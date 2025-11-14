Live TV

NASA a lansat o misiune pe Marte, cu o rachetă New Glenn a companiei lui Jeff Bezos

Racheta New Glenn a companiei Blue Origin,
Racheta New Glenn a companiei Blue Origin, deţinută de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a fost lansată în spațiu. Foto: Profimedia

Racheta New Glenn a companiei Blue Origin, deţinută de fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a decolat joi din Florida, transportând spre Marte două sonde de recunoaştere. Propulsorul rachetei a fost recuperat după lansare, ceea ce reprezintă un progres major pentru Blue Origin, care rivalizează cu SpaceX, compania lui Elon Musk.

„Este o zi istorică pentru Blue Origin", a declarat vicepreşedinta companiei, Ariane Cornell, în timpul unei transmisiuni video.

După decolarea rachetei de la Cap Canaveral, Florida, şi separarea la altitudine a celor două trepte - cea superioară continuându-şi traiectoria şi reuşind să lanseze misiunea ştiinţifică Escapade a NASA - propulsorul a reuşit să aterizeze pe o barjă amplasată de companie în Atlantic, relatează agențiile internaționale de presă citate de Agerpres.

O astfel de aterizare, extrem de complexă pentru un vehicul de asemenea dimensiuni, s-a desfăşurat sub aclamaţiile angajaţilor, conform imaginilor transmise live de Blue Origin. A fost a doua oară când compania a încercat o astfel de manevră, până acum reuşită doar de rivala sa SpaceX, care reutilizează de ani de zile propulsoarele rachetelor Falcon datorită acestor aterizări.

Racheta New Glenn, numită după primul astronaut american care a orbitat Pământul, are o înălţime de 98 de metri. Lansarea fusese amânată de două ori - o dată din cauza vremii nefavorabile şi o dată din cauza îngrijorărilor legate de posibilele efecte ale unei furtuni solare severe.

NASA a comunicat că cele două nave spaţiale gemene ESCAPADE, desfăşurate din treapta a doua a rachetei, urmează să rămână într-o orbită apropiată de Pământ timp de aproximativ un an, înainte de a porni spre Marte în noiembrie 2026. Acestea ar trebui să ajungă pe planeta roşie în septembrie 2027 şi să înceapă o misiune ştiinţifică în 2028. Prin această misiune, NASA urmăreşte să studieze, printre altele, atmosfera planetei Marte.

Racheta New Glenn, cu două trepte, se află în dezvoltare de mai bine de un deceniu. Treptele sunt montate una deasupra celeilalte şi sunt aprinse consecutiv pe măsură ce racheta traversează atmosfera Pământului. După separarea treptelor, prima treaptă, cea inferioară, este proiectată să revină şi să aterizeze vertical, pentru a putea fi reutilizată de cel puţin 25 de ori.

Primul zbor al rachetei New Glenn, programat iniţial pentru 2020, a fost amânat de mai multe ori. Acesta a avut loc în cele din urmă în ianuarie 2025. Deşi racheta a ajuns cu succes pe orbită, prima treaptă a ratat locul de aterizare.

Blue Origin încearcă să concureze cu SpaceX, ale cărei rachete sunt proiectate să fie parţial sau complet reutilizabile, ceea ce reduce considerabil costurile lansărilor şi deşeurile generate. Odată cu reuşita de joi, Jeff Bezos, care doreşte să-şi recupereze întârzierea faţă de Elon Musk, ar trebui să reuşească să accelereze ritmul lansărilor şi să le reducă costurile, comentează AFP.

Cei doi multimiliardari şi-au fondat fiecare la începutul anilor 2000 propria companie spaţială, însă Blue Origin a progresat mai lent decât SpaceX, care domină astăzi sectorul, în special din cauza unei abordări tehnice mai prudente. Deşi compania lui Jeff Bezos transporta deja de câţiva ani turişti pentru câteva minute în spaţiu cu racheta sa New Shepard, nu efectuase niciun zbor orbital înainte de lansarea inaugurală a New Glenn, în ianuarie.

Pe de altă parte, lansarea de joi s-a desfăşurat şi într-un context de competiţie sporită în jurul programului lunar Artemis. NASA, care intenţionează să trimită din nou americani pe Lună, a evocat în octombrie posibilitatea de a se dispensa de SpaceX din cauza întârzierilor, ceea ce poate reprezenta un avantaj potenţial pentru Jeff Bezos, care dezvoltă şi el un vehicul de aselenizare pentru agenţia spaţială americană.

