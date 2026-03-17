O unitate supersecretă a armatei israeliene susține că a distrus o bază de unde iranienii voiau să atace sateliți

O unitate de informații a armatei israeliene susține că a anihilat o bază iraniană unde erau dezvoltate tehnologii menite să doboare sateliți. Potrivit oficialilor militari, atacul a avut ca scop menținerea supremației Israelului în spațiu, în special în domeniul supravegherii prin satelit.

Într-o declarație publică extrem de rară, un oficial al Unității 9900 de informații a armatei israeliene (IDF) a afirmat luni că Israelul a distrus o bază iraniană dedicată dezvoltării de tehnologii pentru doborârea sateliților israelieni și ai altor adversari, relatează The Jerusalem Post.

„Conducem numeroase eforturi pentru a păstra libertatea de acțiune a IDF în domeniul spațiului și pentru a afecta capacitatea Iranului de a opera și de a construi astfel de forțe”, a declarat oficialul Unității 9900.

Acesta a lăudat Ministerul Apărării și Israel Aerospace Industries, principalul dezvoltator israelian de sateliți, pentru că sprijină serviciile de informații ale IDF să continue operarea sateliților de supraveghere și să furnizeze informații esențiale pentru război, inclusiv avertizări privind lansările de rachete balistice și identificarea țintelor din întregul Orient Mijlociu.

Programul spațial al Iranului: legăturile cu Rusia

Locul vizat de atac era folosit pentru dezvoltarea Chamran-1, un satelit lansat în spațiu în septembrie 2024 de către Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC). Teheranul a descris lansarea drept a doua misiune similară prin care o rachetă a plasat un satelit pe orbită.

La 8 martie, IDF a atacat sediul aerospațial al Iranului responsabil de lansarea sateliților, tehnologie care ar putea avea utilizare dublă și ar putea fi integrată în viitoare programe de dezvoltare a armelor nucleare capabile să fie lansate pe distanțe lungi.

Sediul era folosit de IRGC pentru promovarea programelor sale aerospațiale, inclusiv lansarea, în 2022, a satelitului Khayyam, care a fost trimis pe orbită cu o rachetă rusă Soyuz de la cosmodromul Baikonur din Kazahstan. Lansarea acestui satelit a provocat îngrijorări serioase în materie de securitate națională și informații pentru Israel și pentru statele occidentale.

Până la atacul asupra instalației, oficialii israelieni se temeau că satelitul Khayyam și cooperarea spațială dintre Moscova și Teheran ar putea crește capacitatea Iranului de a lansa rachete balistice intercontinentale, dar și de a îmbunătăți monitorizarea țintelor din Israel și din regiune.

O altă îngrijorare pentru autoritățile israeliene era că Khayyam și viitorii sateliți ruso-iranieni ar putea reduce capacitatea serviciilor israeliene de informații de a desfășura operațiuni clandestine împotriva programului nuclear iranian.

În 2022, The Washington Post relata că Rusia se pregătea să furnizeze Iranului un satelit avansat care i-ar permite să urmărească ținte militare din întregul Orient Mijlociu. Raportul publicației afirma că satelitul ar permite „monitorizarea continuă a unor obiective precum rafinăriile din Golful Persic, bazele militare israeliene sau cazărmi din Irak care găzduiesc trupe americane”.

Israelul vizează infrastructura programului spațial iranian

La 28 decembrie 2025, chiar înainte de izbucnirea protestelor din Iran și de conflictul actual, Teheranul a lansat simultan trei sateliți dezvoltați pe plan intern de la un sit de lansare rusesc. Oficialii israelieni au interpretat lansările drept o demonstrație de sfidare a încercărilor Israelului și Statelor Unite de a impune un nou echilibru de putere după războiul dintre părți din iunie 2025.

Înainte de acel război, Iranul efectuase numeroase lansări de sateliți în ultimii ani, unele pe cont propriu, altele în cooperare cu Rusia. În acea perioadă, Israelul și Statele Unite considerau aceste lansări drept un risc major, deoarece tehnologia ar putea avea utilizare dublă și ar putea contribui la dezvoltarea de arme nucleare, inclusiv rachete balistice intercontinentale.

După războiul din iunie, însă, programul nuclear al Iranului a suferit lovituri severe, ceea ce a complicat obținerea informațiilor despre aceste lansări până săptămâna trecută, când Israelul a început să atace infrastructura legată de programul spațial iranian.

IDF a lansat și un al treilea atac împotriva diviziei aerospațiale a IRGC la un sit din Teheran, la 13 martie. Deși nu au fost menționați sateliți specifici dezvoltați sau lansați de acolo, armata israeliană a afirmat că instalația era centrul principal pentru cercetări în domeniul aplicațiilor militare ale spațiului.

În ceea ce privește dominația Israelului în spațiu în raport cu Iranul, Israelul a dezvăluit că în timpul războiului din iunie 2025 sistemele sale de informații bazate pe sateliți au monitorizat zeci de milioane de kilometri pătrați, realizând peste 12.000 de imagini satelitare ale teritoriului iranian.

