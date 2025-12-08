Moștenirile nerevendicate au adus sume record guvernului japonez. Efectele crizei demografice: case abandonate și bătrâni fără urmași

Japonezii au lăsat în urmă, în 2024, moșteniri nerevendicate în valoare record de 129 de miliarde de yeni, pe fondul îmbătrânirii accelerate a populației și al numărului tot mai mare de persoane fără urmași. Fenomenul, alimentat de declinul demografic și izolarea socială, se reflectă în active abandonate, dar și în tot mai multe locuințe părăsite.

O sumă record sub formă de moşteniri nerevendicate a ajuns anul trecut în vistieria Guvernului japonez, pe măsură ce o populaţie îmbătrânită duce la un număr tot mai mare de decese şi tot mai multe persoane ajung la sfârşitul vieţii fără a avea membri de familie apropiaţi, transmite Bloomberg.

Active nerevendicate în valoare de 129 miliarde de yeni (833 milioane de dolari) au revenit trezoreriei japoneze în 2024, conform datelor de la Curtea Supremă. Aceasta este de aproape patru ori mai mare decât cele 33,6 miliarde de yeni înregistrate în 2013, când au început să fie colectate date statistice cu privire la acest indicator.

Populaţia Japoniei s-a redus constant din 2009

Creşterea averilor fără să existe moştenitori în Japonia pare să reflecte o dublă problemă: o populaţie în scădere şi izolarea în rândul persoanelor în vârstă.

Populaţia Japoniei s-a redus constant din 2009. Printre japonezii în vârstă care decedează, un număr tot mai mare sunt necăsătoriţi şi fără rude apropiate, susţine Institutul de Cercetare din Japonia (JRI).

Valoarea activelor nerevendicate a crescut vertiginos în ultimii ani. „Numărul tot mai mare de decese în fiecare an ar putea fi un factor”, a declarat Koji Nambu, partener la firma de avocatură Miyake & Partners.

Numărul deceselor a crescut brusc în 2022

Numărul deceselor a crescut brusc în 2022, arată datele guvernamentale, şi a continuat să urce, ajungând la 1,6 milioane anul trecut. Rata relativ scăzută de întocmire a testamentelor din Japonia ar putea juca, de asemenea, un rol, a adăugat Nambu.

Provocările legate de succesiuni afectează Japonia la nivel general. Casele abandonate, cunoscute sub numele de „akiya”, sunt probabil cel mai vizibil semn. Aproximativ nouă milioane de „akiya” sunt neocupate, lăsate în urmă de proprietari sau rude fără moştenitori care nu doresc povara financiară a întreţinerii.

Odată cu scăderea ratelor de căsătorie, inexistenţa moştenitorilor poate fi legată de lipsa rudelor de sânge şi de slăbirea legăturilor familiale, a declarat Makiko Okamoto, cercetător şef adjunct la JRI.

Piramida demografică a Japoniei arată un număr tot mai mare de generaţii mai în vârstă în vârf, care au nevoie de niveluri tot mai mari de îngrijire.

„Sprijinirea rudelor apropiate este adesea tot ce pot face oamenii. Este important ca persoanele în vârstă fără familie să îşi încredinţeze dorinţele cuiva în avans”, spune Okamoto.

