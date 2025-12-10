Live TV

Numărul victimelor incendiului din Hong Kong a crescut la 160

Data publicării:
incendiu urias la mai multe blocuri in hong kong
Incendiul a izbucnit în Wang Fuk Court. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Identificare cu probe ADN de la rude Nereguli pe șantier Controale în întreaga metropolă

Numărul victimelor incendiului de la complexul rezidențial din Hong Kong de luna trecută a crescut la 160, după ce testele ADN au confirmat că ultimele rămăşiţe descoperite provin de la două persoane – o femeie în vârstă şi o menajeră. Şase persoane sunt în continuare date dispărute.

La o conferinţă de presă marţi după-amiază, comisarul de poliţie Joe Chow Yat-ming a declarat că rămăşiţele au fost identificate ca aparţinând unei femei în vârstă şi unei menajere. Membrii familiilor ambelor persoane se află în Hong Kong şi au furnizat probe ADN pentru confirmare.

Din cele 160 de cadavre, identitatea a 40 dintre ele nu a fost încă confirmată, spune poliția, potrivit Daily China, preluată de News.ro.

Chow a declarat că Poliţia, în colaborare cu Departamentul de Locuinţe, a îndepărtat toate schelele de bambus care au căzut în timpul incendiului.

În timpul procesului de îndepărtare, au fost descoperite rămăşiţe scheletice şi sunt necesare examinări suplimentare pentru a determina dacă acestea sunt umane, animale sau fac parte din rămăşiţele găsite anterior, a adăugat el.

Identificare cu probe ADN de la rude

Departamentul de pompieri a pompat apa din toate cele şapte clădiri afectate de incendiu şi nu au fost descoperite alte rămăşiţe, a spus Chow.

Tsang Shuk-yin, şeful Poliţiei şi şeful unităţii de anchetă a victimelor, a declarat că statutul unor persoane dispărute a fost clarificat: 12 sunt în siguranţă, patru au decedat înainte de incendiu şi şase locuiesc în afara complexului rezidenţial Wang Fuk Court.

Şase cazuri de persoane dispărute rămân nerezolvate, a spus Tsang.

În ultimele zile, poliţia a colectat probe de ADN de la 162 de membri ai familiilor victimelor.

Laboratorul guvernamental şi departamentul de criminalistică au acordat prioritate testelor pentru a accelera identificarea şi a notifica familiile, a spus Chow.

Chow a adăugat că Poliţia va continua să colaboreze cu Departamentul de Locuinţe pentru a îndepărta schelele şi polistirenul de pe exteriorul clădirilor afectate de incendiu.

Nereguli pe șantier

Poliţia a descoperit 21 de cazuri de fraudă legate de incendiu şi a efectuat două arestări.

Autorităţile investighează, de asemenea, şase cazuri suspecte de documente false legate de plasele de siguranţă utilizate în timpul renovării clădirilor. Autorităţile de reglementare în domeniul construcţiilor din oraş vor anunţa, probabil, reguli mai stricte în cursul acestei săptămâni.

Proprietăţile aflate în prezent sub investigaţie includ Baguio Villa în Pok Fu Lam, Fung Wah Estate în Chai Wan, Fortress Garden în North Point, Yee Kok Court în Sham Shui Po, Ching Lai Court în Cheung Sha Wan şi Marigold Mansions în Hung Hom. Până în prezent, nu s-au efectuat arestări în aceste cazuri.

Unitatea independentă de verificare a Biroului pentru Locuinţe a continuat să extragă probe de beton din şapte clădiri afectate din Wang Fuk Court.

Controale în întreaga metropolă

Până marţi seara, plasele de schele au fost îndepărtate de pe exteriorul a 230 de clădiri private, inclusiv două cazuri finalizate de contractori guvernamentali, în urma unui ordin al Departamentului Clădiri.

Departamentul urmează să anunţe în cursul săptămânii noi reglementări care impun ca plasele de schele utilizate pe şantierele de construcţii să fie eşantionate la faţa locului şi certificate ca fiind conforme cu standardele înainte de instalare, permiţând reluarea rapidă a lucrărilor la pereţii exteriori.

Între timp, Departamentul Muncii continuă să inspecteze instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă în caz de incendiu la şantierele de întreţinere a clădirilor cu schele de mari dimensiuni.

Până marţi, la ora 16:00, departamentul inspectase 371 de şantiere de construcţii, emisese 189 de avertismente scrise şi 101 de notificări de îmbunătăţire şi iniţiase 25 de proceduri judiciare.

Editor : B.P.

