Ministru palestinian: România va conduce Europa. Este o ocazie să-şi arate capacităţile de lider

„În absenţa americanilor, va fi mereu binevenită Europa şi, cum România va conduce Europa în următoarele 6 luni, este o ocazie pentru România să-şi arate capacităţile de lider şi să încerce să aducă Europa în acest proces de pace”, spune Riyad al Maliki, ministrul de externe palestinian, într-un interviu pentru Pașaport diplomatic.

Cristina Cileacu: Dle ministru, bine aţi venit din nou la Paşaport Diplomatic. Ultima dată când aţi fost la emisiunea noastră am avut interviul la biroul dvs din Ramallah, acum câţiva ani. De atunci, situaţia din Palestina s-a deteriorat. Cine credeţi că este responsabil pentru aceasta?

Riyad al-Maliki: Bineînţeles, ocupaţia, cine altcineva? Israelul, ca forţă de ocupaţie, a ales să nu respecte reglementările internaţionale, să nu respecte rezoluţiile ONU, şi a decis să continue ocupaţia confiscând terenuri palestiniene, violând prevederile internaţionale şi încercând să schimbe realităţile şi să modifice caracterul ţării. Israelul este de vină, Israel este singura ţară din lume care este o putere de ocupaţie şi care nu respectă reglementările internaţionale, lucruri pentru care nu dă socoteală. Şi atât timp cât Israel este protejat de o superputere numită SUA, Israel nu se simte obligat să respecte normele internaţionale, să respecte dreptul internaţional iar noi suntem victimele. Palestinienii sunt ucişi, aruncaţi în închisori, locuinţele lor distruse, sunt privaţi de drepturi fundamentale, sunt ţinuţi sub ocupaţie de 51 de ani, iar situaţia continuă. Deci dacă vrem să arătăm cine este de vină, este Israel, Israel şi Israel.

Cristina Cileacu: Dar de obicei, când e vorba de două părţi, ca într-o căsătorie...

Riyad al-Maliki: Doamne fereşte...

Cristina Cileacu: Când o căsătorie se strică, vina întotdeauna se împarte la doi. Poate că cineva este mai vinovat. Dar întotdeauna vina se împarte. Deci partea palestiniană...

Riyad al-Maliki: E un exemplu prost. Nu e nicio căsătorie. Ştiţi, o căsătorie este un consimţământ. E o înţelegere între două părţi. Palestinienii nu au acceptat niciodată să fie sub ocupaţie. Nu au acceptat să fie umiliţi. Nu au acceptat ca drepturile lor să fie violate. Nu e nicio căsătorie aici. Nu există niciun consimţământ, palestinienii nu au consimţit niciodată la toate astea.

Cristina Cileacu: Vorbeam despre căsătorii în general, nu mă refeream la cazul dvs. Ceea ce vroiam să spun este că da, vă înţeleg poziţia dar...

Riyad al-Maliki: Cine este de vină? Spuneţi-mi dvs.

Cristina Cileacu: Ceea ce întrebam este...

Riyad al-Maliki: Oamenii sub ocupaţie, conform dreptului internaţional, au toate drepturile de a se apăra, conform dreptului internaţional. Şi să folosească toate mijloacele care le stau la dispoziţie. Ceea ce facem noi este paşnic, este o formă populară de rezistenţă. Ceea ce am încercat noi este să fim optimiști. Să rămânem pe teritoriul nostru, să trăim în normalitate, să avem propriile noastre instituţii şi să promovăm relaţiile noastre internaţionale. Deci ce vină avem noi? Nu avem forţe aeriene, nu avem armată, nu avem tancuri, nu avem arme şi suntem sub ocupaţie.

Cristina Cileacu: Israelul încheie alianţe cu state arabe, state care sprijină palestinienii. Dar în acest moment se pare că UE este singurul prieten al palestinienilor, sau cel puţin aşa văd eu. În ianuarie, România va prelua preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Ce aşteptări are Autoritatea Palestiniană din partea României şi a UE în general pentru a ajuta soluţionarea acesti vechi conflict între Palestina şi Israel?

Riyad al-Maliki: În primul rând, este foarte clar că UE a menţinut o poziţie foarte principială timp de mulţi ani, prin faptul că nu recunosc teritorii ocupate de Israel. Este vorba de zone ocupate, ca Ierusalim, care este la fel sub ocupaţie. După cum ştiţi, Ierusalim este capitala celor două state, Ierusalimul de vest pentru Israel şi Ierusalimul de est pentru Palestina, şi UE crede în soluţia celor două state. Sunt poziţii pe care le împărtăşim cu Europa, sunt aceleaşi poziţii. Mă întreb dacă Israel împărtăşeşte cu Europa oricare dintre aceste poziţii. Niciuna. Deci da, suntem foarte apropiaţi de Europa şi Europa se vede prin ochii noştri. Noi suntem gata să lucrăm îndeaproape cu Europa, pentru că Europa are un rol foarte important în promovarea păcii și găsirea unei soluţii paşnice la conflict. Da, respectăm Europa, vedem Europa ca pe un partener excelent, vrem să învăţăm de la Europa pentru că suntem vecini, suntem „în curtea" Europei, şi sunt mari temeri şi un mare interes din partea Europei pentru ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, în România şi Palestina. Deci da, avem în vedere acest lucru. Este foarte importantă şi sincronizarea, acum sunt aici, la Bucureşti, să pregătesc sedinţa comună a miniştrilor, să vedem cum putem dezvolta, adânci, extinde relaţiile bilaterale între Israel şi Palestina, să semnez acorduri dar şi ca să vedem cum ne putem ajuta reciproc în forurile internaţionale. România îşi va prezenta candidatura la Consiliul de Securitate ONU, şi este ştiut că Palestina, deşi nu este membru deplin ONU, opinia noastră contează şi putem influenţa succesul sau eşecul ţărilor.

Cristina Cileacu: Ce sprijin aşteptaţi din partea ţărilor arabe?

Riyad al-Maliki: Ţările arabe ne vor sprijini întotdeauna. Pe plan politic ne-au sprijinit întotdeauna, şi financiar...

Cristina Cileacu: Chiar dacă relaţiile lor cu Israelul se schimbă?

Riyad al-Maliki: Dacă vreţi să intrăm mai adânc în acest subiect, în primul rând, ei nu îşi schimbă strategia relaţiilor cu noi. Ei încearcă să gestioneze cumva presiunea care vine din partea SUA şi să-şi normalizeze relaţiile cu Israel. Lumea arabă nu îşi normalizează relaţiile cu Israel. Lumea arabă a spus foarte clar: pentru normalizarea relaţiilor e necesar ca Israelul să se retragă din teritoriile palestiniene şi arabe ocupate. Acest lucru este foarte important, acest lucru este condiţia. Iniţiativa arabă este clară şi toţi arabii, inclusiv miniştrii de externe din Arabia Saudită şi alţii au exprimat foarte clar că atât timp cât Israel ţine sub ocupaţie teritoriile palestiniene nu este va exista o normalizare a relaţiilor. Deci nu, nu văd o schimbare reală în poziţia arabilor faţă de Israel care m-ar putea îngrijora, ceea ce e foarte important. Chiar şi recent, la summitul ţărilor din Golf, ei şi-au reafirmat sprijinul pentru Palestina, că Ierusalimul de est este capitala statului Palestina, că nu va fi normalizare atât timp cât Israel nu se retrage din teritoriile arabe ocupate. Deci dacă există orice îndoială despre o eventuală schimbare în poziţia arabă, vreau să vă asigur că nu există aşa ceva deloc. Aspectele la care vă referiţi sunt gesturi de suprafaţă pe care o ţară trebuie să le facă pentru a accepta toţi membrii ONU. Aceasta nu înseamnă deloc că dau înapoi din poziţiile lor anterioare, sau că şi-ar schimba poziţia faţă de Israel în această chestiune. Dimpotrivă, nu sunt deloc îngrijorat, văd tot timpul o reafirmare a sprijinului total faţă de poziţia palestiniană. Şi dacă vă amintiţi de ultimul summit arab la Riyadh, în Arabia Saudită, unde regele Salman chiar a redenumit summitul ca Summitul Ierusalimului, ca o referire la poziţia lumii arabe faţă de Ierusalim, ca o referire la poziţia lumii arabe faţă de Ierusalim, ca un pilon important al politicii externe arabe.

Cristina Cileacu: Vă îngrijorează Hamas? Pentru că Hamas are o influenţă mai mare în Cisiordania, nu doar în Gaza, şi unele voci spun că din cauză că politicile Fatah eșuează, Hamas câştigă teren. Are Autoritatea Palestiniană o strategie pentru a împiedica Hamas să preia puterea în Cisiordania?

Riyad al-Maliki: Nu ştiu de unde vă luaţi informaţiile, cu tot respectul. Ce văd e că declaraţiile care vin din partea israeliană ca să tragă clopotele că Hamas ar lua puterea în Cisiordania...

Cristina Cileacu: Dle ministru, treaba mea este să întreb...

Riyad al-Maliki: Exact, iar treaba mea este să clarific, iar prin dvs, ascultătorilor dvs. Este foarte clar că dacă am organiza alegeri azi, Hamas ar pierde, nu doar în Cisiordania, ci şi în Gaza. Pentru că oamenii au văzut exact ce anume reprezintă Hamas, cum Hamas a privat oamenii, mai ales în Gaza, de drepturile lor fundamentale, să trăiască în normalitate în ţara lor. Acum a devenit clar că Hamas nu mai are nicio influenţă în Cisiordania. Autoritatea Palestiniană are situaţia sub control. Trăiesc în Cisiordania, la Ramallah şi nu am văzut nicio creştere în popularitate a Hamas în rândul populaţiei, sau că Hamas ar prelua puterea cu forţa în Cisiordania. Acestea sunt informaţii incorecte şi inexacte care încearcă să neliniştească oamenii de acolo. Dimpotrivă, văd că Hamas pierde popularitate şi în Gaza, mai ales după ce oamenii de acolo au văzut cum este Hamas în realitate, respectiv organizaţia locală a Frăţiei Musulmane. Ceea ce au încercat ei, la nivel mondial, este să fondeze un stat islamic în Palestina, în vecinătatea altor state islamice din lumea arabă. Toţi au eşuat, toate încercările au eşuat, iar oamenii din Palestina, mai ales în Gaza, nu vor să aibă legătură, sau să fie asociaţi cu orice organizaţii religioase. Noi oferim palestinienilor o abordare seculară, avem un sistem pluripartit, aşa este de mult timp, şi suntem mândri de pluralitatea noastră, de sistemul nostru politic din Palestina şi vom continua aşa.

Cristina Cileacu: Lucrează Autoritatea Palestiniană cu Rusia, pentru a rezolva această problemă cu Hamas, pentru că ştiu că liderul Hamas a fost invitat la Moscova şi la fel şi dvs. Care este rolul Rusiei în acest joc?

Riyad al-Maliki: Ştii că Rusia, în calitate de prieten al Palestinei, vrea să vadă dacă poate ajuta, dacă poate convinge Hamas să nu se mai asocieze cu Frăţia Musulmană şi ne-am dori să îi integrăm în Autoritatea Palestiniană, să devină parte din ea. Aceasta este poziţia Rusiei şi ne bucură o astfel de poziţionare, atât timp cât este foarte clară, pentru că este la fel cu poziţia noastră şi chiar încearcă să ajute. Rusia a invitat reprezentanţii diferitelor partide politice palestiniene, recent şi vedem că aceste invitaţii ca parte a unui efort colectiv pe care Rusia încearcă să-l facă, pentru a vedea dacă este posibilă reconsilierea între facţiunile palestiniene, poate fi atinsă şi noi apreciem acest lucru.

Cristina Cileacu: Şi ce şanse credeţi că sunt să fie rezolvat de Rusia, ceea ce nu au rezolvat americanii?

Riyad al-Maliki: Americanii au eşuat lamentabil, pentru că în timpul administraţiei Trump au decis să se asocieze cu ocupaţia, să îi protejeze şi să fie de partea lor. Aşa că şi-au pierdut credibilitatea şi abilitatea să conducă sau să modereze orice viitoare negocieri între noi şi israelieni. Aşa că în absenţa americanilor, va fi mereu binevenită Europa şi cum România va conduce Europa în următoarele 6 luni, este o ocazie pentru România să-şi arate capacităţile de lider şi să încerce să aducă Europa în acest proces. Rusia este foarte interesată de situaţie şi la fel sunt şi foarte multe alte ţări. Da, este un efort colectiv, poate încă la nivel individual, dar când îl vezi într-o manieră colectivă arată ca un joc de puzzle care este umplut corect. Chiar se umple golul pe care l-au lăsat americanii şi arată că încă este un interes crescut la nivelul comunităţii internaţionale pentru a se găsi o soluţie la problema israeliano-palestiniană.

Cristina Cileacu: Dar pentru acest lucru trebuie să se implice şi Israel şi dacă ne uităm acum la această ţară, situaţia internă, starea politicii din ţară.

Riyad al-Maliki: Este mizerabilă.

Cristina Cileacu: Fierbe, de asemenea.

Riyad al-Maliki: Este mizerabilă, mai mult decât fierbe.

Cristina Cileacu: În regulă, este cuvântul dvs. Dacă facem acest scenariu, să spunem că Netanyahu va pierde cumva puterea în Israel, ce vă aşteptaţi să se întâmple? Ceva mai rău sau ceva bun, dacă vă uitaţi acum la ce fierbe în Israel, prefer totuşi acest cuvânt.

Riyad al-Maliki: În primul rând, Netanyahu este investigat în patru dosare de corupţie. Patru, nu unul. Patru. Iar soţia lui, două. Este destul de evident că majoritatea liderilor politici israelieni ajung fie la închisoare, fie...

Cristina Cileacu: Da, dar întrebarea este cine îl va înlocui?

Riyad al-Maliki: Nu contează. Ce este cu adevărat important este faptul că sistemul politic israelian îşi pierde credibilitatea. Asta este cu adevărat important, iar ceea ce se întâmplă acum, Netanyahu ar putea fi în situaţia în care să ceară alegeri anticipate, poate în februarie sau martie. Dar pentru ca el să câştige alegerile şi să evite să fie încriminat pentru cazuri de corupţie, el trebuie să înceapă un război, ca să distragă atenţia de la cazurile lui, la ceva extern. Şi unde ar putea începe cu adevărat un război? Fie în Gaza, fie în Liban, în sudul Liban. Iar acum el contemplă, care ar fi cel mai bun pentru el. Cel mai puţin costisitor, cel mai rapid şi care i-ar aduce rezultate bune ca să poată fi reales. Deci, aceasta este situaţia. Nu îi pasă de vieţile israelienilor, de vieţile arabilor, libanezi sau palestinieni. El doar caută metode prin care să se salveze şi cum să fie reales. Cineva trebuie să oprească această absurditate, acest om nebun, pentru că va duce tot Orientul Mijlociu într-o situaţie de catastrofă, într-un război destructiv pe toate planurile. Iran va răspunde, Hezbollah va răspunde, Hamas va răspunde, SUA va răspunde, şi cine ştie ce se va întâmpla: distrugere totală, vărsare de sânge, oameni morţi. Trebuie să prevenim asta. Şi singurul mod de a o face este ca SUA să se trezească acum, să înţeleagă că au o responsabilitate ca superputere, că această responsabilitate este să nu perturbe ordinea mondială, ci să o păstreze. Să prevină războaiele şi nu să provoace războaie, despre asta vorbim. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, greutăţile se vor abate asupra Uniunii Europene. De aceea toată lumea urmăreşte ce se va întâmpla la Bruxelles şi rolul pe care Europa îl va juca în viitorul apropiat.

