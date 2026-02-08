Live TV

O clădire s-a prăbuşit în Tripoli, Liban: cel puţin doi morți și mai mulți răniți

Data publicării:
five-storey building in the Tebbaneh neighborhood of Tripoli, collapsed
Echipele de salvatori caută supraviețuitori sub dărâmături. Foto: Profimedia

Cel puţin două persoane au murit şi alte patru au fost salvate de sub ruinele unei clădiri rezidenţiale cu mai multe etaje care s-a prăbuşit duminică în oraşul Tripoli, din nordul Libanului.

Echipele de salvatori caută în continuare printre dărâmături. Nu se ştie deocamdată câte persoane se aflau în clădire în momentul prăbuşirii, scrie News.ro, preluând AP.

Cadavrele recuperate sunt ale unui copil şi unei femei, a anunţat agenţia de ştiri naţională.

Zeci de persoane s-au adunat în jurul clădirii prăbuşite.

Clădirea se afla în cartierul Bab Tabbaneh, una dintre cele mai sărace zone din al doilea oraş ca mărime din Liban, unde locuitorii se plâng de mult timp de neglijarea din partea guvernului şi de infrastructura precară. Prăbuşirile de clădiri nu sunt neobişnuite în Tripoli, din cauza standardelor de construcţie precare.

Ministerul Sănătăţii din Liban a anunţat că persoanele rănite în urma prăbuşirii vor primi tratament medical pe cheltuiala statului.

Sindicalul naţional al proprietarilor de imobile a declarat într-un comunicat că prăbuşirea este rezultatul „neglijenţei flagrante şi al deficienţelor statului libanez în ceea ce priveşte siguranţa cetăţenilor şi securitatea locuinţelor lor” şi a afirmat că „nu este un incident izolat”.

Sindicalul a solicitat guvernului să lanseze un studiu naţional cuprinzător privind clădirile cu risc de prăbuşire.

Editor : B.P.

