Rusia a dezvoltat un întreg ecosistem de vehicule subacvatice care sunt prezentate oficial ca platforme pentru uz civil și științific, dar care sunt în mod clar potrivite pentru a viza cablurile și conductele submarine sub această acoperire.

Biroul de proiectare Rubin continuă să lucreze la o familie cuprinzătoare de drone subacvatice de mari dimensiuni, inclusiv platformele Argus-D, Argus-I și Octavia. Oficial, aceste sisteme sunt descrise ca instrumente pentru aplicații civile și științifice.

Cu toate acestea, aceste vehicule subacvatice au în mod evident un scop secundar: atacarea infrastructurii submarine. Aceasta include deteriorarea cablurilor, distrugerea conductelor și amplasarea de mine pe fundul mării. Această evaluare a fost raportată de analistul OSINT H. I. Sutton, scrie Defense Express.

Ecosistem

Pentru a înțelege mai bine această capacitate, merită să examinăm componentele individuale ale ecosistemului. Prima este Octavia, care funcționează ca o stație de andocare subacvatică staționară. Odată desfășurată, aceasta este proiectată să se ancoreze sau să se odihnească pe fundul mării. Dispune de două porturi de andocare pentru alte vehicule subacvatice fără pilot, permițând stocarea, reîncărcarea, transferul de date și încărcarea de noi comenzi de misiune.

O altă componentă este Argus-I, o platformă de recunoaștere echipată cu diversi senzori. Litera I vine de la Inspector. Oficial, vehiculul este destinat inspectării conductelor pentru a detecta scurgeri. Este echipat cu două brațe senzoriale extensibile, între care trebuie să treacă conducta în timpul inspecției.

Argus-I este proiectat să funcționeze împreună cu un vehicul mai mare, Argus-D, unde D înseamnă „livrare”. Această platformă este destinată transportului și plasării încărcăturilor utile pe fundul mării. Capacitatea sa de încărcare este estimată la până la 300 kg, cu o masă totală a vehiculului de aproximativ 5,5 tone.

Oficial, încărcătura utilă este descrisă ca echipament științific, incluzând senzori pentru monitorizarea acusticii oceanului, a activității seismice și a proceselor biologice. În același timp, Argus-D ar fi, de asemenea, potrivit pentru amplasarea de mine navale sau dispozitive explozive pe cabluri sau conducte submarine, în special în Marea Baltică.

Sabotaj la adâncime

Pentru Rusia, problema deteriorării cablurilor submarine rămâne relevantă. Cu doar câteva zile în urmă, un alt cablu care leagă Finlanda și Estonia a fost deteriorat. Drept urmare, Moscova ar beneficia de o capacitate subacvatică care permite sabotarea infrastructurii submarine într-un mod mai convenabil, mai sigur și mai eficient, în special în contextul unui potențial conflict viitor care implică statele baltice și NATO.

Cu toate acestea, Argus-D nu pare încă a fi o soluție complet matură pentru astfel de misiuni. Aceste drone au o autonomie relativ limitată, permițându-le să opereze la distanțe de până la aproximativ 100 km. Cantitatea de infrastructură submarină situată într-un radius de 100 km de coastele Rusiei este limitată.

În același timp, Rusia dispune de alte instrumente pentru astfel de misiuni, de la drone subacvatice mari suplimentare până la submarine specializate. Un exemplu este submarinul nuclear de adâncime Losharik, care era destinat să vizeze infrastructura subacvatică din oceane și mări. Cu toate acestea, acesta a fost grav avariat de un incendiu în port în 2019 și de atunci se află în reparații de șapte ani.

Editor : Sebastian Eduard