Nu există planuri pentru o întâlnire Trump-Putin „în viitorul apropiat”, susține un oficial de la Casa Albă

Nu există „nicio planificare” pentru ca președintele american Donald Trump să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin „în viitorul apropiat”, a declarat un oficial al Casei Albe, potrivit BBC.

Joia trecută, Trump afirmase că el și președintele rus urmau să aibă discuții la Budapesta în decurs de două săptămâni, pentru a aborda războiul din Ucraina.

O întâlnire pregătitoare între secretarul de stat american Marco Rubio și omologul său rus Serghei Lavrov era programată pentru această săptămână, însă Casa Albă a anunțat că cei doi au avut o convorbire „constructivă” și că o întâlnire nu mai este „necesară”.

Casa Albă nu a oferit detalii privind motivele pentru care întâlnirile au fost amânate.

Luni, Trump a declarat că susține ideea de a îngheța conflictul din Ucraina pe actuala linie a frontului. „Să fie tăiat așa cum este”, a spus el luni, referindu-se la regiunea disputată Donbas, din estul Ucrainei.

Rusia s-a opus în mod repetat înghețării actualei linii de contact. „Moscova este interesată doar de o pace pe termen lung și durabilă”, a afirmat Lavrov marți, sugerând că înghețarea frontului ar echivala doar cu un armistițiu temporar.

