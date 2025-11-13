Live TV

Nicușor Dan, mesaj la 10 ani de la atentatele din Paris: „Rămânem uniți în fața urii”

Data publicării:
paris
Turnul Eiffel, Primăria din Paris şi Statuia Republicii au fost iluminate miercuri seară. Sursa foto: Profimedia Images

La zece ani de la atentatele teroriste care au zguduit Parisul, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de solidaritate pe platforma X, subliniind importanța unității și a cooperării în fața violenței motivate de ură. Șeful statului a omagiat victimele și familiile acestora, în timp ce Franța marchează momentul prin iluminarea simbolică a celor mai importante monumente.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, joi, pe X, un mesaj la 10 ani de la atacurile teroriste din Paris, în care a subliniat nevoia unităţii în faţa atacurilor motivate de ură.

„Astăzi comemorăm 10 ani de la atentatele tragice de la Bataclan, Stade de France şi de pe terasele pariziene. Ne reculegem alături de Franţa. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, către familiile lor şi către toţii cei ale căror vieţi au fost îndoliate. Este esenţial să colaborăm pentru a clădi societăţi mai sigure şi mai tolerante. Împreună rămânem uniţi în faţa urii”, a scris şeful statului, pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Turnul Eiffel, Primăria din Paris şi Statuia Republicii au fost iluminate miercuri seară în albastru, alb şi roşu, culorile drapelului francez, în semn de omagiu adus victimelor atacurilor jihadiste din 13 noiembrie 2015.

Această iluminare simbolică va fi repetată joi pentru a comemora zece ani de la cele mai grave atacuri de pe teritoriul francez după cel de-al Doilea Război Mondial, soldate cu 132 de morţi, pe lângă cele două persoane care şi-au luat viaţa din cauza stresului post-traumatic, sute de răniţi şi mii de persoane traumatizate.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
2
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord privind tăierea...
bile de la loto
3
Cine este bărbatul care a câștigat peste 9,6 milioane de euro la Loto 6/49, al doilea cel...
Femeie arestată
4
Bistrița Năsăud: O femeie cumpăra de la farmacie creme cu clorură de mercur și le vindea...
Petr Pavel
5
Președintele ceh avertizează NATO să răspundă la încălcările spațiului aerian: „Rusia...
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment
Digi Sport
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
Remus Ștefureac: Alegerile din București vor fi câștigate cu un scor...
Tudorel Toader la o sedinta
Tudorel Toader, după eșecul negocierilor privind pensiile...
sorin costreie vlad voiculescu
Nicușor Dan a făcut noi numiri în echipa prezidențială: Sorin...
alexandru munteanu ilie bolojan
Premierii României și Republicii Moldova, mesaj comun la București...
Ultimele știri
Zelenski, o nouă vizită pe front, în plin scandal de corupţie. Unde a ajuns președintele ucrainean
Kievul confirmă că a folosit racheta de producție internă Flamingo în atacurile din Crimeea, Zaporoje și sudul Ucrainei
Schimbare istorică la Bruxelles: Parlamentul European recunoaște dreptul eurodeputatelor de a vota și în concediul de maternitate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
justitie, ciocanel
Culisele negocierilor de la Cotroceni privind pensiile speciale. De ce s-a ajuns la blocaj și ce au propus magistrații (surse)
nicusor dan
Premierul moldovean, în România, în prima sa vizită externă. Nicușor Dan: „Suntem cel mai sincer și ferm susținător al R. Moldova”
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Rezultat nul după ședința de la Cotroceni: nicio concluzie clară a discuțiilor dintre Nicușor Dan, liderii Coaliției și magistrați
Nicusor dan prezinta strategoa nationala de aparara a tarii
Document. Președinția a publicat Strategia Naţională de Apărare a Țării. Principalele prevederi
Nicușor Dan. Donald Trump.
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Donald Trump a lăudat România și a spus că românii „sunt un popor grozav”
Partenerii noștri
Pe Roz
Amy Schumer, în rochie mini fără bretele, mulată pe corp: "Ce picioare!". E tot mai încrezătoare după...
Cancan
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
Fanatik.ro
Cum ajunge România în urna a doua valorică pentru CM 2026. Care sunt condițiile, cum poate să joace barajul...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Ungaria – România 9-0, cea mai dură înfrângere din istoria fotbalului românesc. „7 dintre jucătorii noștri...
Adevărul
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul...
Playtech
De ce schimbă supermarketurile mereu locul produselor pe rafturi. Ce urmăresc, de fapt, retailerii
Digi FM
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu...
Digi Sport
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce...
Pro FM
CRBL, despre despărțirea de soția sa: „Cea mai mare minciună este că mi-aș fi părăsit familia!” Ce spune...
Film Now
Adele își face debutul în actorie. Cântăreața va juca în filmul lui Tom Ford, „Cry to Heaven”
Adevarul
Care este călcâiul lui Ahile al NATO: țările baltice sau România/Bulgaria? Răspunsul neașteptat al unui...
Newsweek
CSM vrea o „tăiere” a pensiilor speciale care le-ar oferi pensii între 32.000 și 80.000 lei. Mai mari ca azi
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
Cea mai mare pânză de păianjen din lume, descoperită într-o peșteră la granița Greciei cu Albania. 110.000 de...
Film Now
Brittany Snow din Pitch Perfect spune că plecarea de la Hollywood, la 23 de ani, i-a salvat viața: "Nu aș mai...
UTV
Radu Vâlcan vorbește despre rolul de tată și cum reușește să fie prezent în viața celor trei copii. „E foarte...