Mișcare-surpriză la Tel Aviv: Netanyahu aprobă majorarea bugetului Israelului pentru a acoperi costurile curente ale războiului

Benjamin Netanyahu
Fiecare pas pe care Netanyahu l-a făcut în timpul războiului din Gaza a avut un scop dublu: îndeplinirea obiectivelor militare și, totodată, susținerea planurilor extremei drepte, fără de care premierul israelian nu ar putea rămâne la putere. Foto: Profimedia Images
Noi operațiuni, mai multe cheltuieli

Cabinetul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a aprobat o majorare a bugetului de stat în 2025, pentru a acoperi cheltuielile suplimentare generate de războiul de 12 zile cu Iranul din iunie și de luptele în curs din Gaza, anunță Bloomberg. Revizuirea în sens ascendent, care survine la doar cinci luni după ce bugetul anterior a fost aprobat de Parlamentul de la Tel Aviv, subliniază impactul negativ pe care războiul de 22 de luni l-a avut asupra economiei țării, care s-a contractat în mod neașteptat în al doilea trimestru.

Bugetul total pentru 2025 va fi majorat cu peste 30 de miliarde de shekeli (n.r. 8,9 miliarde de dolari) - echivalentul a 1,5% din PIB, potrivit unei declarații a Ministerului israelian al Finanțelor de marți. Deficitul bugetar țintă va fi majorat la 5,2% din PIB, de la 4,9% în prezent.

Măsura vine în contextul în care Israelul se pregătește să intensifice campania militară împotriva Hamas în Gaza, în încercarea de a distruge ultimele bastioane ale grupării susținute de Iran în teritoriul palestinian.

Netanyahu a autorizat la începutul acestei luni avansarea trupelor terestre în orașul Gaza, capitala de facto, după ce anterior ocolise zona din cauza îngrijorării pentru ostaticii pe care guvernul crede că sunt ținuți captivi acolo.

Hamas, desemnată organizație teroristă de către SUA și alte guverne, a declarat luni că a acceptat o nouă propunere de încetare a focului prezentată de Egipt și Qatar, principalii mediatori. Israelul nu a răspuns încă, deși orice cooperare din partea sa ar putea întârzia sau chiar anula planul privind orașul Gaza.

Noi operațiuni, mai multe cheltuieli

Israelul a declarat luna trecută că va majora cheltuielile pentru apărare în următorii doi ani, fără a furniza detalii. Fondurile suplimentare includ bani necesari pentru a acoperi schimbul de rachete dintre Israel și Iran din iunie, întreprins în încercarea de a distruge capacitățile nucleare ale Republicii Islamice.

Ministerul Finanțelor din Israel a declarat că veniturile statului din acest an au depășit așteptările, contribuind la minimizarea impactului cheltuielilor suplimentare pentru apărare și a altor politici asupra deficitului bugetar. Cu toate acestea, a anunțat o reducere uniformă de 3,35% a bugetelor tuturor ministerelor guvernamentale pentru anul viitor.

Ședința cabinetului are loc înaintea reuniunii Băncii Israelului de miercuri, în cadrul căreia se așteaptă ca factorii de decizie să mențină ratele dobânzilor pentru a 13-a oară consecutiv. Banca centrală, care a adoptat o abordare prudentă în ceea ce privește politica monetară, având în vedere incertitudinile generate de război, va evalua încetinirea economică, care ar putea fi temporară, în raport cu inflația, aflată în continuare în afara intervalului țintă, la 3,1%, arată Bloomberg.

