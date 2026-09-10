Live TV

Analiză Ce se întâmplă în Cisiordania și de ce crește violența

Data publicării:
profimedia-1132530400
Această fotografie prezintă o moschee și clădiri din orașul palestinian Deir Jarir, situat la nord-est de Ramallah, în Cisiordania ocupată de Israel, cu un nou avanpost al unei așezări israeliene care domină orașul, pe 8 septembrie 2026. Foto:Zain JAAFAR / AFP / Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Teritoriul este ocupat de Israel de zeci de ani, dar pe măsură ce așezările coloniștilor evrei se extind, țări precum Marea Britanie impun sancțiuni țării din Orientul Mijlociu, scrie The Times într-o analiză.

Cisiordania, care se întinde pe o distanță de peste 400 de kilometri, de la vârfurile dealurilor sale de culoare gri-verzui până în deșertul Iudeei, este împărțită încă din 1967, fiind supusă unor niveluri diferite de control israelian.

Zona A, care reprezintă mai puțin de 20% din Cisiordania, se află sub autoritatea Autorității Palestiniene și include orașe mari precum Nablus, cea mai mare parte a orașului Hebron și capitala administrativă de facto, Ramallah. Zona B se află sub control de securitate comun cu Israelul, în timp ce Zona C se află sub control civil integral al Israelului și găzduiește așezările israeliene care presară clădiri cu acoperișuri roșii și rulote albe pe versanții dealurilor. Aceasta include orașe mari precum Ma’ale Adumim, la est de Ierusalim, și Ariel, unde se află o universitate importantă.

Toate așezările israeliene din zonă sunt considerate ilegale în conformitate cu dreptul internațional, fiind teritoriu ocupat de Israel după războiul arabo-israelian din 1967. Înainte de victoria Israelului în ceea ce este cunoscut și sub numele de Războiul de Șase Zile, Cisiordania — situată la vest de râul Iordan — se afla sub control iordanian după încheierea Mandatului britanic în 1948.

Acordurile de la Oslo din anii 1990 au declanșat o serie de eforturi de pace eșuate, stabilind cele trei zone care există astăzi. Acest lucru nu a făcut decât să adâncească un conflict aparent de nerezolvat, consolidând controlul israelian asupra teritoriilor pe care palestinienii le revendică ca parte a unui viitor stat, alături de Gaza și Ierusalimul de Est.

Controlul de securitate israelian, combinat cu necesitatea de a proteja civilii israelieni din Cisiordania, a dus la ceea ce criticii numesc o atitudine de tip „Wild West”. Coloniștii își instalează taberele unde doresc, iar armata israeliană, care, în teorie, ar trebui să protejeze atât locuitorii evrei, cât și pe cei palestinieni, este adesea acuzată că rămâne pasivă în timp ce terenurile sunt confiscate, livezile de măslini sunt incendiate și proprietățile sunt vandalizate.

Expansioniștii israelieni, printre care se numără miniștrii de extremă dreapta Itamar Ben-Gvir și Bezalel Smotrich, doresc ca întreaga Iudee și Samaria - denumirea biblică a Cisiordaniei - să facă parte din Israel, fără a acorda neapărat drepturi celor 3,3 milioane de locuitori palestinieni care trăiesc acolo. Smotrich a declarat anul acesta că „Acordul de la Oslo este nul și neavenit” și că nu numai zona C, ci și „zonele A și B sunt ale noastre”.

Atacurile atât ale coloniștilor evrei extremiști, cât și ale militanților palestinieni din Cisiordania au crescut în intensitate începând cu 7 octombrie 2023, când Hamas a invadat sudul Israelului din Gaza, determinând Israelul să-și întărească măsurile de securitate pentru a preveni orice atacuri similare. Intensificarea raidurilor nocturne, a arestărilor, a restricțiilor de circulație și a operațiunilor militare i-a forțat pe palestinieni să-și părăsească locuințele, pe măsură ce Israelul vizează activitatea militanților din orașe, sate și tabere de refugiați.

Prezența sporită a armatei a dus, de asemenea, la acuzații conform cărora armata israeliană nu face suficient pentru a proteja civilii palestinieni de atacurile violente ale coloniștilor. Grupurile pentru drepturile omului acuză Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) că nu reușesc să-i oprească pe coloniștii evrei militanți și susțin că ar putea chiar să coopereze cu aceștia.

Un recent focar de tensiune în jurul satului Qusra, din nordul Cisiordaniei, a implicat coloniști înarmați care au înconjurat și asediat mai multe locuințe, inclusiv cea a unui cetățean american-palestinian, și le-au întrerupt alimentarea cu apă și electricitate. Soldații IDF au încercat inițial să intervină, dar au fost la rândul lor respinși din zonă de către coloniști. Trupele s-au întors sub o puternică presiune internațională, dar de atunci nu au reușit să oprească încercările repetate ale coloniștilor de a pătrunde în locuințe.

Violența evreiască, care a dus la o condamnare rară din partea lui Mike Huckabee, ambasadorul SUA în Israel, s-a intensificat după ce premierul Benjamin Netanyahu a anunțat aprobarea începerii construcțiilor într-o zonă-cheie din Cisiordania, cunoscută sub numele de E1.

Construcțiile în zona E1 sunt considerate o lovitură fatală pentru soluția celor două state și pentru crearea unui stat palestinian viabil. Multe dintre comunitățile din zonă, formate în mare parte din beduini, se află de ani de zile sub amenințarea evacuării. Însă planul pentru E1 ar înlocui 18 comunități palestiniene cu 3.401 de noi unități locative pentru coloniștii israelieni, potrivit grupurilor pentru drepturile omului. Acesta ar ocupa efectiv ceea ce reprezintă 3% din teritoriul Cisiordaniei și ar conecta marea așezare Ma’ale Adumim cu Ierusalimul de Est, pe care Israelul îl revendică ca parte a capitalei sale indivizibile. O viitoare șosea ar putea bloca accesul palestinienilor, tăind Cisiordania în două, deși acest lucru este contestat de Israel.

Extinderea așezărilor și violența au devenit o linie roșie pentru comunitatea internațională, iar sancțiunile Regatului Unit asupra zonelor ocupate urmează măsuri similare luate de Țările de Jos, Belgia, Spania și Irlanda, la care se opun însă țări precum Germania, Austria, Republica Cehă și Ungaria.

Uniunea Europeană, care este principalul partener comercial al Israelului, rămâne divizată în această privință, întrucât statele membre nu sunt de acord dacă o interdicție reprezintă o decizie comercială, care ar necesita doar un vot majoritar, sau o chestiune de politică externă care necesită un acord unanim.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meghan Markle și prințul harry
1
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia...
Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca.
2
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi...
Donald Trump
3
„Între bun simţ şi nebunie” Republicanii primesc tot mai multe semnale de avertizare...
MIHAI_FIFOR_170912_MINISTRII_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
„Doar unul în plus la număr”. Institutul Elie Wiesel reacționează după ce Mihai Fifor a...
potra georgescu
5
Procesul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu, privind tentativa de lovitură de stat, a...
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul crimei
Digi Sport
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul crimei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Benjamin Netanyahu. Foto Profimedia
Netanyahu va da în judecată Haaretz, după dezvăluirile privind avertismentul pe care l-a primit înaintea masacrelor din 7 octombrie
netanyahu si trump
Trump nu s-a opus sancţiunilor impuse de Marea Britanie asupra coloniilor israeliene din Cisiordania (Axios)
Palestinian - Israeli Conflict In Jenin, Palestine - 22 Mar 2026
Franța și Marea Britanie interzic importurile din așezările israeliene ale Cisiordaniei. Alte 10 țări se alătură demersului
Israel to close British consulate in East Jerusalem over UK trade sanctions
Israelul închide consulatul britanic din Ierusalim. Degradare spectaculoasă a relațiilor dintre cele două țări
pompa de benzina verde
Vor fi probleme cu aprovizionarea globală cu motorină până la începutul anului următor, avertizează șefi din industria petrolieră
Recomandările redacţiei
cladire lucrare statul la stat captura
PNRR și încropeala românească. Doar un sfert dintre proiecte...
Steag UE
„Un public ambițios, dar deziluzionat”. Europenii doresc o Europă...
John Ratcliffe, directorul CIA
Șeful CIA ar putea juca un rol mai important în negocierile de pace...
President Donald Trump Delivers Remarks at Steel Across America
25 de ani de la 11 septembrie. Cum încearcă Donald Trump să-și lege...
Ultimele știri
Preţul gazelor a sărit la cel mai mare nivel înregistrat în istorie în această perioadă
Trump promite câte 5.000 de dolari pentru fiecare american dacă partidul său păstrează controlul asupra Congresului. Ce spun sondajele
Cine poate cumula pensia cu salariul în 2026: Condițiile impuse și limita de venit prevăzută de lege
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Noroc incredibil pentru trei zodii până pe 22 septembrie. Începe una dintre cele mai frumoase perioade pentru...
Cancan
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a...
Fanatik.ro
Ce afacere! Gigi Becali i-a setat deja prețul lui Denis Drăguș! Cât vrea patronul FCSB să încaseze pentru...
editiadedimineata.ro
Ce televizoare smart au fost surprinse înregistrând cu ecranul oprit și spionând dispozitivele locale
Fanatik.ro
Cum a apărut Peluza Sud din galeria Stelei. Ce șanse sunt de împăcare cu Nordul de la FCSB
Adevărul
„AI ne-ar putea ucide pe toți până la sfârșitul deceniului”. Avertismentul alarmant al cercetătorilor...
Playtech
Orașele din România prin care ar putea trece trupele NATO într-o situație de urgență. De ce drumurile devin...
Digi FM
Cât plătesc Cristi Borcea și Valentina Pelinel pentru școala privată a celor trei copii ai lor. Puțini români...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Marius Lăcătuș a spus ÎN DIRECT cu câți bani îi e dator Gigi Becali: ”10 lei?” / ”Mă iei la mișto?”
Pro FM
Kelly Osbourne a slăbit atât de mult după moartea lui Ozzy încât nu s-a mai recunoscut: „Vedeam doar o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Penelope Cruz, răvășitoare într-o rochie roșie, cu crăpătură pe picior, la Veneția. A plâns de emoție după...
Adevarul
Luca Niculescu, tot mai aproape de o desemnare oficială ca prim-ministru. Piperea: „Durează 3-4 luni, după...
Newsweek
A apărut cuponul de pensie pe septembrie în e-Talon! Ce trebuie să verifice acum pensionarii în contul CNPP
Digi FM
Gina Pistol, adevărul despre relația cu tatăl ei: „A trebuit să mă cresc singură”. Cum se înțeleg cei doi în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Materialul de care nu se lipește nimic. Chinezii au creat un vas de toaletă care ar putea economisi miliarde...
Digi Animal World
Un păianjen gigantic a apărut în podul unei femei: „E de mărimea unui cocker spaniel”
Film Now
Adam Sandler, la 60 de ani. „Regele comediei”, unul dintre cei mai bogați actori. Are o avere impresionantă
UTV
Ce probleme de sănătate are Cheloo. Rapperul de la Paraziții a vorbit despre diagnosticul primit