Data publicării:
incendiu la bordul avionului, colaj
Incendiul a fost stins înainte de a se extinde. Sursă foto colaj: X

O baterie cu litiu a luat foc în mod spontan, sâmbătă, la bordul unui avion care zbura de la Hangzhou, în estul Chinei, către Seul, Coreea de Sud. Echipajul a gestionat imediat situaţia şi nu au fost raportate victime.

După ce avionul a decolat de pe Aeroportul Internaţional Hangzhou Xiaoshan, la ora locală 9:47, o baterie cu litiu depozitată în bagajul de mână al unui pasager, în compartimentul de deasupra capului, a luat foc spontan, scrie agenția Xinhua, potrivit Agerpres.

Echipajul a gestionat incidentul, însă, pentru a se asigura siguranţa zborului, avionul a fost deviat către Aeroportul Internaţional Shanghai Pudong, la ora locală 11:05.

Air China, compania care opera zborul, a pus la dispoziţie o altă aeronavă cu care pasagerii şi-au putut continua călătoria.

