca niciodată, ca răspuns la criticile lui Trump

