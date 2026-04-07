Mii de iranieni formează lanțuri umane la centralele electrice și pe poduri după amenințările lui Trump

La Teheran, sute de persoane s-au adunat în faţa celei mai mari centrale electrice a ţării. Foto: Profimedia Images

Mii de persoane au format marţi lanţuri umane în faţa centralelor electrice şi pe podurile din diferite oraşe ale Iranului pentru a protesta faţă de ameninţările preşedintelui american Donald Trump cu bombardamente asupra acestor infrastructuri, transmite agenţia EFE.

La Teheran, sute de persoane s-au adunat în faţa celei mai mari centrale electrice a ţării, centrala Damavand, purtând drapele iraniene şi condamnând ameninţările americane, conform imaginilor difuzate de televiziunea de stat iraniană.

În oraşul Kermanshah din vestul ţării un grup de protestatari s-a adunat în faţa centralei electrice Bisotun, având asupra lor fotografii cu fostul ayatollah Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie în prima zi a bombardamentelor americano-israeliene, şi cu succesorul şi fiul său, Mojtaba Khamenei, denunţând atacurile asupra infrastructurilor electrice drept o crimă de război.

Lanţuri umane au fost de asemenea formate în faţa termocentralei oraşului Tabriz, în nord-vestul ţării, şi a centralei electrice Shahid Rajaei din oraşul Qazvin, în nord.

Mobilizări de acest fel au fost replicate în alte părţi ale ţării. În oraşul Dezful, în sud-vest, studenţii au format un lanţ uman pe podul istoric al oraşului, pod ce are o vechime de peste 1.700 de ani.

Aceste acţiuni fac parte dintr-o campanie guvernamentală care a îndemnat tinerii din toată ţara să formeze marţi lanţuri umane pentru a „ilustra un simbol al unităţii şi rezistenţei în faţa inamicului”.

Personalităţi culturale iraniene, printre care muzicianul Ali Gamsari şi cântăreţul Benyamin Bahadori, s-au instalat încă de luni în apropierea unor astfel de infrastructuri, după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat Iranul că va dezlănţui „iadul” asupra acestei ţări atacându-i podurile şi centralele electrice dacă până marţi la ora 20:00, ora Washingtonului (miercuri, ora 00:00 GMT), nu redeschide Strâmtoarea Ormuz.

„O întreagă civilizaţie va muri în seara asta, şi nu va mai fi readusă niciodată la viaţă. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că se va întâmpla”, a ameninţat marţi din nou Trump.

Ca represalii în urma războiului declanşat de SUA şi Israel, Iranul permite acum doar trecerea selectivă a navelor prin Strâmtoarea Ormuz, un coridor prin care este transportat circa 20% din petrolul mondial.

