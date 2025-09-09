O mașină a fost distrusă într-un atac cu dronă al Israelului, la sud de Beirut

O lovitură cu dronă israeliană a vizat marţi o maşină la circa 30 de km la sud de Beirut, a anunţat agenţia de presă oficială libaneză, la o zi după raiduri în estul Libanului care s-au soldat cu cinci morţi, informează AFP.

Un fotograf al AFP a văzut o maşină calcinată, care a lovit zidul unei moschei situate între localităţile Jiye şi Barja.

„O dronă inamică a vizat în urmă cu puţin timp o maşină lângă o moschee” în acest sector, a anunţat agenţia ANI, potrivit Agerpres.

În pofida unui armistiţiu intrat în vigoare pe 27 noiembrie 2024, Israelul întreprinde cu regularitate lovituri, afirmând că vizează situri şi membri ai mişcării proiraniene Hezbollah.

Luni, cinci persoane au fost ucise şi alte cinci au fost rănite în lovituri israeliene ce au vizat regiunea Hermel, în nord-estul Libanului, potrivit Ministerului Sănătăţii.

Pe reţeaua socială X, purtătorul de cuvânt arabofon al armatei israeliene, Avichay Adraee, a declarat că aviaţia israeliană a vizat „mai multe situri ale Hezbollah, printre care poziţii ale forţei Radwane”, unitatea de elită a mişcării.

Preşedintele libanez Joseph Aoun „a condamnat în mod ferm atacurile” de luni, care au intervenit în timp ce armata libaneză urmează să pună în aplicare un plan pentru dezarmarea Hezbollah.

Mişcarea proiraniană, aliată a Hamasului palestinian, a ieşit puternic slăbită din războiul contra Israelului încheiat cu un armistiţiu la sfârşitul lui noiembrie 2024

