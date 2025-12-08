Live TV

Moștenirile nerevendicate au adus sume record guvernului japonez. Efectele crizei demografice: case abandonate și bătrâni fără urmași

Data publicării:
International Day of Older Persons in Japan
Valoarea activelor nerevendicate a crescut vertiginos în Japonia, în ultimii ani. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Populaţia Japoniei s-a redus constant din 2009 Numărul deceselor a crescut brusc în 2022

Japonezii au lăsat în urmă, în 2024, moșteniri nerevendicate în valoare record de 129 de miliarde de yeni, pe fondul îmbătrânirii accelerate a populației și al numărului tot mai mare de persoane fără urmași. Fenomenul, alimentat de declinul demografic și izolarea socială, se reflectă în active abandonate, dar și în tot mai multe locuințe părăsite.

O sumă record sub formă de moşteniri nerevendicate a ajuns anul trecut în vistieria Guvernului japonez, pe măsură ce o populaţie îmbătrânită duce la un număr tot mai mare de decese şi tot mai multe persoane ajung la sfârşitul vieţii fără a avea membri de familie apropiaţi, transmite Bloomberg.

Active nerevendicate în valoare de 129 miliarde de yeni (833 milioane de dolari) au revenit trezoreriei japoneze în 2024, conform datelor de la Curtea Supremă. Aceasta este de aproape patru ori mai mare decât cele 33,6 miliarde de yeni înregistrate în 2013, când au început să fie colectate date statistice cu privire la acest indicator.

Populaţia Japoniei s-a redus constant din 2009

Creşterea averilor fără să existe moştenitori în Japonia pare să reflecte o dublă problemă: o populaţie în scădere şi izolarea în rândul persoanelor în vârstă.

Populaţia Japoniei s-a redus constant din 2009. Printre japonezii în vârstă care decedează, un număr tot mai mare sunt necăsătoriţi şi fără rude apropiate, susţine Institutul de Cercetare din Japonia (JRI).

Valoarea activelor nerevendicate a crescut vertiginos în ultimii ani. „Numărul tot mai mare de decese în fiecare an ar putea fi un factor”, a declarat Koji Nambu, partener la firma de avocatură Miyake & Partners.

Numărul deceselor a crescut brusc în 2022

Numărul deceselor a crescut brusc în 2022, arată datele guvernamentale, şi a continuat să urce, ajungând la 1,6 milioane anul trecut. Rata relativ scăzută de întocmire a testamentelor din Japonia ar putea juca, de asemenea, un rol, a adăugat Nambu.

Provocările legate de succesiuni afectează Japonia la nivel general. Casele abandonate, cunoscute sub numele de „akiya”, sunt probabil cel mai vizibil semn. Aproximativ nouă milioane de „akiya” sunt neocupate, lăsate în urmă de proprietari sau rude fără moştenitori care nu doresc povara financiară a întreţinerii.

Odată cu scăderea ratelor de căsătorie, inexistenţa moştenitorilor poate fi legată de lipsa rudelor de sânge şi de slăbirea legăturilor familiale, a declarat Makiko Okamoto, cercetător şef adjunct la JRI.

Piramida demografică a Japoniei arată un număr tot mai mare de generaţii mai în vârstă în vârf, care au nevoie de niveluri tot mai mari de îngrijire.

„Sprijinirea rudelor apropiate este adesea tot ce pot face oamenii. Este important ca persoanele în vârstă fără familie să îşi încredinţeze dorinţele cuiva în avans”, spune Okamoto.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
3
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
4
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
Dmitri Medvedev
5
Reacția lui Dmitri Medvedev, după ce Elon Musk a cerut „abolirea” Uniunii Europene. I-a...
"Fetele lui Dan Petrescu au venit în țară și i-au fost alături". Ultimele detalii despre starea antrenorului
Digi Sport
"Fetele lui Dan Petrescu au venit în țară și i-au fost alături". Ultimele detalii despre starea antrenorului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rachete
China şi Rusia au organizat a treia rundă de exerciţii comune antirachetă pe teritoriul rus
Jiang Bin
China amenință Japonia după creșterea bugetului pentru apărare: „Nu va scăpa de răspunderea istorică”
Afiș Elveția
Taxele masive pe averile superbogaților au fost respinse de elvețieni. „Ei moştenesc miliarde, noi moştenim crizele”
Takaichi Cabinet Set to Be Launched Tues. Evening
Criză în relațiile chinezo-japoneze. Remarca lui Sanae Takaichi care a pus pe jar regimul lui Xi. Soluții pentru a dezamorsa conflictul
d trump
Trump i-a cerut premierului japonez să nu provoace China privind Taiwanul. „Sfatul a fost subtil”
Recomandările redacţiei
traian basescu pe strada
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu, declarații despre primele măsuri la PMB după...
pupitru psd
Nervi întinși în PSD după pierderea alegerilor din București. Liderii...
Screenshot 2025-11-29 121217
Ludovic Orban: Am susținut oameni care s-au lăsat corupți de putere...
Ultimele știri
Băsescu: PSD nu iese de la guvernare înainte să se definitiveze bugetul, ca să știe cum primesc primarii lor resurse financiare
Salariul minim ar putea rămâne neschimbat în 2026. Guvernul pregătește o ordonanță pentru înghețarea acestuia (surse)
Noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare din 14 decembrie, cu modificări pe rutele interne și internaționale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 8–14 decembrie 2025. O zodie are parte de tensiuni, altele descoperă succesul și se...
Cancan
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Fanatik.ro
Cine este soția lui Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. Cei doi dețin împreună o firmă de consultanță
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Ngezana, ultimele informații despre stoperul sud-african. „Când te doare ceva, șchiopătezi! El, însă?!”
Adevărul
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță la ferma pentru care...
Playtech
Pensie pe caz de boală gradul 3, la final de 2025. Suma primită de la stat
Digi FM
Un antrenor de fitness din Rusia a murit după un "maraton" de mâncare nesănătoasă. Ce a vrut să demonstreze...
Digi Sport
Lucruri mai puțin știute din tinerețea lui Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei
Pro FM
Alina Sorescu, despre coșmarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: „Eram prizonieră și nu credeam că mai...
Film Now
Michael Caine, premiu onorific la 92 de ani, la Red Sea Festival. Vin Diesel: Unul dintre cei mai buni actori...
Adevarul
Avertismentul unui politolog: „În Federația Rusă se înmulțesc semnele unei mobilizări generale mascate”
Newsweek
Ajutor la pensie pentru facturi. Ce se întâmplă dacă nu folosești un tichet? Până când poți folosi banii?
Digi FM
A murit înghețată pe cel mai înalt vârf din Austria, după ce a fost abandonată de iubit. Momente-cheie...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
Sylvester Stallone a stârnit îngrijorare după ce s-a ajutat de un baston, la o gală în Washington. Frumoasa...
UTV
Andra și Eva Măruță au emoționat publicul cu un duet surpriză. Cele două au interpretat melodia „Colindăm...