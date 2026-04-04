Live TV

Video&Foto Manifestații la Tel Aviv contra războiului cu Iranul: „Nu bombardaţi, negociați!”. Ciocniri violente cu poliția, protestatari arestați

Data actualizării: Data publicării:
Peste o mie de protestatari au demonstrat la Tel Aviv împotriva războiului cu Iranul şi Hezbollah. Sursa: Profimedia

Peste o mie de persoane au manifestat sâmbătă seara la Tel Aviv împotriva războiului purtat de Israel împotriva Iranului şi Hezbollah în Liban, cerând autorităţilor să-i pună capăt, înainte de a fi dispersate de poliţie, informează AFP, citată de Agerpres. „Nu bombardaţi, negociați!”, „Puneţi capăt prostiilor lui Bibi!, au scandat protestatarii adunaţi în Piaţa Habima, în inima metropolei.

Deschide galeria foto

,

 

Poliția s-a ciocnit cu manifestanții care protestau împotriva războiului din Iran în Piața Habima din Tel Aviv, arestând mai mulți dintre aceștia în contextul unui proces în curs la Curtea Supremă privind dreptul la protest în timp de război.

Sâmbătă seara, Curtea Supremă de Justiție a emis o ordonanță provizorie care interzice efectiv forțelor de ordine să disperseze cu forța protestele cu 600 de participanți în Habima și 150 de participanți în Ierusalim, Haifa și Kfar Saba.

La scurt timp după începerea mitingului, la ora 16:00 GMT, poliţia, care autorizase doar o adunare limitată de 150 de persoane din cauza măsurilor de securitate legate de război, i-a dispersat pe manifestanţi, dintre care unii s-au întors la faţa locului sau s-au aşezat pe jos.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Poliţia încearcă să ne reducă la tăcere vocile, dar „este de datoria noastră să fim prezenţi, a declarat pentru AFP Alon-Lee Green, co-director al Standing Together, un grup israeliano-palestinian care a organizat demonstraţia.

„Suntem aici pentru a cere încetarea războiului din Iran, a războiului din Liban, a războiului în curs din Gaza şi pentru a pune capăt pogromurilor din Cisiordania, a adăugat el.

Imaginile de la protest arată cum polițiștii îi împing cu forța pe manifestanți. La fața locului sosesc și polițiști călare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

O femeie ţinea o pancartă pe care scria: „Netanyahu este cea mai mare ameninţare la adresa existenţei Israelului, referindu-se la premierul Benjamin Netanyahu, poreclit „Bibi.

Poliția afirmă că a arestat un manifestant, însă imagini mai recente arată un autobuz care transportă mai mulți manifestanți reținuți, parcat lângă piață, printre care se află și organizatorul protestului, Alon Lee Green.

Înainte ca polițiștii să înceapă să disperseze mulțimea, Green a fost văzut ținând un discurs improvizat în fața manifestanților, în care condamna comportamentul poliției. „Poliția ne amenință din nou, de parcă demonstrația noastră nu ar fi legală. Nu există nicio demonstrație ilegală”, strigă el printr-un megafon.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Nu avem încredere în acest guvern, nici în Netanyahu, nici în Ben Gvir și nici în Smotrich. Ei nu vor ca noi să demonstrăm, știm asta și suntem aici pentru a spune: Ajunge cu războiul fără sfârșit”, continuă el.

Din 28 februarie, Orientul Mijlociu este în război, declanşat de un atac comun americano-israelian asupra Iranului, la care Teheranul a răspuns cu atacuri cu rachete şi drone care au vizat Israelul şi mai multe ţări din regiune.

Mişcarea islamistă libaneză Hezbollah a intrat în conflict pe 2 martie pentru a răzbuna moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei, care a fost ucis la Teheran. Israelul a ripostat cu atacuri aeriene la scară largă în Liban şi o ofensivă terestră în sudul ţării.

Israelul şi Statele Unite, deşi urmăresc să elimine ameninţarea rachetelor balistice iraniene, acuză Republica Islamică că încearcă să dobândească arme nucleare, lucru pe care Teheranul îl neagă, afirmând că programul său este strict civil.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

