Oficial NATO: Schimbul de informații atinge un nivel record în cadrul Alianței, pe fondul sprijinului crescut al SUA pentru Ucraina

Data publicării:
Defence ministers meet at NATO headquarters, in Brussels
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur. Sursa foto: REUTERS

Un oficial NATO a declarat că aliații schimbă informații mai rapid și mai eficient ca niciodată, iar Statele Unite rămân principalul furnizor de date din cadrul Alianței, pe fondul intensificării sprijinului pentru Ucraina, relatează Kyiv Post.

Aliații NATO fac schimb de informații mai repede, mai eficient și pe o gamă mai largă de subiecte decât oricând, a spus oficialul alianței, sub protecția anonimatului, în marja reuniunii miniștrilor apărării de la Bruxelles.

„Nu am mai văzut niciodată aliații împărtășind informații atât de repede, atât de eficient și pe o gamă atât de variată de probleme”, a declarat oficialul. „Statele Unite rămân de departe cel mai mare furnizor de informații din cadrul Alianței. Agențiile americane partajează informații mai activ ca niciodată. Nu am văzut niciun semn de încetinire, nici din partea Washingtonului, nici a partenerilor noștri europeni. Dimpotrivă, tendința merge în direcția opusă. Toți ne intensificăm eforturile, inclusiv Statele Unite.”

Oficialul a subliniat că relațiile dintre serviciile de informații americane, aliații lor și NATO, în ansamblu, se bazează în continuare pe încredere și o cooperare strânsă. El a menționat, de asemenea, că Washingtonul s-a angajat să ofere un sprijin semnificativ în domeniul informațiilor, ca parte a oricăror garanții de securitate viitoare pentru Ucraina.

„Mă bucur că Statele Unite s-au angajat să ofere un sprijin substanțial în domeniul informațiilor ca parte a unor astfel de garanții pentru Ucraina”, a adăugat oficialul.

Săptămâna trecută, Kyiv Post a relatat că SUA ar fi furnizat informațiile necesare pentru a ajuta Kievul să lovească instalațiile petroliere rusești din întreaga țară, într-o operațiune secretă menită să împingă Moscova către negocieri.

La începutul lunii octombrie, aceste atacuri ar fi dus la închiderea a 38% dintre rafinăriile de petrol ale Rusiei și au provocat o criză energetică internă, determinând autoritățile ruse să impună restricții la vânzarea de benzină și motorină în mai multe regiuni.

Financial Times (FT), citând oficiali americani și ucraineni care au dorit să-și păstreze anonimatul, a scris că administrația Trump a contribuit în secret la planificarea acestor lovituri, oferind Kievului date esențiale. Informațiile furnizate ar fi inclus detalii privind planificarea rutelor, altitudinea, momentul și misiunea, care au ajutat dronele ucrainene să evite sistemele de apărare aeriană rusești.

Editor : M.I.

