Michael Reagan, fiul cel mare al fostului preşedinte Ronald Reagan, a murit la vârsta la 80 de ani

Data publicării:
Michael Reagan
Michael Reagan a fost colaborator al reţelei conservatoare de televiziune Newsmax şi era cunoscut pentru emisiunea sa de radio „The Michael Reagan Show”. Foto: X

Michael Reagan, fiul cel mare al fostului preşedinte Ronald Reagan şi comentator conservator, a murit la vârsta de 80 de ani, au anunţat marţi Fundaţia şi Institutul Prezidenţial Ronald Reagan, relatează Associated Press, potrivit News.ro. 

„Michael Reagan a trăit o viaţă modelată de convingeri, scopuri şi un devotament neclintit faţă de idealurile preşedintelui Reagan”, a declarat Fundaţia.

Cauza decesului său nu a fost anunţată.

Michael Reagan a fost colaborator al reţelei conservatoare de televiziune Newsmax şi era cunoscut pentru emisiunea sa de radio „The Michael Reagan Show”.

S-a născut în 1945, fiind fiul lui Irene Flaugher, şi a fost adoptat la câteva ore după naştere de Ronald Reagan şi de soţia sa de atunci, actriţa Jane Wyman.

Tânărul Reagan a urmat paşii părinţilor săi. După ce a studiat la Universitatea de Stat din Arizona şi la Los Angeles Valley College, Reagan s-a apucat de actorie, şi-a creat propria emisiune radio şi a scris mai multe cărţi, dintre care două despre parcursul său personal, intitulate „On the Outside Looking in” (Privind din exterior) şi „Twice Adopted” (Adoptat de două ori).

De-a lungul vieţii, Reagan s-a dedicat şi mai multor organizaţii caritabile, strângând fonduri în cadrul curselor de bărci cu motor şi ocupând funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie al Fundaţiei John Douglas French Alzheimer timp de trei ani.

Ronald Reagan, cunoscut pentru încercarea de a reduce dimensiunea guvernului şi pentru dedicarea preşedinţiei sale câştigării Războiului Rece, a murit în 2004 la vârsta de 93 de ani după o lungă luptă cu boala Alzheimer.

Michael Reagan a promovat ideile tatălui său în calitate de preşedinte al Fundaţiei Reagan Legacy.

Michael Reagan a fost căsătorit cu Colleen Stearns, cu care a avut doi copii, aceasta fiind a doua sa căsătorie.

 

Editor : C.L.B.

