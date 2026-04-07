Președintele american Donald Trump a lansat marți, 7 aprilie, un nou mesaj amenințător la adresa Iranului pe Truth Social. Postarea liderului SUA vine la câteva zile de la ultimatumul dur în care a avertizat că timpul pentru un acord privind deschiderea Strâmtorii Ormuz este pe sfârșite.

Donald Trump a îndemnat din nou Iranul să încheie un acord până la termenul limită stabilit pentru miercuri (3.00, ora României), afirmând că „o întreagă civilizație va pieri în această noapte” dacă nu se ajunge la o înțelegere pentru a pune capăt conflictului.

„O întreagă civilizație va pieri în această noapte, fără să mai poată fi readusă la viață vreodată. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că așa va fi. Totuși, acum că avem o schimbare completă și totală de regim, în care predomină minți diferite, mai inteligente și mai puțin radicalizate, poate că se va întâmpla ceva revoluționar și minunat, CINE ȘTIE? Vom afla în această seară, unul dintre cele mai importante momente din istoria lungă și complexă a lumii. 47 de ani de șantaj, corupție și moarte vor lua sfârșit în sfârșit. Dumnezeu să binecuvânteze marele popor al Iranului!”, a scris liderul de la Casa Albă pe Truth Social.

Mesajul celui de-al 47-lea președinte al SUA vine în contextul în care explozii au fost semnalate pe insula Kharg din Iran în cea de-a 39-a zi a conflictului din Orientul Mijlociu.

Agenția semi-oficială iraniană Mehr News a declarat că au fost semnalate multiple atacuri asupra insulei, către care Iranul transportă aproape întreaga sa producție de țiței prin conducte subacvatice în vederea exportului.

Statele Unite au bombardat deja zeci de ținte pe insula Kharg, inclusiv sisteme de apărare aeriană, o bază navală și depozite de mine, a declarat anterior generalul Dan Caine, președintele Comitetului șefilor de stat major, iar administrația Trump a avertizat anterior că nu exclude posibilitatea de a ocupa insula, care reprezintă peste 90% din exporturile de petrol ale Iranului.

