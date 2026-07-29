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Video Incendii pe insula Paros: 10 localități evacuate,100 de pompieri se luptă cu flăcările. În zonă vor fi trimiși și salvatori români

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Incendii Grecia. Foto- Profimedia Images
Incendii Grecia. Foto- Profimedia Images
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Stare de alertă, din cauza incendiilor, pe insula grecească Paros, vizitată anual de aproximativ un milion de turiști. Zece localități au fost evacuate din calea flăcărilor, alimentate de vegetația uscată. Aproape 100 de pompieri încearcă să limiteze proporțiile dezastrului, unii dintre ei aduși de pe insulele vecine, anunță Euronews.

Echipajele acționează atât pe uscat, cât și din aer, cu avioane și elicoptere care aruncă apă asupra zonei afectate, și, deși incendiile au fost limitate în anumite zone, vegetația continuă să se reaprindă, așa că pompierii sunt nevoiți să intervină neîntrerupt.

Totul are loc în contextul în care Grecia este în stare de alertă privind incendiile, în plin sezon estival. Situată în arhipelagul Ciclade, Paros este văzută de mulți drept o alternativă mai puțin aglomerată la Mykonos și Santorini.

Medicul Nikos Koudounis a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că flăcările au cuprins aproximativ 10.000 de hectare de vegetație.

„Incendiul a izbucnit ieri după-amiază și s-a extins foarte repede, deoarece vântul bate cu putere, de șase-șapte grade pe scara Beaufort. Din acest motiv, localitățile din apropiere au fost evacuate imediat”, a declarat Koudounis.

Până în prezent, autoritățile elene nu au raportat victime.

„Din fericire, până acum nu avem nicio victimă, nici în rândul pompierilor, nici al locuitorilor. Însă incendiul a făcut ravagii, iar vântul puternic este așteptat să continue și în următoarele zile”, a precizat medicul.

În acest context, Grecia a solicitat sprijin suplimentar pentru stingerea incendiilor, iar pe insulă urmează să fie trimise noi echipaje de pompieri, inclusiv din alte regiuni ale țării și din state partenere.

„Ajung și pompieri români acolo, deoarece vântul va continua să bată foarte puternic în următoarele ore, iar autoritățile elene nu mai fac față situației. Localitățile sunt foarte aproape de mare, iar acest lucru permite avioanelor să intervină rapid acolo unde izbucnesc incendiile”, a adăugat Nikos Koudounis.

Citește și: Pompier român în Franța: „Fiecare intervenție presupune riscuri reale”. Misiunea salvatorilor români, prelungită cu încă două săptămâni

Editor : C.A.

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