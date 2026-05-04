O turistă a urcat pe o statuie celebră din Florența, într-o provocare primită înainte de nuntă. Pagube de mii de euro

Poliția italiană a prins o femeie de 28 de ani care a urcat pe o statuie uriașă a lui Neptun din secolul al XVI-lea. Femeia se afla în Florența ca turistă, înainte de nuntă, și a primit această provocare de la prieteni, relatează The Guardian.

Potrivit poliției, femeia a urcat pe statuia din marmură a lui Neptun pentru a-i atinge organele genitale.

Experții au declarat că femeia a provocat pagube de mii de euro fântânii lui Neptun din Piazza della Signoria.

Creată de sculptorul Bartolomeo Ammannati, aceasta a fost comandată de Cosimo I de Medici în 1559 pentru a celebra căsătoria fiului său, Francesco I de Medici, cu marea ducesă Joanna a Austriei. Bazinul include cai care trag un car în formă de scoică la baza unei statui care îl înfățișează pe Neptun, zeul roman al mării.

Turista în vârstă de 28 de ani, a cărei naționalitate nu a fost dezvăluită, a fost văzută de polițiști și dată jos rapid de pe monument. Ea le-a spus că prietenii ei au provocat-o să atingă organele genitale ale lui Neptun, potrivit unui comunicat al consiliului local din Florența.

Experții consiliului au inspectat monumentul și au constatat că farsa a provocat „daune minore, dar semnificative, ambelor picioare ale cailor pe care călcase și frizei de care se ținea pentru a evita alunecarea”.

Reprezentanții orașului au estimat valoarea pagubelor la 5.000 de euro. Poliția a acuzat-o pe femeie de deteriorarea unui bun artistic și arhitectural.

Nu este prima dată când un turist încearcă să urce pe statuia lui Neptun. Camerele de supraveghere au fost introduse în 2005, după ce un vizitator a urcat pe statuie, rupându-i o mână și deteriorând carul. În 2023, un turist german a provocat daune semnificative încercând să urce pe monument pentru a-și face un selfie; în aceeași vară, un cuplu tânăr a încercat să escaladeze o copie a lui David al lui Michelangelo în Piazzale Michelangelo.

În ciuda controalelor mai stricte din jurul monumentelor din Florența, rareori trece o vară fără incidente similare. Potrivit lui Giorgio Caselli, care administrează biroul de arte plastice al consiliului orașului, a devenit din ce în ce mai la modă ca vizitatorii să urce pe monumente pentru o „provocare”.

În 2024, un adolescent s-a ascuns peste noapte în Catedrala Santa Maria del Fiore înainte de a urca pe cupolă pentru un selfie. Purtând un hanorac negru, blugi și pantofi sport, adolescentul s-a filmat urcând o scară interioară a sitului patrimoniului mondial înainte de a ajunge la nivelul cupolei, urcând pe o mică platformă exterioară, făcându-și o fotografie și postând-o pe Instagram.

Caselli a spus că vizitatorilor le lipsește adesea respectul: „Contactul fizic căutat cu monumentul este departe de conștientizarea obiectivă, emoțională și intelectuală pe care o așteptăm și o favorizăm față de patrimoniul nostru cultural. Nu trebuie să permitem nicio concesie în fața ignoranței și superficialității care caracterizează astfel de acțiuni.”

